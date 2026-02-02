Skip to content
2026年2月2日
排位战调整和联赛“属性调整”功能改动！

全新平衡性调整和联赛“属性调整”功能改动！

嗨，首领！以下是今日维护实装的全部平衡性调整和联赛属性调整功能的改动内容：

防御削弱

  • 跳弹加农炮

    • 炮弹的弹射伤害从100%降低至70%

    • 炮弹的弹射半径从4.5格降低至3.5格

  • 多人箭塔

    • 攻击间隔从500毫秒延长至600毫秒

  • 反击之塔（18本）

    • 攻击间隔从300毫秒延长至350毫秒

    • 激活第3阶段的条件调整为被摧毁25座建筑（之前是20座）

    • 激活第4阶段的条件调整为被摧毁50座建筑（之前是40座）

  • 复合机械塔（快速攻击模式）

    • 所有等级伤害降低约10.6%

  • 建筑工人小屋

    • 移动速度从28降低至20

防御加强

  • 复合机械塔（远程攻击模式）

    • 所有等级伤害提升约15%

兵种加强

  • 超级弓箭手（10-13级）

：生命值逐步提升（约2.7%-9.6%不等）

  • 超级法师（9-14级）

：生命值大幅提升（约21%-41%不等）

  • 巨矛投手（1-4级）

    • 生命值提升约4%

    • 每秒伤害值提升约4%-5%不等

    • 移动速度从16提升至18

  • 雷霆泰坦（4级）

：生命值从8400提升至8700

  • 超级亡灵

    • 远程狙击次数从7次提升至8次

    • 射程从10格提升至10.25格

  • 猛蜥（所有等级）

    • 射程从3.5格提升至4.5格

    • 所有等级生命值大幅提升（约10%-21%不等）

  • 霸天巨人

    • AI逻辑调整：被大守护者或天鹰火炮锁定的优先级降低

兵种削弱

  • 陨石戈仑（所有等级）

    • 生命值降低约13%-16%不等

    • 每秒伤害值降低约14%-16%不等

装备加强

  • 亡灵王子的贵族哑铃（所有等级）

    • 射程、强化攻击次数和攻击速度均获得提升

  • 野蛮人之王的巨型手套（所有等级）

    • 伤害减免效果加强，持续时间延长

联赛属性调整

传奇杯联赛

  • 防御建筑每秒伤害值：从20%降低至15%

  • 防守方英雄：从20%降低至15%

  • 进攻方英雄：从10%降低至5%

  • 装备：无改动

大师联赛（雷龙联赛33）

  • 防御建筑每秒伤害值：从14%降低至10%

  • 防守方英雄：从14%降低至10%

  • 进攻方英雄：从6%降低至0%

  • 装备：无改动

专家联赛（雷龙联赛32）

  • 防御建筑每秒伤害值：从7%降低至5%

  • 防守方英雄：从7%降低至5%

  • 进攻方英雄：从3%降低至0%

  • 装备：无改动

我们将密切关注这些平衡性调整的效果，并根据需要进一步优化。欢迎大家持续提供反馈，这能帮助我们更好地优化游戏体验！

- 《部落冲突》团队