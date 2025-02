O Druida é uma tropa nova muito peculiar que começa como uma unidade terrestre de cura. No entanto, ele se transforma num Urso depois de alguns segundos ou se for derrotado!

O Druida é liberado com centro da vila 14 e quartel negro 11. Os 2 primeiros níveis são liberados no centro da vila 14, o nível 3 no centro da vila 15, e o nível 4 no centro da vila 16.