宇宙摇滚奖章活动！
你见过他们吧？那些漂浮在天空中的宇宙怪物？现在，是时候用史上最震撼的摇滚演唱会回击他们了！参加这场无比摇滚的奖章活动，给金属法师的手提音响充能，将这些不速之客通通轰走！
大本营达到6级即可参加此次宇宙摇滚奖章活动。
活动时间
活动开始：
UTC时间10月10日上午8:00
活动结束：
UTC时间11月1日上午8:00
**11月1日**活动结束后的2天内，您仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为UTC时间11月3日上午8:00。
活动建筑：手提音响
金属法师的骄傲之作。十分强大，仅能用纯粹的宇宙能量充能！完成奖励之路，解锁这款炫酷装饰。放心，我们敢肯定建筑工人学徒还是会睡得很香。
花样新玩法：陨石大混乱！
永恒守护者让村庄遭受陨石的打击，但这并不会让音乐停止！
战斗开始时，陨石会从天而降随机摧毁3个防御建筑，但对进攻方来说也不全是好消息。这些陨石是获取宇宙碎片活动货币的唯一方式，但陨石被摧毁后会爆炸。一定要小心！
不过别担心，这些陨石不会出现在竞技模式中。
亡灵王子全新史诗装备：陨石法杖！
商人捡到了一根从天而降的陨石法杖。手执法杖的人可以在战斗中召唤陨石，摧毁最近的防御建筑。升级它可增加陨石的伤害与攻击频率。
新限时兵种：陨石戈仑！
这些被秘咒古籍唤醒的庞然大物看起来凶狠，但其实他们只是热爱摇滚的好青年！解锁限时兵种“陨石戈仑”，在活动期间释放他们的力量。
陨石戈仑由两个小陨石戈仑组成，他们会先将自己扔向最近的目标，然后重新合体造成更大破坏！
小陨石戈仑会攻击附近目标，或者寻找同伴重新合体变成陨石戈仑。
小陨石戈仑可以跳过城墙，但陨石戈仑不行。
被复制出来的小陨石戈仑无法合并为陨石戈仑（镜像法术）。
老朋友回归：返场的限时兵种
熔岩气球、野蛮箭手和寒冰亡灵回归。但这次我们对他们进行了一些平衡性调整：
熔岩气球：
所需空间从23提升至35
野蛮箭手：
狂暴效果加成从70%提升至100%
寒冰亡灵：
11本至17本的冰冻持续时间从2.5秒延长至2.7秒
活动资源
宇宙碎片
这些闪闪发光的宝贝可在坠落的陨石中找到。宇宙碎片是金属法师手提音响的绝佳能量来源。
摇滚奖章
手提音响正在播放热曲！收集宇宙碎片，以推进活动奖励之路，赢取摇滚奖章并在商人那里兑换奖励。谁能想到他竟然是摇滚迷呢？🎵
活动装饰
超级装饰：秘咒古籍
这一切宇宙混乱的源头！在商人精选中解锁秘咒古籍，把这件邪恶的纪念品留在你的村庄。
装饰：宇宙灯笼
永恒守护者借助这盏灯笼在宇宙中寻找我们的世界。为什么不为你的村庄解锁它呢？我相信他不会介意的。