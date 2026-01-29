随着排位战和18级大本营的上线，《部落冲突》迎来了近年来最重大的一些调整。

虽然许多玩家很喜欢新内容带来的灵活性和竞技性，但也有不少玩家反馈——尤其是高等级联赛的玩家，觉得某些内容的游戏体验开始变得费力、劝退，而不是更好玩。

我们非常重视这些反馈，想在此和大家分享我们的调整计划。

优化排位战体验

排位战的设计初衷，是让大家能更自由地选择在何时、以何种强度进行游戏。但我们知道，目前我们还没有找到一个能让所有玩家都满意的平衡点，尤其是在高等级联赛的进度节奏和难度方面，仍有调整空间。

为此，下次更新中，我们将率先做出以下调整：

修复部分玩家异常收到降级警告的问题

提高部分联赛的晋级/降级百分比，让进度推进更顺畅

降低最高联赛所需的战斗场次，以缓解玩家疲劳感

根据玩家社区反馈优化不同难度的属性调整

感谢大家提供的所有意见，我们将继续根据大家的反馈不断优化排位战！

优化18本战术环境

我们也注意到了关于18级大本营战术环境骤变的反馈。

一些在17本非常流行的打法，到了18本却不再那么好用了。一方面是因为机制调整（例如大本营不再作为防御建筑），另一方面是因为18本没有解锁兵种的全新等级上限。

需要明确的是，我们的目标并不是让所有战术都能一直奏效。升级带来的新内容应该让人有兴奋、变强的感觉，正如陨石戈仑和图腾法术等新内容带来的那种感觉。我们始终致力于让这种过渡更平滑、回报更丰厚。大家对这次大本营更新的反馈，为我们规划下次大本营更新提供了宝贵的思路，我们已经在探索各种不同的规划方向。

展望未来

这些调整都是我们持续努力的一部分，目标只有一个：无论你怎么玩，都能在《部落冲突》中获得乐趣和回报。

我们将在前进的过程中不断学习、倾听和调整。无论是在排位战中冲击更高段位、测试新的军队阵容，还是纯粹地升级村庄，我们都希望你能乐在其中。

感谢大家让《部落冲突》变得更好！

- 《部落冲突》团队