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2026年4月16日
Blog – Clash of Clans

排位战将在四月迎来重大调整

首领，排位战将在四月迎来重大调整。

我们一直在倾听大家的反馈，而且我们也深有同感！无论你是想全力升段，还是只想随便打上几局，排位战都应当是回报丰厚、规则清晰且趣味十足的。

秉承这一理念，我们将推出一系列调整，聚焦于提升传奇杯联赛的公平性与刺激感，使排位战的段位提升更加顺畅，并确保无论你偏好哪种战斗方式，都能获得更优质、更灵活的游戏体验。

详细调整如下：

传奇杯联赛全面升级

一个传奇远远不够，欢迎来到传奇杯联赛！

传奇杯联赛现在分为3个等级：

  • 传奇杯1

  • 传奇杯2

  • 传奇杯3

所有等级：

  • 获得的胜利之星奖励相同

  • 获得的联赛奖励相同

  • 战斗属性调整不同

调整的是竞赛机制。每个等级都拥有独立的难度、结构和战斗属性调整，这将为你开辟更清晰的晋级路径，并根据你的游戏水平提供更平衡的游戏体验。

这意味着：

  • 顶尖玩家将迎来层次更分明的挑战

  • 更多玩家能在排位战中享受到乐趣、获得丰厚回报

传奇杯联赛等级结构

传奇杯3

  • 每周锦标赛

  • 每周24场战斗

  • 每周各小组排名前5名的玩家晋级

  • 使用传奇杯3战斗属性调整

传奇杯2

  • 每周锦标赛

  • 每周30场战斗

  • 每周各小组排名前3名的玩家晋级

  • 使用传奇杯2战斗属性调整

传奇杯1

  • 4周锦标赛

  • 每天8场战斗

  • 每周排名低于前10000名的玩家降级

  • 使用传奇杯1战斗属性调整

迁移周

从4月20日开始

这是你的定级赛阶段。4月20日至更新上线期间，你的表现将决定你在全新传奇杯联赛中的初始等级。

  • 排名前12500名的选手将进入传奇杯1

  • 随后的50000名选手将进入传奇杯2

  • 剩余选手将进入传奇杯3

  • 降级的选手将进入雷龙33

定级机会只有这一次。你的表现将决定你在全新传奇杯联赛中的起点，请把握机会，全力以赴。

更高的排名意味着：

  • 更快进入顶级对决与竞技行列

  • 后续的升段压力更小

排位战调整：更灵活、更清晰

我们还做出了一些调整，让排位战体验更顺畅，且规则更容易理解。

排位战场次

  • 我们减少了从泰坦25到雷龙33联赛所需的排位战场次

联赛降级（不活跃）

如果你想休息一段时间，现在的规则将更加灵活：

  • 4周不活跃不会被降级

  • 在排位战模式中，玩家可以连续4周都是不活跃状态（即未报名参赛），

不用担心被降级。

  • 首次因不活跃被降级后，不活跃时间每增加4周再降1级，直至降到大本营保底联赛等级。

  • 降到保底联赛等级后，如果不活跃时间再增加4周，将变为未进入联赛的状态。

  • 降级警告界面全面升级，包括新增倒计时功能，可以精确显示距离降级还剩多少时间——清晰明了！

降级透明度

我们优化了降级的提醒方式：

  • 降级风险提醒更加清晰

  • 当前排名更加一目了然

为什么要进行这些调整？

这些调整聚焦于两大主要优化：

  • 让顶尖对决的层次更分明

  • 让排位战整体更易上手

现在：

  • 顶尖玩家将获得更优质的竞技环境，可以充分检验自身实力

  • 更多玩家能按照自己的节奏享受排位战

  • 晋级变得更清晰、更公平，也更容易理解

后续计划

这些调整将和本月晚些时候推出的重大更新一同上线。届时，我们还会针对游戏进度、游戏机制以及奖励内容发布更多调整。我们提前分享这部分内容，是为了让大家有时间做准备，在定级赛周中发挥出最佳水平。

其余调整会在不久后与大家分享！

全面开战！