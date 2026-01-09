2026年1月9日
准备迎接装备大爆炸活动！
快，戴好安全帽！全新活动炸裂登场！通过本次装备大爆炸活动，大家可以赢取矿石、补齐英雄装备。在战斗中收集炸药小怪，帮助探矿者炸开矿洞，可解锁各种奖励、矿石，还有可用来兑换英雄装备的遗迹奖章！
我想参加！
大本营达到8级即可参加此次装备大爆炸活动。
装备大爆炸活动开始：
日期：2026年1月9日星期五
时间：上午8:00（UTC）
装备大爆炸活动结束：
日期：2026年1月23日星期五
时间：上午8:00（UTC）
活动结束后
本次活动将于1月23日结束，但你仍可在之后的两天内进入商人的活动选项卡和活动建筑（探矿者的起爆器）。这意味着在1月25日上午8:00（UTC）之前，你都可以使用遗迹奖章兑换奖励！
具体玩法
通过战斗（常规战和排位战）收集炸药小怪，推进活动奖励之路的进度并解锁奖励。在奖励之路上不断前进，可在探矿者的矿洞中获取遗迹奖章！在商人精选中使用遗迹奖章兑换各种好物，还可解锁之前推出的英雄装备！
活动资源
炸药小怪
活动期间，你可以在战斗中找到这些爆炸威力十足的小怪。收集炸药小怪，以推进装备大爆炸活动奖励之路的进度。顺便一提，它们非常容易引爆！
遗迹奖章
收集这些尘封多年的奖章，在商人精选中兑换各种奖励或英雄装备！如果你错过了某个英雄装备，本次活动就是你补齐装备的绝佳时机！
启用活动令牌，获取更多奖励！
令牌在手，奖励多多！购买活动令牌可在奖励之路上解锁更多奖励，并可获取额外遗迹奖章以在商人精选中使用！