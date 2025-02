Ao coletar bolas de futebol, você desbloqueará as recompensas do evento Clash com Haaland, incluindo chuteiras douradas, que são a moeda do evento e podem ser usadas na loja do Comerciante. Use as chuteiras douradas para comprar o novo visual da Rainha do Futebol e a Bola de Espinhos, o novo equipamento épico do Rei Bárbaro.