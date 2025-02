Bem-vindo à Atualização de Junho de 2023 do Clash of Clans! Temos uma nova Tropa de Elixir Negro, uma nova Super Tropa, dois novos Itens Mágicos e muito mais! Sabemos que você está ansioso pelos detalhes, então vamos começar essas notas com a mais nova Tropa, o Aprendiz Guardião!



Nova tropa - Aprendiz Guardião



O Aprendiz Guardião é uma nova tropa de elixir negro que estará disponível a partir do CV13, quando você aprimorar o seu Quartel Negro para o nível 10. Esse jovem mago em formação é uma unidade terrestre que dispara ataques à distância com seu estilingue mágico. Ele ainda não aprendeu a voar, mas consegue pular paredes com facilidade.



O Aprendiz Guardião tem uma Aura de Vida que aumenta os pontos de vida das tropas terrestres ao seu redor, mas essa aura não se acumula com a do Grande Guardião ou de outros Aprendizes Guardião. Quando várias auras se sobrepõem, a aura mais forte sempre terá prioridade.



Alvo preferencial: Qualquer um



Tipo de dano: De longo alcance



Alvos: Alvo único



Espaço de habitação: 20



Velocidade: 20



Tempo de treinamento: 3M 56S



Raio da aura: 7 Blocos



Centro de Vida Nível Dano Pontos de Vida aumentados com a Aura Pontos de VIda Tempo para Melhorar Custo para melhorar 13 1 170 24% 1500 NA NA 13 2 185 26% 1650 9d 180K Elixir Negro 14 3 200 28% 1800 16d 18h 315K Elixir Negro 15 4 215 30% 1950 17d 12h 340K Elixir Negro

Nova Super Tropa - Super Corredor

Um dos personagens mais icônicos do universo Clash finalmente recebeu o tratamento Super Tropa. O falsetto favorito de todos, que monta em porcos, maneja martelos e se veste de maneira elegante não tem apenas novos acessórios.



Embora o Super Corredor tenha mais HP e Dano do que sua contraparte mais mundana, o Super Corredor tem uma poderosa surpresa!



Quando o Super Corredor é destruído, tanto o Porco quanto o Montador se separam e se tornam unidades individuais que continuam lutando! O Super Porco pode pular muros e atacar as defesas, enquanto o Super Montador ataca o prédio inimigo mais próximo.



O Super Corredor está disponível no CV13 para Corredores de nível 10 ou superior.



Alvo preferencial: Defesas



Tipo de dano: Alvo único



Alvos: Terrestre



Espaço de habitação: 12



Velocidade: 20



Tempo de treinamento: 1M 48S

Centro de Vila Nível Pontos de Vida Dano 13 10 1500 180 14 11 1600 200 15 12 1700 220

Estatísticas do Super Porco:

Alvo favorito: Defesas



Tipo de dano: Alvo único



Alvos: Terrestre



Velocidade: 28



Centro de Vila Nível Pontos de Vida Dano 13 10 800 50 14 11 900 55 15 12 1000 60

Estatísticas do Super Montador:

Alvo favorito: Qualquer um



Tipo de dano: Alvo único



Alvos: Terrestre



Velocidade: 16



Centro de Vila Nível Pontos de Vida Dano 13 10 550 180 14 11 625 200 15 12 700 220

Novos Itens Mágicos - Poção do Animal e Pote de Estrelas do Construtor

Poção do Animal

A Poção do Animal acelera o melhoramento do seu animal em 24x por 1 hora por poção. Como as outras poções, você pode acumular a duração de cada poção, mas os efeitos não se acumulam.



Pote de Estrelas do Construtor

Esse novo Item Mágico só pode ser usado depois que você tiver concluído o Bônus de Estrela da Base do Construtor. Usar o Pote de Estrelas do Construtor ignorará o tempo de recarga do Bônus de Estrela e lhe dará um novo Bônus de Estrela, dando a oportunidade de obter ainda mais saques agora!



Novos níveis de construção e reduções de custo

Adicionamos novos níveis para os jogadores do CV15. Há novos melhoramentos para Defesas, Armadilhas, Tropas, Heróis e até mesmo para alguns Animais. A lista completa de melhoramentos, custos e estatísticas está listada abaixo.



Novos níveis de construção

Muros

Os 125 segmentos de muro restantes agora podem ser melhorados para o nível 16 no Centro de Vila nível 15.



Quartel Negro nível 10:

Disponível na CV13



Pontos de vida: 950



Tempo para melhorar: 13d



Custo para melhorar: 13K Elixir



Centro de Vila Novo Nível Desbloqueia Pontos de Vida Tempo para melhorar Custo para melhorar 13 10 ??? 950 13d 13K Elixir

Artilharia Águia nível 6

Disponível no CV15



Dano por Segundo: 525



Dano por onda de choque: 45



Pontos de Vida: 5900



Tempo para Melhorar 20d



Custo para melhorar: 21.5M Ouro



Centro de Vila Novo Nível Dano Dano por onda de choque Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 6 525 45 5900 20d 21.5M Ouro

Tesla Oculta nível 14

Disponível no CV15



Dano por Segundo: 160



Pontos de Vida: 1450



Tempo para Melhorar 18d



Custo para melhorar 19.1M Ouro



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 14 160 1450 18d 19.1M Ouro

Disseminador nível 4

Disponível no CV15



Dano por Segundo: 200



Pontos de Vida: 5100



Tempo para Melhorar: 19d 12h



Custo para melhorar: 21.3M Ouro



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 4 200 5100 19d 12h 21.3M Ouro

Cabana do Construtor nível 5

Disponível no CV15



Dano por segundo: 135



Reparação por segundo aumentou: 80



Pontos de Vida: 1800



Tempo para Melhorar: 14d 12h



Custo para melhorar: 17M Ouro



Centro de Vila Novo Nível Dano Reparação por Segundo Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 5 135 80 1800 14d 12h 17M Ouro

Novos níveis de Armadilhas

Mina Aérea Guiada nível 5

Disponível no CV15



Dano: 2800



Tempo para Melhorar: 10d



Custo para melhorar: 10M Ouro



Centro de Vila Novo Nível Dano Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 5 2800 10d 10M Ouro

Bomba Gigante nível 9

Disponível no CV15



Dano: 425



Tempo para Melhorar: 12s



Custo para melhorar: 10.5M Ouro



Centro de Vila Novo Nível Dano Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 9 425 12D 10.5M Ouro

Novos níveis de construção

Feitiço de Clone nível 8

Disponível no CV15



Capacidade de Clone: 42



Tempo para Melhorar: 17d 12h



Custo para melhorar: 18M Elixir



Centro de Vila Novo Nível Capacidade de Clone Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 8 42 17d 12h 18M Elixir

Feitiço de Esqueleto nível 8

Disponível no CV15



Número de Esqueletos: 19



Tempo para Melhorar: 17D 12H



Custo para melhorar: 320K Elixir Negro



Centro de Vila Novo Nível Número de Esqueletos Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 8 19 17d 12h 320K Elixir Negro

Novos níveis de Tropas

Goblin nível 9

Disponível no CV15



Dano per segundo: 72



Pontos de Vida: 146



Tempo para Melhorar: 17d



Custo para melhorar: 16M Elixir



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Custo para melhorar 15 9 72 146 16M Elixir

Goblin Ardiloso nível 9

Disponível no CV15



Dano por Segundo: 180



Pontos de Vida: 350



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo de Treinamento 15 9 180 350 21S

P.E.K.K.A. nível 10

Disponível no CV15



Dano por segundo: 750



Pontos de Vida: 7200



Tempo para Melhorar: 16D 12H



Custo para melhorar: 18M Elixir



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 10 750 7000 16d 12h 18M Elixir

Valquíria nível 10

Disponível no CV15



Dano por segundo: 223



Pontos de Vida: 2400



Tempo para Melhorar: 17d



Custo para melhorar: 320K Elixir Negro



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 10 223 2400 17d 320K Elixir Negro

Super Valquíria nível 10

Disponível no CV15



Dano por segundo: 350



Pontos de Vida: 3400



Tempo de Treinamento: 3M 45S



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo de Treinamento 15 10 350 3400 3M 45S

Curadora nível 8

Disponível no CV15



Cura de Tropa: 76



Cura de Herói: 65



Pontos de Vida: 1800



Tempo para Melhorar: 17d



Custo para melhorar: 18M Elixir



Centro de Vila Novo Nível Cura de Tropa Cura de Herói Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 8 7 64 1800 17d 18M Elixir

Dragão nível 10

Disponível no CV15



Dano por segundo: 370



Pontos de Vida: 4900



Tempo para Melhorar: 18d



Custo para melhorar: 19.5M Elixir



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 10 370 4800 18d 19.5M Elixir

Super Dragão nível 10

Disponível no CV15



Dano por segundo: 452



Pontos de Vida: 7100



Tempo de Treinamento: 6M



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo de Treinamento 15 10 452 7100 6M

Corredor nível 12

Disponível no CV15



Dano por segundo: 200



Pontos de Vida: 1230



Tempo para Melhorar: 17d



Custo para melhorar: 335K Elixir de Negro



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 12 200 1200 17d 335K Elixir Negro

Lançador nível 7

Disponível no CV15



Dano por segundo: 114



Pontos de Vida: 550



Tempo para Melhorar: 17d 12h



Custo para melhorar: 335K Elixir Negro



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 7 110 550 17d 12h 335K Elixir Negro

Super Lançador nível 7

Disponível no CV15



Dano por segundo: 215



Pontos de Vida: 2200



Tempo de Treinamento: 5M



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo de Treinamento 15 7 215 2200 5M

Bebê Dragão nível 9

Disponível no CV15



Dano por segundo: 155



Pontos de Vida: 2000



Tempo para Melhorar: 16d 12h



Custo para melhorar: 18M Elixir



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 9 155 2000 16d 12h 18M Elixir

Dragão do Inferno nível 9

Disponível no CV15



Dano por segundo: 85-1700



Pontos de Vida: 2300



Tempo de Treinamento: 2M 15S



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo de Treinamento 15 9 85-1700 2300 2M 15S

Yeti level 5

Disponível no CV15



Dano por segundo: 310



Pontos de Vida: 3900



Unidades criadas: 12



Tempo para Melhorar: 18d



Custo para melhorar: 19M Elixir



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Unidades criadas Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 5 310 3900 12 18D 19M Elixir

Golem de Gelo nível 7

Disponível no CV15



Dano por segundo: 48



Tempo de congelamento: 8 seconds



Pontos de Vida: 3900



Tempo para Melhorar: 17d



Custo para melhorar: 335K Elixir Negro



Centro de Vila Novo Nível Dano Tempo de congelamento Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 7 48 8 seconds 3900 17d 335K Elixir Negro

Novos níveis de Máquinas de Cerco

Quebra-muros nível 5

Disponível no CV15



Dano por segundo: 450



Pontos de Vida: 7500



Tempo para Melhorar: 16d 12h



Custo para melhorar: 15M Elixir



Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 5 450 7500 16d 12h 15M Elixir

Quebradora de Pedras nível 5

Disponível no CV15



Dano por segundo: 750



Pontos de Vida: 6800



Tempo para Melhorar: 16d 12h



Custo para melhorar: 15M Elixir



Centro de Vila Novo Nível DPS Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 5 750 6800 16D 12H 15M Elixir

Novos níveis de Animais

L.A.S.S.I

Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 11 250 3700 8d 250K Elixir Negro 15 12 260 3800 8d 260K Elixir Negro 15 13 270 3900 8d 270K Elixir Negro 15 14 280 4000 8d 280K Elixir Negro 15 15 290 4100 8d 290K Elixir Negro

Poderoso Iaque

Centro de Vila Novo Nível Dano Pontos de Vida Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 11 100 5700 8d 290K Elixir Negro 15 12 104 5850 8d 295K Elixir Negro 15 13 108 6000 8d 300K Elixir Negro 15 14 112 6150 8d 305K Elixir Negro 15 15 116 6300 8d 310K Elixir Negro

Novos níveis de Heróis

Todos os heróis disponíveis no CV15 receberam 5 novos níveis cada.



Rainha Arqueira

5 níveis novos: 85 > 90



Nível da Habilidade Manto Real: 17 > 18



Centro de Vila Nível Dano Pontos de Vida Tempo de Regeneração Nível de Habilidade Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 86 864 3750 44M 17 8d 352K Elixir Negro 15 87 868 3780 44M 17 8d 354K Elixir Negro 15 88 872 3810 44M 17 8d 356K Elixir Negro 15 89 876 3840 44M 17 8d 358K Elixir Negro 15 90 880 3870 46M 18 8d 360K Elixir Negro

Estatísticas do Manto Real

Habilidade Nível Aumento de Dano Recuperação de Energia Tempo de Habilidade Unidades Convocadas Manto Real 18 1560 575 7s 22

Rei Bárbaro

5 níveis novos: 85 > 90



Nível de Habilidade Punho de Ferro: 17 > 18



Centro de Vila Nível Dano Pontos de Vida Tempo de Regeneração Nível de Habilidade Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 86 643 12150 44M 17 8D 352K Elixir Negro 15 87 651 12300 44M 17 8D 354K Elixir Negro 15 88 659 12450 44M 17 8D 356K Elixir Negro 15 89 667 12600 44M 17 8D 358K Elixir Negro 15 90 675 12750 46M 18 8D 360K Elixir Negro

Estatísticas Punho de Ferro

Habilidade Nível Dano Recuperação de Energia Aumento de Velocidade Unidades Convocadas Punho de Ferro 18 1100 5300 35 40

Grande Guardião

5 níveis novos: 60 > 65



Nível de Habilidade Tomo Eterno: 12 > 13



Centro de Vila Level Dano Pontos de Vida Tempo de Regeneração Nível de Habilidade Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 61 337 2660 44M 12 8d 20.2M Elixir 15 62 340 2680 44M 12 8d 20.4M Elixir 15 63 343 2700 44M 12 8d 20.6M Elixir 15 64 346 2720 44M 12 8d 20.8M Elixir 15 65 349 2740 46M 13 8d 21M Elixir

Estatísticas de Tomo Eterno

Habilidade Nível Tempo de Habilidade Tomo Eterno 13 9S

Campeã Real

5 níveis novos: 35 > 40



Nível de Habilidade Escudo Escaldante: 7 > 8



Centro de Vila Nível Dano Pontos de Vida Tempo de Regeneração Nível de Habilidade Tempo para Melhorar Custo para melhorar 15 36 604 4480 44M 7 8D 347K Elixir Negro 15 37 608 4510 44M 7 8D 349K Elixir Negro 15 38 612 4540 44M 7 8D 351K Elixir Negro 15 39 616 4570 44M 7 8D 353K Elixir Negro 15 40 620 4600 46M 8 8D 355K Elixir Negro

Estatísticas Escudo Escaldante