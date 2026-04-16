首领，排位战将在四月迎来重大调整。

我们一直在倾听大家的反馈，而且我们也深有同感！无论你是想全力升段，还是只想随便打上几局，排位战都应当是回报丰厚、规则清晰且趣味十足的。

秉承这一理念，我们将推出一系列调整，聚焦于提升传奇杯联赛的公平性与刺激感，使排位战的段位提升更加顺畅，并确保无论你偏好哪种战斗方式，都能获得更优质、更灵活的游戏体验。

详细调整如下：

传奇杯联赛全面升级

一个传奇远远不够，欢迎来到传奇杯联赛！

传奇杯联赛现在分为3个等级：

传奇杯1

传奇杯2

传奇杯3

所有等级：

获得的胜利之星奖励相同

获得的联赛奖励相同

战斗属性调整不同

调整的是竞赛机制。每个等级都拥有独立的难度、结构和战斗属性调整，这将为你开辟更清晰的晋级路径，并根据你的游戏水平提供更平衡的游戏体验。

这意味着：

顶尖玩家将迎来层次更分明的挑战

更多玩家能在排位战中享受到乐趣、获得丰厚回报

传奇杯联赛等级结构

传奇杯3

每周锦标赛

每周24场战斗

每周各小组排名前5名的玩家晋级

使用传奇杯3战斗属性调整

传奇杯2

每周锦标赛

每周30场战斗

每周各小组排名前3名的玩家晋级

使用传奇杯2战斗属性调整

传奇杯1

4周锦标赛

每天8场战斗

每周排名低于前10000名的玩家降级

使用传奇杯1战斗属性调整

迁移周

从4月20日开始

这是你的定级赛阶段。4月20日至更新上线期间，你的表现将决定你在全新传奇杯联赛中的初始等级。

排名前12500名的选手将进入传奇杯1

随后的50000名选手将进入传奇杯2

剩余选手将进入传奇杯3

降级的选手将进入雷龙33

定级机会只有这一次。你的表现将决定你在全新传奇杯联赛中的起点，请把握机会，全力以赴。

更高的排名意味着：

更快进入顶级对决与竞技行列

后续的升段压力更小

排位战调整：更灵活、更清晰

我们还做出了一些调整，让排位战体验更顺畅，且规则更容易理解。

排位战场次

我们减少了从泰坦25到雷龙33联赛所需的排位战场次

联赛降级（不活跃）

如果你想休息一段时间，现在的规则将更加灵活：

4周不活跃不会被降级

在排位战模式中，玩家可以连续4周都是不活跃状态（即未报名参赛），

不用担心被降级。

首次因不活跃被降级后，不活跃时间每增加4周再降1级，直至降到大本营保底联赛等级。

降到保底联赛等级后，如果不活跃时间再增加4周，将变为未进入联赛的状态。

降级警告界面全面升级，包括新增倒计时功能，可以精确显示距离降级还剩多少时间——清晰明了！

降级透明度

我们优化了降级的提醒方式：

降级风险提醒更加清晰

当前排名更加一目了然

为什么要进行这些调整？

这些调整聚焦于两大主要优化：

让顶尖对决的层次更分明

让排位战整体更易上手

现在：

顶尖玩家将获得更优质的竞技环境，可以充分检验自身实力

更多玩家能按照自己的节奏享受排位战

晋级变得更清晰、更公平，也更容易理解

后续计划

这些调整将和本月晚些时候推出的重大更新一同上线。届时，我们还会针对游戏进度、游戏机制以及奖励内容发布更多调整。我们提前分享这部分内容，是为了让大家有时间做准备，在定级赛周中发挥出最佳水平。

其余调整会在不久后与大家分享！

全面开战！