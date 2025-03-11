有时候，改变势在必行。今天，我们要宣布《部落冲突》史上最大的一次调整！从下次更新开始，处于泰坦杯及以下联赛的玩家_可随心所欲发动进攻_！这意味着：
部队、法术和攻城机器不再需要训练时间，可瞬间完成训练！
英雄也不再需要恢复时间和备用生命值，他们永远不会因战斗而疲惫！
传奇杯联赛的玩家仍然维持每天8次进攻的上限，暂时不变！
《部落冲突》将迎来新纪元！大家现在可以尽情进攻了。你的进攻将不受任何限制，直到所有建筑工人都忙个不停，资源爆仓！
为什么现在进行调整？今年《部落冲突》已经13岁了，而13岁的“青少年”是需要自由的。对于一个13岁的游戏，我们不应该限制玩家每天的进攻次数。
实际上，训练时间一直是玩家们长期以来抱怨的主要内容之一。对于一款成功运营多年的游戏来说，移除某些机制无疑是个大胆的决定。训练时间和资源花费，曾经被认为是游戏长久生命力的“秘密配方”之一，所以我们也曾担心过移除它们的影响。我们几年前移除了训练花费，结果大家的反馈非常好！大家开始尝试更多样化的进攻策略，游戏的乐趣也明显提升。这给了我们信心，让我们敢于迈出更大胆的一步。
和_《部落冲突》_2012年上线时相比，当今世界已经大不相同。如今，让玩家等待15分钟甚至更久才能有足够的兵力发动下一次进攻，这确实显得不太合理。从这个月起，这种等待将成为历史。我们希望玩家可以随时发动进攻，周末畅玩，甚至能直播几个小时。这样不仅能让大家更快掌握战斗技巧，也能快速推进前期大本营的发展进度。一起全面开战吧！
《部落冲突》是一款独特的游戏，当玩家活跃度极高时，可能会没有那么多村庄可以进攻。有时，玩家会遇到“卡白云”的情况。
在本次更新中，我们正在开发一项全新的服务器技术——“随时匹配”。如果匹配池中符合条件的村庄耗尽，你将有机会进攻一个真实玩家的“镜像村庄”。镜像村庄是处于护盾保护状态下的玩家村庄，你依然可以正常进攻它、获取战利品和奖杯。但该玩家的护盾仍然会生效，不会损失任何资源或奖杯。这一设计能确保玩家不会因为匹配不到合适的目标而陷入漫长的等待。只有在没有合适的真实玩家村庄时，才会匹配到镜像村庄。
其实镜像村庄并不是新机制，部落对战和传奇杯联赛的进攻早已采用这一机制，而现在我们将它引入联机模式战斗中，以加快匹配速度。这次更新实装后，你暂时无法查看你的镜像村庄是否被进攻过。但在未来的更新中，我们会将这些战斗加入防守日志，让你也能通过回放来学习总结经验。
从今天起，我们将不再通过任何游戏内购礼包出售训练药水。由于移除了军队训练时间，这些魔法物品也将相应地从游戏中移除。训练甜点也将从宝箱奖励中移除。
商人和黄金令牌包含的这些物品，暂时还会保留在游戏中。但当这项功能调整上线时，它们将会从玩家的库存中移除。因此，记得尽快使用掉它们，否则这些物品将在月底被转换为宝石！
此外，黄金令牌奖励之路上的训练加成特权也会被其他特权代替。说到这里，我们就该介绍下一项了……
另一项即将推出的重大调整是关于增援系统的。由于训练时间都变成了0，玩家直接将自己的军队增援给部落成员就显得不再合适了。
更新上线后，所有增援操作都将需要花费圣水或暗黑重油，资源视具体部队/法术而定。具体数值仍在设计阶段，但我们将确保捐兵不会变成一项负担。如果你实在缺资源……或许可以考虑再发动几次进攻？反正以后进攻不用再等！
此外，我们还将所有玩家部落城堡的增援请求间隔改为10分钟——基本就是将最棒的部落特权免费开放给所有玩家啦！这样一来，即使在较低等级的部落中，你也可以经常请求增援了。还记得前面提到的黄金令牌训练加成特权吗？我们计划将它改为缩短请求部落增援的等待时间。激活黄金令牌后，你可以在每次战斗后更频繁地发送增援请求！
接下来的这项调整是关于奖杯曲线的。之前的平衡性设置是围绕“玩家每次进游戏大概进攻2次”这个设定来做的，因此我们担心会出现奖杯数急剧膨胀的情况。出于这一考虑，我们会减少所有通过胜利获得的奖杯数，其中削减幅度最大的是1星胜利。不过别担心！大家依然可以通过这些胜场赢取奖杯、提升联赛等级。但是，如果**只拿**1星胜利的话，冲杯会变得比以前困难。
在此我们想特别说明的是，这是一项预防性的改动——我们不确定玩家每天会发动多少次进攻，同时不希望奖杯膨胀导致大量玩家“涌入”传奇杯联赛。我们会以天为单位，密切关注玩家的奖杯变动情况，并且可通过一次服务器小维护来调整相关数值。
传奇杯联赛仍然保留了每天只能进攻8次的限制……但只是暂时如此！我们计划在未来的更新中调整这一设定。但目前的数据显示，大部分传奇杯联赛的玩家都不会每天打满8场——因此，传奇杯联赛可无限次进攻的改动，被延后到今年的后续更新再推出。至于现在，让我们先继续使用能一次性打完8场传奇杯联赛战斗的设定，养精蓄锐！
这些改动会什么时候上线？
这些改动很快就会正式上线啦！接下来的几周，我们会发布官方预告视频，大家喜爱的内容创作者们也会发布各种更新预告，记得关注最新动态哦！下次更新肯定能让你热血沸腾，我们已经等不及要揭晓更多新消息啦！