快，戴好安全帽！全新活动炸裂登场！通过本次装备大爆炸活动，大家可以赢取矿石、补齐英雄装备。在战斗中收集炸药小怪，帮助探矿者炸开矿洞，可解锁各种奖励、矿石，还有可用来兑换英雄装备的遗迹奖章！

我想参加！

大本营达到8级即可参加此次装备大爆炸活动。

装备大爆炸活动开始：

日期：2026年1月9日星期五

时间：上午8:00（UTC）

装备大爆炸活动结束：

日期：2026年1月23日星期五

时间：上午8:00（UTC）

活动结束后

本次活动将于1月23日结束，但你仍可在之后的两天内进入商人的活动选项卡和活动建筑（探矿者的起爆器）。这意味着在1月25日上午8:00（UTC）之前，你都可以使用遗迹奖章兑换奖励！

具体玩法

通过战斗（常规战和排位战）收集炸药小怪，推进活动奖励之路的进度并解锁奖励。在奖励之路上不断前进，可在探矿者的矿洞中获取遗迹奖章！在商人精选中使用遗迹奖章兑换各种好物，还可解锁之前推出的英雄装备！