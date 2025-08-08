2025年8月8日
Blog – Clash of Clans
在这次《部落冲突》周年庆上掀起水花！
水花大赛奖章活动信息
奇怪的大坑让《部落冲突》周年庆变成了超大型泳池派对！在这一季帮助Clash-A-Rama女皇收集凤凰泳圈，让大家都能安全漂在水面上。
我想参加！
大本营达到6级即可参加此次水花大赛奖章活动。
活动时间
活动开始：
UTC时间8月8日上午8:00
活动结束：
UTC时间8月29日上午8:00
**8月29日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为UTC时间8月31日上午8:00。
限时兵种
一些熟悉的面孔会来派对上捣乱！活动期间会有各种限时兵种登场，你可以将其他们自己的军队。记得随时关注军队训练界面和活动中心，看看有哪些新的限时兵种出现！
皮纳塔狂欢
各位，开始狂欢！活动期间，兵营会在特定时段变成皮纳塔。摧毁鲜亮皮纳塔会释放限时兵种作为友军，而摧毁暗黑皮纳塔则会释放敌方限时兵种。摆放自己的皮纳塔时要注意它们的防守位置哦！
活动资源！
凤凰泳圈
被空气炮吹上天的凤凰泳圈是本次活动中最萌的货币！凤凰泳圈采用忠诚战宠“凤凰”的造型，是避免部队在本次周年庆中沉入水底的重要救生装置。在进攻中收集它们！
水花奖章
别被它的外表骗了，这可是最硬核的货币！虽然水花奖章在真实的泳池里没什么用，但你可以用它在商人那里兑换超赞奖励。
新史诗英雄装备：英雄火炬
给生日蛋糕点蜡烛，我们需要专业的装备！在商人精选中使用水花奖章，解锁大守护者的史诗装备“英雄火炬”。
这支熊熊燃烧的火炬能激发附近部队的斗志，让他们能够穿过城墙、加速移动，并降低所受伤害。
装饰
前往商人精选，看看本次活动期间有什么特别的Clash-A-Rama装饰可以解锁吧！