卡牌冲突活动
14年来，野蛮人总是蛮劲十足地高喊战吼，冲入战场。14年来，哥布林总是伸出贪婪的绿手，洗劫村庄。14年来，商人一直藏着自己最珍贵的收藏——直到现在！欢迎参加卡牌冲突活动！
为庆祝《部落冲突》14周岁生日，众多兵种将一改往日形象，变身独特的游戏内集换卡牌！这场持续一整月的换卡活动将带来不同以往的体验。首领们，准备好卡组，以全新方式庆祝《部落冲突》周岁生日吧！
这次活动和现实中“打牌开卡包”差不多，只不过卡牌上画的是《部落冲突》的兵种、换卡要在部落聊天中进行，另外稀有卡牌也不用装进卡套里保护。
什么是卡牌冲突活动？
整个8月，你都可以通过战斗、活动、社区赠礼等途径获得卡包。每个卡包都包含一张《部落冲突》兵种主题的卡牌。收集卡牌，集齐卡组，赢取奖励！如果缺少某张卡牌，也可以与部落成员交换重复卡牌，填补空缺。
卡牌分为不同稀有度，因此有些卡牌会更难抽到。不过，重复卡牌可不是废牌——它们是你换卡的资本。
如何获得卡牌
整月都有海量卡牌等你获取！获取途径如下：
战场寻卡（8月1日-31日）——本月的主要活动。每天通过战斗获得2个卡包，且活动一开始就可获得10个卡包。仅通过战斗这一项就能获得最多68张卡牌。在进攻中摧毁正确的建筑，卡包就是你的——没有诱饵，没有套路，也没有回合结束时的瞬发牌。
教程——上线完成卡牌收集教程，即可获得你的第一个卡包。
Supercell商城（8月3日-30日）——在Supercell商城中完成专属任务，即可免费获得卡包。此外，也别错过商城中的免费卡牌礼包哦！
商人（8月4日、11日和18日）——在这几天，商人每天都会送出一个免费卡包。只要去商人精选里看看就能获得3张卡牌！
奖章活动（8月12日-31日）——免费奖励之路上将包含额外卡包，无需购买活动令牌。
社交媒体——关注我们的官方社媒账号，获取专属卡牌礼物。
开启卡包
开启卡包有一套充满《部落冲突》特色的流程！感受崭新卡包的气息、期待抽出稀有卡牌，这本身也具有很大乐趣，我们可不想草草带过。开启的过程有点像开宝箱。点击三次即可完成：点击揭晓，点击确认，再点击继续。游戏会立即显示这张卡牌是新卡还是重复卡牌。眼尖的首领或许还会发现，在完全撕开卡包前，有办法提前看到卡牌的稀有度……
收藏界面
活动期间，你可以随时点击游戏界面中的活动按钮打开收藏界面，也可以直接点击村庄中的“卡牌冲突”装饰进入收藏。你可以看到卡组中的所有卡牌，并按稀有度分类浏览。你还能看到自己目前收集了哪些卡牌，又有哪些卡牌尚未获得。
如果某张卡牌显示为灰色，就说明你还没拥有它，但可以向部落成员请求这张卡牌。
已收集（1张）——你拥有1张该卡牌。请注意，你不能交换自己手中仅有的1张卡牌。
已收集（2张及以上）——这些是你的重复卡牌，可以与其他玩家交换，也可以在商人精选中兑换。
集齐某一稀有度的全套卡牌即可获得额外奖励，加油把每张卡牌都收入囊中吧！
顶部的稀有度计数器既能显示收集进度，也是快捷入口。点击任意计数器即可直接跳转至收藏界面的对应区域。
温馨提示：你可以点击其他玩家村庄中的“卡牌冲突”装饰，查看他们的收藏。这样一来，你就能在发起换卡请求前，先看看谁有你需要的重复卡牌。这才是组卡游戏的进阶玩法。
与部落成员换卡
多了一张弓箭手，又缺一张哥布林？部落聊天这时就可以派上用场了。
你可以直接在收藏界面请求缺少的卡牌，部落成员会在部落聊天中看到你的请求，并且可以用自己的重复卡牌与你交换。如果他们没有你所请求的重复卡牌，或是他们不想拿自己的重复卡牌交换，也可以使用宝石完成这次换卡。
为保证公平，我们设置了以下规则：
每次发起卡牌请求后都会进入冷却时间（与请求部落城堡援军类似），避免部落聊天界面被消息刷屏，同时也确保换卡节奏更合理。
只有重复的卡牌可以交换（仅有一张卡牌时无法交换）。
如果不想等待，也可以花费宝石跳过冷却时间。毕竟宝石就是拿来花的。
商人精选
重复卡牌越积越多，怎么都换不出去？可以前往商人精选用重复卡牌兑换更多卡包，其中还包括保底指定稀有度的卡包。
兑换比例：
2张相同的重复卡牌可兑换1张随机卡牌
2张相同的重复卡牌可兑换1张随机圣水卡牌
2张相同的重复卡牌可兑换1张随机暗黑重油卡牌
2张相同的重复卡牌可兑换1张随机建筑大师基地卡牌
3张相同的重复卡牌可兑换1张随机超级兵种卡牌
温馨提示：你至少需要拥有3张相同卡牌才能和商人换卡，因为商人不会让你把最后一张也换掉。毕竟总得留一张自己收藏吧。
奖励
整个8月期间，集齐卡组，并达成进度条上的各个里程碑，领取丰厚奖励。
活动开始即可获得：
卡牌冲突装饰
即使活动结束后，它依然会永久保留在你的村庄中，作为进入收藏界面的入口。
你完成的卡牌收藏都会保存在这里，尽情向其他首领展示吧！
集齐卡组：
集齐圣水卡牌：圣水符石
集齐暗黑重油卡牌：暗黑重油符石
集齐建筑大师基地卡牌：金币符石
集齐超级兵种卡牌：传奇宝箱
收集不同的卡牌：
收集10张不同卡牌：卡牌之书装饰
收集20张不同卡牌：5000颗闪亮矿石
收集30张不同卡牌：500颗璀璨矿石
收集40张不同卡牌：50颗星辉矿石
收集50张不同卡牌：2瓶建筑工人药水
收集60张不同卡牌：狂怒漫画王子皮肤_（新！）_
活动结束后
UTC时间9月2日上午8:00，换卡活动将告一段落，但你依然可以通过村庄中的卡牌冲突装饰查看自己的收藏。就把它当作你的珍藏卡册吧：无法交换、无法替代，而且说不定十年后价值连城。
全面开战！