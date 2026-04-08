高举长剑，冲入人海，冲突之声现在开场！

肉盾乐队空降村庄，把这里变成炸裂无比的金属音乐会现场。你觉得你能扛住这场金属风暴吗？快来证明自己吧！

收集尖刺手环，赢取金属奖章，并使用金属奖章兑换全新史诗装备等超赞奖励。

我要门票！

大本营达到6级即可参加冲突之声奖章活动。

活动时间

活动开始：4月8日08:00（UTC）

活动结束：4月29日08:00（UTC）

活动结束后，你仍可在5月1日08:00（UTC）前访问商人的活动选项卡和活动建筑。

活动资源

尖刺手环

在联机模式战斗中，你会在敌方村庄的各个角落发现尖刺手环。

每个村庄有3座随机建筑中藏有手环

每场战斗最多可获得200个手环

摧毁这些建筑即可收集手环并推进活动进度

此外，你还可以从活动建筑“机甲公牛”中获取额外手环，它会随时间自动生成，且数量会逐步提升。

金属奖章

随着你不断收集尖刺手环、推进活动奖励之路的进度，你将解锁金属奖章。

你可在商人精选中使用金属奖章兑换奖励，包括全新的和返场的史诗装备。

飞龙公爵全新史诗装备

飞龙公爵的全新史诗装备已在商人精选中上架。

在活动前5天，该装备将自动强化至你当前大本营所支持的最高等级，让你可以即刻体验它的全部威力！

限时兵种：派对法师

演出乱不乱，派对法师说了算！

活动期间，派对法师将作为限时兵种加入你的军队。通过活动奖励之路解锁派对法师，把战场变成狂欢现场。

活动建筑：机甲公牛

机甲公牛强势登陆村庄。

随时间生成尖刺手环

点击它即可进入活动奖励之路页面

助你更快解锁奖励

试着转一下吧，不过记得扶稳坐好。

活动奖励

通过活动奖励之路获取奖励，同时还可在商人精选中使用奖章兑换奖励。奖励包括：

飞龙公爵的史诗装备

返场的史诗装备

矿石和家乡村庄资源

部落都城营房样式

超级装饰

2款新装饰

活动令牌

解锁活动令牌，获取额外奖励，并助你加速推进活动奖励之路的进度。

舞台已就绪，机甲公牛已就位，观众已彻底沸腾！

该你登台嗨翻全场了！

全面开战！