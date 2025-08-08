奇怪的大坑让《部落冲突》周年庆变成了超大型泳池派对！在这一季帮助Clash-A-Rama女皇收集凤凰泳圈，让大家都能安全漂在水面上。

我想参加！

大本营达到6级即可参加此次水花大赛奖章活动。

活动时间

活动开始：

UTC时间8月8日上午8:00

活动结束：

UTC时间8月29日上午8:00

** 8月29日 **活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为UTC时间8月31日上午8:00。

限时兵种

一些熟悉的面孔会来派对上捣乱！活动期间会有各种限时兵种登场，你可以将其他们自己的军队。记得随时关注军队训练界面和活动中心，看看有哪些新的限时兵种出现！

皮纳塔狂欢

各位，开始狂欢！活动期间，兵营会在特定时段变成皮纳塔。摧毁鲜亮皮纳塔会释放限时兵种作为友军，而摧毁暗黑皮纳塔则会释放敌方限时兵种。摆放自己的皮纳塔时要注意它们的防守位置哦！