Apresentaremos algumas mudanças de balanceamento na próxima manutenção. Vamos cronometrar as mudanças de manutenção e balanceamento para serem lançadas após o término do Desafio Clash Fest “Menos é Mais” para não afetar as pontuações finais de ninguém.

Aqui estão as alterações que você pode esperar que sejam lançadas após a conclusão da manutenção: