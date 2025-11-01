2025年11月1日
夯木节强势开启十一月赛季！
夯木节震撼登场！
建筑工人手握神秘的陨石锤，让升级更快更便宜。没错，夯木节正式开始，就是现在！
所有大本营等级的玩家都可参加夯木节！
升级时间与费用减半（不包含超级充能和精工防御）
资源采集器容量和产量翻倍
夯木节将于11月17日结束。抓紧时间升级！
欢迎来到废土世界赛季
一颗巨大的陨石正在急速坠落，末日混乱即将席卷一切！
11月1日-11日：部落对战联赛开打！
11月1日-17日：夯木节回归！升级时间缩短50%，资源采集器的容量和产量翻倍。不包含超级充能和精工防御。
11月1日-17日：陨石障碍物将坠落在你的村庄，清除它们即可获得矿石奖励。
11月1日-30日：哥布林建筑工人和哥布林研究工人重返村庄。
11月1日-30日：“王国废墟”战争基地场景在商店上架。
11月3日-30日：“废土世界”场景在商店上架，带你飞向天际！
11月6日-30日：废土世界英雄皮肤陆续在商店中上线。
11月8日-17日：流星观测仪出现在村庄边缘，和它互动即可查看陨石来袭的最新情况！
11月10日-14日：4倍胜利之星奖励活动！
11月15日-30日：一个能预测未来的超级装饰在商店中亮相！
11月20日-27日：大舞台活动和活动令牌登场，好玩到爆！释放超级炸弹人！
11月22日-28日：部落竞赛开始！
11月28日：战场寻宝回归，为期五天！