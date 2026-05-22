游戏玩法现状 - 第二部分
各位首领，大家好！
在游戏玩法现状系列的第二部分中，我们想和大家分享以下内容：关于部落对战联赛属性调整的改动、即将实装的平衡性调整详情，以及下一阶段玩法调整的预告……
先来看看部落对战联赛的短期更新
我们在上一篇文章中提到将扩展部落对战联赛等级，在此调整上线第一个月后，我们发现，除了要继续长期优化各联赛等级的属性调整，当前也需一些临时调整。
从即将到来的部落对战联赛赛季开始，泰坦杯3和泰坦杯2将使用传奇杯2的属性调整，而泰坦杯1和传奇杯则将使用传奇杯1的属性调整。
这些改动是为了让联赛环境拥有更健康的竞争生态，同时也帮助我们更清晰地观察不同的属性调整环境对玩法与胜率的影响。
五月平衡性调整
在更新正式上线之前，我们会先推出新一轮的平衡性调整（详细数据表见文章末尾）。
而这一次，我们会尝试采用不同的解读方式，这让我们感到非常兴奋。上一次我们花了很多篇幅深入分析胜率与表现数据；但这次，我们更希望向大家说明这些调整背后的原因。
我们将对“巨型箭矢”进行一次重大调整，同时对“火箭背包”进行小幅改动。此次调整是为了解决一个反复出现的问题：每当防空火箭的等级上限提升时，巨型箭矢也需要跟着增强，而这仅仅是为了让它在高本阶段发挥应有的作用，但同时也导致它在低本时过于强大。通过这次调整，巨型箭矢将对防空火箭造成双倍伤害，但对其他目标的伤害会降低。这样一来，它会更像是针对关键防御的专门战术装备，而不是一个强大的万能选择。
飞龙公爵目前也有些过于强势。虽然玩起来非常爽，但飞龙公爵对当前环境的影响太大了。除了前面提到的火箭背包调整外，六月更新还会调整火箭背包与助燃器之间的交互机制：公爵将始终向自己的初始飞行方向喷火，不受背包影响。此外，在五月的平衡性调整中，我们还会削弱烈焰之心以及他的陷阱伤害减免效果，并将持续观察他的表现，必要时会进一步收紧他那根看起来很酷的锁链。
当前的空中打法已经发生了重大转变，我们的目标是让地面与空中战术之间达到更健康的平衡状态。为此，我们将调整熔岩发射器、空中炸弹发射器和熔岩火炮。目前熔岩发射器对地面流派的压制力过强，但空中炸弹发射器和熔岩火炮对空中军队的克制效果却没有达到同等水平。
最后，我们还会调整空中战车和龙骑士。空中战车将减少一个木桶、一个亡灵且其中所有部队的等级都将降低一级，同时龙骑士会迎来小幅削弱。我们很高兴看到空中战车能有如此强力的表现，但它不应该在几乎所有进攻流派中都占据统治地位。
更多内容
我们已经和大家分享了五月平衡性调整背后的目标与思路。我们的设计团队已经在规划新的方式，借此开辟全新的进攻可能性，并再次打破游戏的现有平衡：一个新的活动兵种、一些以意想不到的方式改变进攻节奏的新玩法内容，以及一件“重量级”全新史诗装备。
我知道大家在想什么……现在很多玩家连现有装备的进度都还没追上，你怎么能指望大家再去愉快地体验更多的全新史诗装备呢？我们希望降低大家升级和尝试更多史诗装备的难度，让更多玩家享受到即将推出的新内容！之所以迟迟没有推出“追赶机制”，是因为我们希望认真对待这件事。许多玩家已经在装备系统中投入了大量时间与资源，因此，在帮助新玩家与回归玩家追赶进度（他们错过了之前的装备上线和活动）的同时，我们也必须兼顾公平性。我们认为目前已经找到了一个公平的方式，既能降低史诗装备的获取门槛，又能保持矿石经济体系的吸引力，我们迫不及待地想要与大家分享，但是……
结语
现在还不是亮出全部底牌的时候。更多的内容，大家还得等下一期《全面开战》视频揭晓……以上就是这次小规模更新的内容。我们会持续观察这些调整上线后的表现，认真倾听玩家与创作者的反馈，并在必要时继续进行调整。
感谢大家的阅读。
全面开战！
|物品
|物品等级
|大本营
|数值类型
|调整前数值
|调整后数值
|巨型箭矢
|全部
|1-18
|对防空火箭的额外伤害
|1x
|2x
|巨型箭矢
|9
|9
|伤害
|1200
|1100
|巨型箭矢
|12
|10
|伤害
|1500
|1200
|巨型箭矢
|15
|12
|伤害
|1750
|1350
|巨型箭矢
|18
|14+
|伤害
|2000
|1500
|火箭背包
|21
|14
|穿透伤害
|1925
|1875
|火箭背包
|27
|16+
|穿透伤害
|2200
|2150
|烈焰之心
|15
|15+
|恢复生命值
|155
|140
|烈焰之心
|18
|15+
|恢复生命值
|175
|150
|烈焰之心
|1
|15+
|每秒伤害值
|10
|10
|烈焰之心
|2
|15+
|每秒伤害值
|12
|10
|烈焰之心
|3
|15+
|每秒伤害值
|14
|12
|烈焰之心
|4
|15+
|每秒伤害值
|16
|12
|烈焰之心
|5
|15+
|每秒伤害值
|18
|12
|烈焰之心
|6
|15+
|每秒伤害值
|20
|14
|烈焰之心
|7
|15+
|每秒伤害值
|22
|14
|烈焰之心
|8
|15+
|每秒伤害值
|24
|14
|烈焰之心
|9
|15+
|每秒伤害值
|26
|16
|烈焰之心
|10
|15+
|每秒伤害值
|28
|16
|烈焰之心
|11
|15+
|每秒伤害值
|30
|16
|烈焰之心
|12
|15+
|每秒伤害值
|32
|18
|烈焰之心
|13
|15+
|每秒伤害值
|34
|18
|烈焰之心
|14
|15+
|每秒伤害值
|36
|18
|烈焰之心
|15
|15+
|每秒伤害值
|38
|20
|烈焰之心
|16
|15+
|每秒伤害值
|40
|20
|烈焰之心
|17
|15+
|每秒伤害值
|42
|20
|烈焰之心
|18
|15+
|每秒伤害值
|45
|23
|飞龙公爵
|15-18
|陷阱伤害减免
|50
|40
|熔岩发射器
|1
|18
|每秒伤害值
|80
|72
|熔岩发射器
|2
|18
|每秒伤害值
|83
|75
|熔岩发射器
|3
|18
|每秒伤害值
|87
|80
|熔岩发射器
|4
|18
|每秒伤害值
|91
|85
|熔岩发射器
|5
|18
|每秒伤害值
|95
|90
|熔岩发射器
|6
|18
|每秒伤害值
|100
|95
|熔岩发射器
|7
|18
|每秒伤害值
|105
|100
|熔岩发射器
|8
|18
|每秒伤害值
|111
|105
|熔岩发射器
|9
|18
|每秒伤害值
|118
|110
|熔岩发射器
|10
|18
|每秒伤害值
|125
|115
|熔岩发射器
|1
|18
|攻击范围
|1100
|1100
|熔岩发射器
|2
|18
|攻击范围
|1200
|1150
|熔岩发射器
|3
|18
|攻击范围
|1300
|1200
|熔岩发射器
|4
|18
|攻击范围
|1400
|1250
|熔岩发射器
|5
|18
|攻击范围
|1500
|1300
|熔岩发射器
|6
|18
|攻击范围
|1600
|1350
|熔岩发射器
|7
|18
|攻击范围
|1700
|1400
|熔岩发射器
|8
|18
|攻击范围
|1800
|1450
|熔岩发射器
|9
|18
|攻击范围
|1900
|1500
|熔岩发射器
|10
|18
|攻击范围
|2000
|1600
|熔岩发射器
|1
|18
|熔岩区域伤害
|26
|21
|熔岩发射器
|2
|18
|熔岩区域伤害
|27
|22
|熔岩发射器
|3
|18
|熔岩区域伤害
|29
|23
|熔岩发射器
|4
|18
|熔岩区域伤害
|30
|24
|熔岩发射器
|5
|18
|熔岩区域伤害
|31
|25
|熔岩发射器
|6
|18
|熔岩区域伤害
|33
|26
|熔岩发射器
|7
|18
|熔岩区域伤害
|34
|27
|熔岩发射器
|8
|18
|熔岩区域伤害
|36
|29
|熔岩发射器
|9
|18
|熔岩区域伤害
|38
|30
|熔岩发射器
|10
|18
|熔岩区域伤害
|40
|32
|空中炸弹发射器
|全部
|18
|攻击范围
|900
|1100
|空中炸弹发射器
|1
|18
|攻击速度
|3800
|3400
|空中炸弹发射器
|2
|18
|攻击速度
|3600
|3200
|空中炸弹发射器
|3
|18
|攻击速度
|3400
|3000
|空中炸弹发射器
|4
|18
|攻击速度
|3200
|2800
|空中炸弹发射器
|5
|18
|攻击速度
|3000
|2600
|空中炸弹发射器
|6
|18
|攻击速度
|2800
|2400
|空中炸弹发射器
|7
|18
|攻击速度
|2600
|2200
|空中炸弹发射器
|8
|18
|攻击速度
|2400
|2000
|空中炸弹发射器
|9
|18
|攻击速度
|2200
|1800
|空中炸弹发射器
|10
|18
|攻击速度
|2000
|1600
|熔岩火炮
|全部
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|全部
|18
|伤害范围
|120
|150
|熔岩火炮
|1
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|2
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|3
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|4
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|5
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|6
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|7
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|8
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|9
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|10
|18
|攻击速度
|1800
|1500
|熔岩火炮
|1
|18
|伤害
|50
|85
|熔岩火炮
|2
|18
|伤害
|54
|90
|熔岩火炮
|3
|18
|伤害
|58
|95
|熔岩火炮
|4
|18
|伤害
|62
|100
|熔岩火炮
|5
|18
|伤害
|66
|105
|熔岩火炮
|6
|18
|伤害
|70
|110
|熔岩火炮
|7
|18
|伤害
|75
|115
|熔岩火炮
|8
|18
|伤害
|80
|120
|熔岩火炮
|9
|18
|伤害
|87
|125
|熔岩火炮
|10
|18
|伤害
|95
|135
|熔岩火炮
|1
|18
|连发次数
|6
|8
|熔岩火炮
|2
|18
|连发次数
|7
|9
|熔岩火炮
|3
|18
|连发次数
|8
|10
|熔岩火炮
|4
|18
|连发次数
|9
|11
|熔岩火炮
|5
|18
|连发次数
|10
|12
|熔岩火炮
|6
|18
|连发次数
|11
|13
|熔岩火炮
|7
|18
|连发次数
|12
|14
|熔岩火炮
|8
|18
|连发次数
|13
|15
|熔岩火炮
|9
|18
|连发次数
|14
|16
|熔岩火炮
|10
|18
|连发次数
|15
|17
|空中战车
|1
|16
|进攻次数
|5
|4
|空中战车
|2
|16
|进攻次数
|5
|4
|空中战车
|3
|17
|进攻次数
|6
|5
|空中战车
|4
|18
|进攻次数
|6
|5
|空中战车
|1
|16
|召唤的援军等级（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）
|11、10、9
|10、9、8
|空中战车
|2
|16
|召唤的援军等级（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）
|12、11、10
|11、10、9
|空中战车
|3
|17
|召唤的援军等级（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）
|13、12、11
|12、11、10
|空中战车
|4
|18
|召唤的援军等级（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）
|14、13、12
|13、12、11
|空中战车
|1
|16
|召唤的援军数量（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）
|3、1、1
|2、1、1
|空中战车
|2
|16
|召唤的援军数量（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）
|4、1、1
|3、1、1
|空中战车
|3
|17
|召唤的援军数量（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）
|5、1、1
|4、1、1
|空中战车
|4
|18
|召唤的援军数量（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）
|5、1、1
|4、1、1
|龙骑士
|6
|18
|生命值
|6200
|5900
|龙骑士
|6
|18
|每秒伤害值
|520
|500