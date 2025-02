Apresentamos um novo animal de estimação: a Meleca Braba!

A Meleca Braba é um bichinho voador com um ataque de longo alcance focado nas defesas.

Atribuída a um herói escolhido, a Meleca Braba não ativa armadilhas nem pode ser atingida enquanto estiver ajudando seu mestre.

Assim que seu herói for eliminado, ela vira uma tropa normal e pode ser atingida e ativar armadilhas.

A Meleca Braba vai estar disponível para os jogadores com centro da vila 16 e com casa de animais 10.

Confira a seguir as estatísticas de lançamento da Meleca Braba:

Nível Custo de melhoria Duração da melhoria (horas) CV necessário Duração da habilidade (segundos) 1 - - 16 (casa de animais 10) 25 2 225 mil de elixir negro 72 16 (casa de animais 10) 25 3 235 mil de elixir negro 96 16 (casa de animais 10) 25 4 245 mil de elixir negro 120 16 (casa de animais 10) 25 5 255 mil de elixir negro 144 16 (casa de animais 10) 30 6 265 mil de elixir negro 168 16 (casa de animais 10) 30 7 275 mil de elixir negro 192 16 (casa de animais 10) 30 8 285 mil de elixir negro 192 16 (casa de animais 10) 30 9 295 mil de elixir negro 192 16 (casa de animais 10) 30 10 315 mil de elixir negro 192 16 (casa de animais 10) 35

Novos níveis de melhoria!

Chefe, você sonha com uma vila totalmente melhorada? O seu dia de sorte chegou! Agora, é possível melhorar todos os seus muros até o nível 17.

Além disso, confira a seguir os novos níveis, os custos e as durações de melhoria para o centro da vila 16:

Nome Nível Novo custo de melhoria Nova duração de melhoria (horas) Castelo do Clã 12 21 milhões de ouro 372 Cabana do Construtor 6 20 milhões de ouro 360 Artilharia Águia 7 22 milhões de ouro 372 Monólito 3 370 mil de elixir negro 384 Casa de animais 10 21,5 milhões de elixir 384 Yeti 6 21 milhões de elixir 360 Golem de Gelo 8 360 mil de elixir negro 372 Titã Elétrica 4 22 milhões de elixir 384 Trabuco Flamejante 5 19 milhões de elixir 324

O evento de séries chegou! INÍCIO: 18 DE ABRIL, 8h UTC

Não perca o evento de séries!

A partir de 18 de abril, todos os dias, os ataques contarão para a porcentagem de destruição e indicarão as estrelas necessárias para o desafio!

Complete desafios diariamente, obtenha recompensas e ganhe mais bônus da liga!

Caso não vença os desafios a tempo, você interrompe sua série e não pode continuar.

No entanto, é possível recomeçar do zero ou usar gemas para manter a série.

Você também pode avançar sua série acessando os desafios do dia seguinte antes do tempo com gemas.

O evento de séries vai estar disponível para todos os jogadores a partir do centro da vila 6.

Marcação no bate-papo do clã

Agora os membros do clã podem marcar uns aos outros! Marque os líderes do clã e todos os membros no bate-papo para chamar a atenção deles.

@clan notifica todo mundo no clã

@leaders notifica todos os colíderes e o líder

@nome_do_jogador notifica um jogador específico

Os jogadores podem desativar as notificações em: Configurações > Mais configurações > Notificações > Marcação no bate-papo do clã. Vale lembrar que o recurso não é habilitado no dispositivo, mas no perfil do jogador. Por isso, caso o jogador tenha várias contas, é possível que cada uma delas tenha uma configuração diferente. A função é ativada por padrão.

Castelo do Clã com 2 doações de máquinas de cerco

O novo nível do Castelo do Clã permitirá que os jogadores peçam 2 melhorias de máquina de cerco. Veja como funciona:

Os jogadores podem pedir até duas máquinas de cerco, podendo ser 2 iguais ou 2 diferentes.

Um colega de clã pode doar até duas máquinas de cerco, dependendo das vantagens de clã que ele tiver. Dois colegas de clã também podem doar uma máquina de cerco cada.

Durante a batalha, ambas as máquinas de cerco doadas aparecerão como opções a serem escolhidas, mesmo que sejam a mesma máquina.

Layout defensivo para a base do construtor

Tal como na Capital do Clã, agora é possível selecionar um layout defensivo diferente na base do construtor!

Você pode decorar o layout ativo sem se colocar em desvantagem na defesa.

Também é possível impedir que os outros copiem o seu layout defensivo ao visitarem.

O layout defensivo deve conter todos os edifícios e armadilhas colocados no layout ativo. O layout defensivo é desselecionado:

Ao editar e salvar o layout defensivo sem posicionar todos os edifícios e armadilhas.

Ao colocar um edifício ou uma armadilha que não estejam no layout ativo.

Ao comprar um edifício ou uma armadilha na loja.

Vale lembrar que o layout defensivo é desabilitado temporariamente, mas não é automaticamente desselecionado caso obstáculos no layout ativo bloqueiem construções e armadilhas. Nesse caso, basta remover os obstáculos para reativar o layout.

Jogos do Clã

O peso da seleção de certas tarefas da Base do Construtor foi reduzido ao deixar tarefas aleatórias, o que aumenta a probabilidade de mostrar mais tarefas da Vila Principal.

Melhorias que facilitam a vida

Os multiplicadores de bônus de estrela dos eventos e as melhorias do centro da vila também se aplicam aos minérios.

Agora a probabilidade do Grande Guardião seguir a Caçadora de Heróis é menor.

O equipamento de herói Boneco de Bárbaro agora mostra a duração da Fúria e o aumento de dano para os Bárbaros gerados.

O laboratório tem uma segunda barra de progresso para o Goblin Pesquisador.

Vantagens do clã

Melhoramos consideravelmente as vantagens do clã para permitir que cada jogador doe mais tropas:

Nível do clã Limite de doações de tropas Limite de doações de feitiços Limite de doações de máquinas de cerco 1-2 6 1 1 3 8 1 1 4-5 10 2 1 6-7 20 2 2 8 30 3 2 9 e superior 50 3 2

Correções de erros

Os ataques do Campeão Real causam menos dano quando a habilidade de Frasco de Aceleração está ativa.

Correção de um erro que causava o aparecimento de obstáculos com quantidades de gemas menores do que o normal.

A Bola de Fogo agora causa dano terrestre e aéreo, independentemente do alvo. Anteriormente, ela só causava dano a um tipo de tropa por vez.

Correção de um erro visual quando o Feitiço de Raízes e o Feitiço de Invisibilidade eram usados ao mesmo tempo.

Correção do erro em que armadilhas continuavam invisíveis quando o Feitiço de Gelo e o Feitiço de Raízes eram usados na área em questão.

Correção para que a base do construtor corresponda à paisagem da base do construtor depois do cancelamento da edição do layout.

A barra 3D acima dos personagens é ligeiramente maior.

O Guardião Voador não voa mais sobre os muros.

Correção na sombra dos aldeões em cima das construções.

Capital do Clã

Aumento no limite de saque por ataque de 5.333 para 6.100 nos cálculos de troféu da capital.

Balanceamento do bônus defensivo com base nos pontos de vida restantes para unidades mobilizadas.

Mudanças nas Guerras de Clãs

Agora as bases com centro da vila 16 recebem 6 minérios estelares em vez de 5.

As recompensas das Guerras de Clãs por perder foram de 43% a 50%, e as recompensas por empatar de 50% a 57% aplicam-se tanto aos recursos como aos ganhos de minério.

As guerras 35x35 e 45x45 estão disponíveis agora.

Além dos níveis de centro da vila, agora o equipamento de herói é levado em conta nos ataques durante o pareamento.

Agora a tela de escalação da guerra mostra a última vez que cada membro do clã esteve on-line.

Alterações na inscrição das Guerras de Clãs: Os líderes e colíderes podem publicar o cadastro da Guerra de Clãs no bate-papo. Para isso, basta acessar o mapa da guerra, próximo ao botão "Iniciar guerra". Só pode haver um cadastro por vez no bate-papo. O cadastro no bate-papo só está disponível nas Guerras de Clãs normais, não na Liga das Guerras de Clãs nem nas guerras amistosas. Cada membro do clã pode optar por participar ou não da próxima guerra. O cadastro pode ser fixado e só é removido quando a próxima guerra começa.



Ajustes de balanceamento

Ajustes na velocidade de ataque do Frasco de Aceleração: