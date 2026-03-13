注意上空，首领！部落大作战活动回归啦！这次的主角是公爵的飞龙——它们会将村庄里的金币熔化！

和部落成员一起通过家乡村庄战斗、部落对战、单人模式进攻、采集器和资源车收集金币，充实自身资源库存并贡献熔岩金币。使用飞龙公爵可获取更多熔岩金币，完成奖励之路还可解锁一款大小为3x3的雷电飞龙雕像装饰！

我想参加！

大本营等级达到6级即可参加此次部落大作战活动。

活动时间

活动开始：

UTC时间3月13日上午8:00

活动结束：

UTC时间3月20日上午8:00

** 3月20日 **活动结束后的1天内，你仍可访问活动建筑以领取奖励。 最终截止时间为UTC时间3月21日上午8:00。

闪闪发光的 宝藏**！**

金币，光彩夺目、堆到爆仓的金币。参加飞龙大作战，进攻敌方村庄，掠夺的金币越多越好。通过家乡战斗、单人模式进攻、采集器和资源车收集的每一枚金币都会熔化成熔岩金币，贡献给你所在的部落。此次活动是一场金币热潮，唯一的退热方法就是收集更多金币。

活动资源：熔岩金币

部落收集的所有金币可不只是放在那里当摆设的，它们会被熔化成熔岩金币，这是推进部落大作战进度的关键活动资源。投入的熔岩金币越多，距离部落将它们重铸为荣耀雕像的目标就越近！

释放飞龙公爵之力！

想要更多熔岩金币？使用飞龙公爵点燃战场！在战斗中使用飞龙公爵，可通过你收集的金币获得更多熔岩金币。这就意味着你可以融化更多金币，更快推进进度，为部落铸币坊注入更多宝藏。首领，既然要夺取金币，何不带上飞龙呢？

活动加成！

3月19日，整个部落将迎来熔岩金币加成，夺取金币将获得更多熔岩金币！

奖励：雷电飞龙雕像和更多奖励！

为部落贡献熔岩金币，以解锁奖励之路上的宝箱和部落城堡蛋糕。完成活动即可解锁一款大小为3x3的雷电飞龙雕像装饰。

领取奖励

要领取奖励，你必须：

加入一个部落

在活动期间为部落贡献过至少一次熔岩金币

在活动结束后1天内领取奖励

更换部落

在部落大作战活动期间，你可以更换部落，即使你之前已在原部落中做出过贡献。只要新部落的贡献人数少于100，你就可以继续参与该活动。

你只能领取活动结束时所在部落的奖励，并且必须在该部落中至少有一次贡献记录。