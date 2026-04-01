音量开到最大，观众彻底疯狂，肉盾乐队已准备好燃爆全场。欢迎来到冲突之声赛季。怪物、音乐与混乱激烈碰撞，你的村庄将变成一场盛大的金属音乐节。让你的英雄化身为疯狂甩头的传奇乐手，在全新活动中引爆音乐狂欢，准备迎接一个喧闹狂野、摇滚至上的赛季！

4月1日-30日：“冲突之争”黄金令牌——启用四月黄金令牌，用摇滚激情点燃村庄，获取丰厚奖励和特权，感受纯粹的音浪轰炸。解锁贝斯女皇英雄皮肤，弹指间横扫各级奖励，全速推进奖励之路进度。

**4月1日-7月30日：**精工防御——建筑大师基地迎来金属狂潮。来自建筑大师基地的科技直接“跳水”冲进了你的家乡村庄。以下三座全新防御将加入本季的混乱：

空中炸弹发射器 仅攻击空中单位 用气球挂着爆炸物，可造成溅射伤害

升级模组： 生命值 每发攻击伤害 攻击速度

熔岩发射器 仅攻击地面单位 溅射伤害 + 留下燃烧的熔岩区域

升级模组： 生命值 每秒伤害值 射程

熔岩火炮 攻击地面和空中单位 像烟花表演失控般喷射烈焰

升级模组： 生命值 每发攻击伤害 连发次数



**4月1日-11日：**部落对战联赛——在15v15或30v30规模的对战中与其他七个部落一决高下！冲击更高联赛等级，赢取额外战利品、部落经验值和联赛奖章。

**4月1日-30日：**狂音舞台场景——将你的村庄变成《部落冲突》中最喧闹的音乐节现场。泥浆、疯狂与怪物在这款超大场景中融为一体，搭配燃爆的重金属配乐，混乱程度直接拉满，把演唱会现场的全部能量直接注入你的村庄。

**4月5日-30日：**冲突之声英雄皮肤——用一整套金属风英雄皮肤释放你内心的摇滚巨兽。从“火”力满满的“表演大师公爵”到电光四射的“断弦蛮王”，每位英雄都已准备好登上舞台，以酷炫姿态摧毁防御。

**4月6日-15日：**飞龙公爵挑战关卡——走到聚光灯下，开启全新挑战关卡，抢先体验即将推出的飞龙公爵史诗装备。摸清套路，顺利通关，领取奖励。

**4月8日-29日：**冲突之声奖章活动——肉盾乐队已登场，随时准备火力全开。在战斗中收集尖刺手环，赢取金属奖章，并在商人精选中使用金属奖章兑换奖励、装饰和首款飞龙公爵史诗装备。派对法师将作为限时兵种加入你的军队，为你的进攻制造更多混乱。

**4月17日:**敬意石足礼包——商店上架了一份极为精致的献礼，专为最具品味、最有鉴赏力的首领准备。敬意石足礼包不是悄然登场，而是涂上彩色指甲油闪亮登场。对超凡品味的奢华礼赞，这种品味独特到令人难以理解。够胆就尽情享受吧！别人的评价只是一时的，自己的荣耀才是永恒的。

**4月18日-22日：**双倍胜利之星奖励活动——双倍胜利之星奖励，加速推进养成进度。在部落竞赛开始前抓紧猛冲一波吧！

**4月22日-28日：**部落竞赛——部落竞赛携惊喜任务和强化挑战回归。完成任务，更快获取积分，和部落成员一起完成奖励之路。

**4月28日 - 5月3日：**战场寻宝活动——更新后将开启全新战场寻宝活动。有值得你深入挖掘的宝藏奖励！