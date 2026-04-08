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2026年4月8日
Blog – Clash of Clans

冲突之声奖章活动开始啦！

高举长剑，冲入人海，冲突之声现在开场！

肉盾乐队空降村庄，把这里变成炸裂无比的金属音乐会现场。你觉得你能扛住这场金属风暴吗？快来证明自己吧！

收集尖刺手环，赢取金属奖章，并使用金属奖章兑换全新史诗装备等超赞奖励。

我要门票！

大本营达到6级即可参加冲突之声奖章活动。

活动时间

  • 活动开始：4月8日08:00（UTC）

  • 活动结束：4月29日08:00（UTC）

活动结束后，你仍可在5月1日08:00（UTC）前访问商人的活动选项卡和活动建筑。

活动资源

尖刺手环

在联机模式战斗中，你会在敌方村庄的各个角落发现尖刺手环。

  • 每个村庄有3座随机建筑中藏有手环

  • 每场战斗最多可获得200个手环

  • 摧毁这些建筑即可收集手环并推进活动进度

此外，你还可以从活动建筑“机甲公牛”中获取额外手环，它会随时间自动生成，且数量会逐步提升。

金属奖章

随着你不断收集尖刺手环、推进活动奖励之路的进度，你将解锁金属奖章。

你可在商人精选中使用金属奖章兑换奖励，包括全新的和返场的史诗装备。

飞龙公爵全新史诗装备

飞龙公爵的全新史诗装备已在商人精选中上架。

在活动前5天，该装备将自动强化至你当前大本营所支持的最高等级，让你可以即刻体验它的全部威力！

限时兵种：派对法师

演出乱不乱，派对法师说了算！

活动期间，派对法师将作为限时兵种加入你的军队。通过活动奖励之路解锁派对法师，把战场变成狂欢现场。

活动建筑：机甲公牛

机甲公牛强势登陆村庄。

  • 随时间生成尖刺手环

  • 点击它即可进入活动奖励之路页面

  • 助你更快解锁奖励

试着转一下吧，不过记得扶稳坐好。

活动奖励

通过活动奖励之路获取奖励，同时还可在商人精选中使用奖章兑换奖励。奖励包括：

  • 飞龙公爵的史诗装备

  • 返场的史诗装备

  • 矿石和家乡村庄资源

  • 部落都城营房样式

  • 超级装饰

  • 2款新装饰

活动令牌

解锁活动令牌，获取额外奖励，并助你加速推进活动奖励之路的进度。

舞台已就绪，机甲公牛已就位，观众已彻底沸腾！

该你登台嗨翻全场了！

全面开战！