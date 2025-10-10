永恒守护者让村庄遭受陨石的打击，但这并不会让音乐停止！

战斗开始时，陨石会从天而降随机摧毁3个防御建筑，但对进攻方来说也不全是好消息。这些陨石是获取宇宙碎片活动货币的唯一方式，但陨石被摧毁后会爆炸。一定要小心！

不过别担心，这些陨石不会出现在竞技模式中。