因为在师父的经书上乱涂乱画，大圣蛮王不得不踏上取经之旅，求取智慧真经，并且邀请你一起开启这段旅程！准备迎接智慧勇士奖章活动！

我想参加！

大本营达到6级即可参加此次智慧勇士奖章活动。

活动时间

活动开始：

UTC时间2月9日上午8:00

活动结束：

UTC时间2月26日上午8:00

** 2月26日 **活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。 最终截止日期为UTC时间2月28日上午8:00。