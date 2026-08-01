14年来，野蛮人总是蛮劲十足地高喊战吼，冲入战场。14年来，哥布林总是伸出贪婪的绿手，洗劫村庄。14年来，商人一直藏着自己最珍贵的收藏——直到现在！欢迎参加卡牌冲突活动！

为庆祝《部落冲突》14周岁生日，众多兵种将一改往日形象，变身独特的游戏内集换卡牌！这场持续一整月的换卡活动将带来不同以往的体验。首领们，准备好卡组，以全新方式庆祝《部落冲突》周岁生日吧！

这次活动和现实中“打牌开卡包”差不多，只不过卡牌上画的是《部落冲突》的兵种、换卡要在部落聊天中进行，另外稀有卡牌也不用装进卡套里保护。

什么是卡牌冲突活动？

整个8月，你都可以通过战斗、活动、社区赠礼等途径获得卡包。每个卡包都包含一张《部落冲突》兵种主题的卡牌。收集卡牌，集齐卡组，赢取奖励！如果缺少某张卡牌，也可以与部落成员交换重复卡牌，填补空缺。

卡牌分为不同稀有度，因此有些卡牌会更难抽到。不过，重复卡牌可不是废牌——它们是你换卡的资本。

如何获得卡牌

整月都有海量卡牌等你获取！获取途径如下：

战场寻卡 （8月1日-31日）——本月的主要活动。每天通过战斗获得2个卡包，且活动一开始就可获得10个卡包。仅通过战斗这一项就能获得最多68张卡牌。在进攻中摧毁正确的建筑，卡包就是你的——没有诱饵，没有套路，也没有回合结束时的瞬发牌。

教程 ——上线完成卡牌收集教程，即可获得你的第一个卡包。

Supercell商城 （8月3日-30日）——在Supercell商城中完成专属任务，即可免费获得卡包。此外，也别错过商城中的免费卡牌礼包哦！

商人 （8月4日、11日和18日）——在这几天，商人每天都会送出一个免费卡包。只要去商人精选里看看就能获得3张卡牌！

奖章活动 （8月12日-31日）——免费奖励之路上将包含额外卡包，无需购买活动令牌。

社交媒体——关注我们的官方社媒账号，获取专属卡牌礼物。

开启卡包

开启卡包有一套充满《部落冲突》特色的流程！感受崭新卡包的气息、期待抽出稀有卡牌，这本身也具有很大乐趣，我们可不想草草带过。开启的过程有点像开宝箱。点击三次即可完成：点击揭晓，点击确认，再点击继续。游戏会立即显示这张卡牌是新卡还是重复卡牌。眼尖的首领或许还会发现，在完全撕开卡包前，有办法提前看到卡牌的稀有度……

收藏界面

活动期间，你可以随时点击游戏界面中的活动按钮打开收藏界面，也可以直接点击村庄中的“卡牌冲突”装饰进入收藏。你可以看到卡组中的所有卡牌，并按稀有度分类浏览。你还能看到自己目前收集了哪些卡牌，又有哪些卡牌尚未获得。

如果某张卡牌显示为灰色，就说明你还没拥有它，但可以向部落成员请求这张卡牌。

已收集（1张） ——你拥有1张该卡牌。请注意，你不能交换自己手中仅有的1张卡牌。

已收集（2张及以上） ——这些是你的重复卡牌，可以与其他玩家交换，也可以在商人精选中兑换。

集齐某一稀有度的全套卡牌即可获得额外奖励，加油把每张卡牌都收入囊中吧！

顶部的稀有度计数器既能显示收集进度，也是快捷入口。点击任意计数器即可直接跳转至收藏界面的对应区域。

温馨提示：你可以点击其他玩家村庄中的“卡牌冲突”装饰，查看他们的收藏。这样一来，你就能在发起换卡请求前，先看看谁有你需要的重复卡牌。这才是组卡游戏的进阶玩法。

与部落成员换卡

多了一张弓箭手，又缺一张哥布林？部落聊天这时就可以派上用场了。

你可以直接在收藏界面请求缺少的卡牌，部落成员会在部落聊天中看到你的请求，并且可以用自己的重复卡牌与你交换。如果他们没有你所请求的重复卡牌，或是他们不想拿自己的重复卡牌交换，也可以使用宝石完成这次换卡。

为保证公平，我们设置了以下规则：

每次发起卡牌请求后都会进入冷却时间（与请求部落城堡援军类似），避免部落聊天界面被消息刷屏，同时也确保换卡节奏更合理。

只有重复的卡牌可以交换（仅有一张卡牌时无法交换）。

如果不想等待，也可以花费宝石跳过冷却时间。毕竟宝石就是拿来花的。

商人精选

重复卡牌越积越多，怎么都换不出去？可以前往商人精选用重复卡牌兑换更多卡包，其中还包括保底指定稀有度的卡包。

兑换比例：

2张相同的重复卡牌可兑换1张随机卡牌

2张相同的重复卡牌可兑换1张随机圣水卡牌

2张相同的重复卡牌可兑换1张随机暗黑重油卡牌

2张相同的重复卡牌可兑换1张随机建筑大师基地卡牌

3张相同的重复卡牌可兑换1张随机超级兵种卡牌

温馨提示：你至少需要拥有3张相同卡牌才能和商人换卡，因为商人不会让你把最后一张也换掉。毕竟总得留一张自己收藏吧。

奖励

整个8月期间，集齐卡组，并达成进度条上的各个里程碑，领取丰厚奖励。

活动开始即可获得：

卡牌冲突装饰 即使活动结束后，它依然会永久保留在你的村庄中，作为进入收藏界面的入口。 你完成的卡牌收藏都会保存在这里，尽情向其他首领展示吧！



集齐卡组：

集齐 圣水卡牌 ：圣水符石

集齐 暗黑重油卡牌 ：暗黑重油符石

集齐 建筑大师基地卡牌 ：金币符石

集齐超级兵种卡牌：传奇宝箱

收集不同的卡牌：

收集 10张不同卡牌 ：卡牌之书装饰

收集 20张不同卡牌 ：5000颗闪亮矿石

收集 30张不同卡牌 ：500颗璀璨矿石

收集 40张不同卡牌 ：50颗星辉矿石

收集 50张不同卡牌 ：2瓶建筑工人药水

收集60张不同卡牌：狂怒漫画王子皮肤_（新！）_

活动结束后

UTC时间9月2日上午8:00，换卡活动将告一段落，但你依然可以通过村庄中的卡牌冲突装饰查看自己的收藏。就把它当作你的珍藏卡册吧：无法交换、无法替代，而且说不定十年后价值连城。

全面开战！