嗨，首领！

我们一直在说，要更坦诚地与大家沟通。我们不仅要告诉大家“有什么新内容”，还要解释“为何做出这样的决策”。五月，正是我们用行动证明这一点的好时机。以下是本月更新内容的概览，以及部分决策背后的思考。想了解全部详情？请查看活动日历。

部落对战联赛：联赛等级结构调整

从五月的部落对战联赛开始，我们将更新联赛结构，推出新的联赛等级。

要点如下：新版联赛上线后，部分玩家（尤其是高联赛等级的玩家）初期获得的奖章可能会比之前少。这是新系统在寻找平衡过程中的一个暂时现象。

为确保大家在过渡期间不会有所损失，我们计划在近期推出一场奖励加码的部落对战联赛，以弥补可能出现的奖章损失。敬请关注后续详情。

针对发展停滞的村庄

五月期间，我们会推出一些只针对部分玩家开放的活动。

这些玩家的村庄发展遭遇了瓶颈。有的玩家建筑工人处于空闲状态，有的玩家可能需要一些助力来帮助他们收集更多资源，而有的玩家则已经逐渐失去了上线的动力或是村庄发展完全停滞。

我们希望激励这些玩家继续推进游戏进度，因此这个月，我们特别为他们推出以下活动：

登录奖励

战场寻宝活动

资源采集器加成和升级费用折扣

我们相信，这些活动将提供更有趣、更稳定且更活跃的游戏体验，帮助这些玩家更快进入游戏后期，享受最精彩的游戏内容！

战场寻宝活动（追赶进度活动）：仅限3本至16本玩家

战场寻宝将于五月底回归，但有一个变化。本次活动仅对3本至16本玩家开放。

这个变化背后的理由和上面提到的一样：我们希望你能不断推进游戏进度，而不是停滞不前。更多活动意味着更丰富的游戏内容，更多可追逐的奖励，以及更多吸引玩家登录游戏的理由。如果你尚未进入游戏后期，这些活动能让你在推进游戏的过程中持续享受乐趣。

一个健康的《部落冲突》生态，需要玩家持续发展村庄、参与部落对战、并不断冲击巅峰。像战场寻宝这样的活动，能非常有效地帮助这些玩家追赶进度并保持更高的参与度。因此，我们开始把这些活动投放到最能发挥价值的地方。

对于后期玩家，这并不是为了削减你们的内容，而是为了维护《部落冲突》整个生态的健康发展。这样一来，你们才能一直有更多对手可以挑战，有更多部落可以较量，也永远有更多理由在巅峰继续拼搏。我们同样也会持续为你们推出专属内容和活动。

公爵不息活动

月底，飞龙公爵将挣脱束缚。

即便飞龙公爵正在升级，你也可以让他和他的装备发挥出最强战力。无需休息，无需等待。我们希望每个人都能轻松体验到这位英雄到底有多强。

关于A/B测试的说明

本月的部分活动会纳入小规模测试。我们想提前说明这一点。

具体来说：当我们尝试新事物时，比如新的活动形式、折扣或奖励系统，有时会进行小范围测试。在测试中，不同玩家看到的活动版本可能会有细微差别，或者在某些情况下，有些玩家看到的是奖励更多的版本。

这可以帮助我们判断哪些是真正有效的内容。玩家的回归频率更高了吗？进度推进更快了吗？游戏体验变得更有趣了吗？

没有这样的测试，我们只能靠猜测。通过测试，我们就能根据玩家的真实行为做出决策。如果某个内容带来了非常积极的效果，我们就可以更频繁地推出它，甚至把它变成常驻内容。我们知道各位首领喜欢和部落成员交流心得，你们可能会注意到并非所有人看到的活动都一模一样。这在测试期间是正常现象。

我们会控制测试规模，只有少数玩家会看到略有不同的版本。如果你恰好是测试对象，也不会感到任何异常。你可能会收到活动推送、也可能不会，或者体验到略有不同的活动形式。我们会尽可能和大家分享我们的发现。

感谢大家一直以来的陪伴，感谢你们在发现问题时总能直言相告，也感谢你们月复一月的帮助，让《部落冲突》变得更好。无论你是已经满本满防的顶级玩家，还是刚刚砌起第一块城墙的新手，你们都是让这款游戏保持活力的重要一员。

全面开战！