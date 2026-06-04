村庄战力可是要突破天际的口牙！机甲超人重磅返场（它不是红色的！没错，“红有三”这个梗我们也懂……别问了）。扫帚女巫回来了！风吹过她的头发，猫坐在她的肩膀上……大本营就在眼前。弓箭女皇拿到了巨大的箭矢，夸张到它出现时都得有专门的过场动画。而在镜头外的某个地方，招财猫正在为登场蓄力，大概要蓄上五六集的功夫。

欢迎参加狂怒动漫奖章活动！积极战斗、夺取战利品，一路呐喊着冲向超赞奖励和酷炫装扮！冲啊！

你已经在参加活动了！

“纳尼”？！大本营达到6级即可参加狂怒动漫奖章活动。

活动时间

活动开始 ：6月4日08:00（UTC）

活动结束：6月15日08:00（UTC）

活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和活动建筑，最终截止时间为6月17日08:00 UTC。修行篇即将开始，可别掉链子！

活动资源 ：

幸运币

活动期间，你会在敌方村庄的各个角落发现幸运币。摧毁指定建筑，即可收集幸运币并推进活动奖励之路进度。进行的战斗越多，能解锁的喵喵奖章就越多，计划通！

注释：计划通是“全都在计划之中”的意思。

喵喵奖章

推进活动奖励之路进度，可赢取喵喵奖章。在商人精选中用它兑换超赞奖励，包括全新史诗装备和超级装饰“狂怒雕像”，为大本营带来好运气！

限时兵种回归！

两位熟悉的身影再次上线，因为……续集总是更精彩！

机甲超人 - 白涂装，蓝天线，黄V标。优先攻击防御，可对城墙造成20倍伤害。在另外一个地方，那里的首领会称它为“白色恶魔”。

扫帚女巫 - 飞得超快，和法师塔上的法师有些私人恩怨。她受到攻击时，会召唤出女巫精灵——这些精灵的攻击力是她的四倍！咳，她和任何派送服务都没有关联。

狂怒动漫奖章活动期间，他们都会作为大舞台活动兵种回归。

活动建筑：招财猫

一只圆滚滚的猫摇摇摆摆地走进了村庄，并且自称是幸运之神。野蛮人说它是妖怪。但话说回来，野蛮人还会吃石头呢。总之，它会索要幸运币作为供品，并承诺会带来好运，然后又问我们有没有馒头。我们没有馒头，但我们有幸运币。显然，这样也足够好了。

商人精选

所以……你是在朝柜台走过来吗？不逃跑，反而主动朝我们这边走来了吗？

通过活动奖励之路赢取奖励，并在商人精选中花费你的喵喵奖章兑换以下内容：

史诗装备：擎天箭矢

超级装饰：狂怒雕像

动漫主题营房样式（屋顶、外墙、地面、装饰）

魔法物品：符石、魔法之书、移位任意铲

药水：建筑工人药水、力量药水、研究药水、战宠药水、资源药水、时光钟楼药水、训练药水

矿石：星辉矿石、璀璨矿石、闪亮矿石

大量圣水和金币

活动令牌

解锁活动令牌，可赢取额外奖励、更快推进活动奖励之路进度。你不必变身，令牌直接替你进入“自在极意”状态！

弓箭女皇全新史诗装备：擎天箭矢

商人精选中推出了弓箭女皇的全新史诗装备——天上天下，唯她独尊！活动期间，使用喵喵奖章解锁强大的擎天箭矢。戈薇打来了电话，她想知道你给这支箭喂了什么，让它能长这么大！

活动加成：活动结束前几天，擎天箭矢会获得力量加成，让较早获得它的玩家在结束前感受一下，什么才是真正的力量！

奖章正在呼唤你。机甲更吵了、女巫更快了，而那支箭也大得离谱。

片头曲响起，第二季OVA来啦！

全面开战！