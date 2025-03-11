有时候，改变势在必行。今天，我们要宣布《部落冲突》史上 最大的 一次调整！从下次更新开始，处于泰坦杯及以下联赛的玩家_可随心所欲发动进攻_！这意味着：

部队、法术和攻城机器不再需要训练时间，可瞬间完成训练！

英雄也不再需要恢复时间和备用生命值，他们永远不会因战斗而疲惫！

传奇杯联赛的玩家仍然维持每天8次进攻的上限，暂时不变！

《部落冲突》将迎来新纪元！大家现在可以尽情进攻了。你的进攻将不受任何限制，直到所有建筑工人都忙个不停，资源爆仓！

为什么现在进行调整？今年《部落冲突》已经13岁了，而13岁的“青少年”是需要自由的。对于一个13岁的游戏，我们不应该限制玩家每天的进攻次数。

实际上，训练时间一直是玩家们长期以来抱怨的主要内容之一。对于一款成功运营多年的游戏来说，移除某些机制无疑是个大胆的决定。训练时间和资源花费，曾经被认为是游戏长久生命力的“秘密配方”之一，所以我们也曾担心过移除它们的影响。我们几年前移除了训练花费，结果大家的反馈非常好！大家开始尝试更多样化的进攻策略，游戏的乐趣也明显提升。这给了我们信心，让我们敢于迈出更大胆的一步。

和_《部落冲突》_2012年上线时相比，当今世界已经大不相同。如今，让玩家等待15分钟甚至更久才能有足够的兵力发动下一次进攻，这确实显得不太合理。从这个月起，这种等待将成为历史。我们希望玩家可以随时发动进攻，周末畅玩，甚至能直播几个小时。这样不仅能让大家更快掌握战斗技巧，也能快速推进前期大本营的发展进度。一起全面开战吧！