智慧勇士奖章活动开始啦！
因为在师父的经书上乱涂乱画，大圣蛮王不得不踏上取经之旅，求取智慧真经，并且邀请你一起开启这段旅程！准备迎接智慧勇士奖章活动！
我想参加！
大本营达到6级即可参加此次智慧勇士奖章活动。
活动时间
活动开始：
UTC时间2月9日上午8:00
活动结束：
UTC时间2月26日上午8:00
**2月26日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止日期为UTC时间2月28日上午8:00。
活动资源
智慧真经
这些蕴含无尽知识的智慧真经，就藏在联机模式战斗的敌方建筑里。在战斗中收集智慧真经，推进活动奖励之路的进度并解锁奖励、赢取愤怒奖章。求取真经的道路上充满艰险，做好准备！
愤怒奖章
你可以通过活动奖励之路赢取这些不太开心的奖章。愤怒奖章可用来在商人精选中兑换各种好物，其中包括全新史诗英雄装备：木棍马驹！
野蛮人之王全新史诗装备：木棍马驹
有什么东西跑进了商人精选商店！活动期间，使用愤怒奖章解锁史诗装备“木棍马驹”，它可以让野蛮人之王跳过城墙，还能在部署后的一段时间内提升他的速度与伤害！
限时兵种重磅回归！
火马奔腾迎新春，限时兵种来助阵！回归兵种包括：
驭水青龙
烟花炮手
蛮羊骑士
这些强大的战士可通过奖章活动的奖励之路解锁！
限时兵种大舞台
**温馨提示！**活动期间，每个限时兵种都会有相应的大舞台活动。届时活动限时兵种将免费加入你的常规军队！具体安排如下：
**2月9日-15日：**10个烟花炮手加入常规军队
**2月15日-21日：**3条驭水青龙加入常规军队
**2月21日-27日：**8个蛮羊骑士加入常规军队
活动装饰
活动建筑：英俊画轴
有人在这个神圣的卷轴上涂鸦，画了一个留着大胡子的凶恶面孔！我们不是要挑事……但看起来这和猴子脱不了干系！
超级装饰：烈焰战马
在你的村庄里树立起这款燃烧着烈焰的超级装饰，以酷炫方式欢庆新春佳节！
装饰：幸运马蹄铁
这块马蹄铁经过精心打磨，锃亮的它能不能为村庄带来好运？这说不准，但至少它也不会让你失望！