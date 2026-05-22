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2026年5月22日
Blog – Clash of Clans

游戏玩法现状 - 第二部分

各位首领，大家好！

在游戏玩法现状系列的第二部分中，我们想和大家分享以下内容：关于部落对战联赛属性调整的改动、即将实装的平衡性调整详情，以及下一阶段玩法调整的预告……

先来看看部落对战联赛的短期更新

我们在上一篇文章中提到将扩展部落对战联赛等级，在此调整上线第一个月后，我们发现，除了要继续长期优化各联赛等级的属性调整，当前也需一些临时调整。

从即将到来的部落对战联赛赛季开始，泰坦杯3和泰坦杯2将使用传奇杯2的属性调整，而泰坦杯1和传奇杯则将使用传奇杯1的属性调整。

这些改动是为了让联赛环境拥有更健康的竞争生态，同时也帮助我们更清晰地观察不同的属性调整环境对玩法与胜率的影响。

五月平衡性调整

在更新正式上线之前，我们会先推出新一轮的平衡性调整（详细数据表见文章末尾）。

而这一次，我们会尝试采用不同的解读方式，这让我们感到非常兴奋。上一次我们花了很多篇幅深入分析胜率与表现数据；但这次，我们更希望向大家说明这些调整背后的原因。

我们将对“巨型箭矢”进行一次重大调整，同时对“火箭背包”进行小幅改动。此次调整是为了解决一个反复出现的问题：每当防空火箭的等级上限提升时，巨型箭矢也需要跟着增强，而这仅仅是为了让它在高本阶段发挥应有的作用，但同时也导致它在低本时过于强大。通过这次调整，巨型箭矢将对防空火箭造成双倍伤害，但对其他目标的伤害会降低。这样一来，它会更像是针对关键防御的专门战术装备，而不是一个强大的万能选择。

飞龙公爵目前也有些过于强势。虽然玩起来非常爽，但飞龙公爵对当前环境的影响太大了。除了前面提到的火箭背包调整外，六月更新还会调整火箭背包与助燃器之间的交互机制：公爵将始终向自己的初始飞行方向喷火，不受背包影响。此外，在五月的平衡性调整中，我们还会削弱烈焰之心以及他的陷阱伤害减免效果，并将持续观察他的表现，必要时会进一步收紧他那根看起来很酷的锁链。

当前的空中打法已经发生了重大转变，我们的目标是让地面与空中战术之间达到更健康的平衡状态。为此，我们将调整熔岩发射器、空中炸弹发射器和熔岩火炮。目前熔岩发射器对地面流派的压制力过强，但空中炸弹发射器和熔岩火炮对空中军队的克制效果却没有达到同等水平。

最后，我们还会调整空中战车和龙骑士。空中战车将减少一个木桶、一个亡灵且其中所有部队的等级都将降低一级，同时龙骑士会迎来小幅削弱。我们很高兴看到空中战车能有如此强力的表现，但它不应该在几乎所有进攻流派中都占据统治地位。

更多内容

我们已经和大家分享了五月平衡性调整背后的目标与思路。我们的设计团队已经在规划新的方式，借此开辟全新的进攻可能性，并再次打破游戏的现有平衡：一个新的活动兵种、一些以意想不到的方式改变进攻节奏的新玩法内容，以及一件“重量级”全新史诗装备。

我知道大家在想什么……现在很多玩家连现有装备的进度都还没追上，你怎么能指望大家再去愉快地体验更多的全新史诗装备呢？我们希望降低大家升级和尝试更多史诗装备的难度，让更多玩家享受到即将推出的新内容！之所以迟迟没有推出“追赶机制”，是因为我们希望认真对待这件事。许多玩家已经在装备系统中投入了大量时间与资源，因此，在帮助新玩家与回归玩家追赶进度（他们错过了之前的装备上线和活动）的同时，我们也必须兼顾公平性。我们认为目前已经找到了一个公平的方式，既能降低史诗装备的获取门槛，又能保持矿石经济体系的吸引力，我们迫不及待地想要与大家分享，但是……

结语

现在还不是亮出全部底牌的时候。更多的内容，大家还得等下一期《全面开战》视频揭晓……以上就是这次小规模更新的内容。我们会持续观察这些调整上线后的表现，认真倾听玩家与创作者的反馈，并在必要时继续进行调整。

感谢大家的阅读。

全面开战！

物品物品等级大本营数值类型调整前数值调整后数值
巨型箭矢全部1-18对防空火箭的额外伤害1x2x
巨型箭矢99伤害12001100
巨型箭矢1210伤害15001200
巨型箭矢1512伤害17501350
巨型箭矢1814+伤害20001500
火箭背包2114穿透伤害19251875
火箭背包2716+穿透伤害22002150
烈焰之心1515+恢复生命值155140
烈焰之心1815+恢复生命值175150
烈焰之心115+每秒伤害值1010
烈焰之心215+每秒伤害值1210
烈焰之心315+每秒伤害值1412
烈焰之心415+每秒伤害值1612
烈焰之心515+每秒伤害值1812
烈焰之心615+每秒伤害值2014
烈焰之心715+每秒伤害值2214
烈焰之心815+每秒伤害值2414
烈焰之心915+每秒伤害值2616
烈焰之心1015+每秒伤害值2816
烈焰之心1115+每秒伤害值3016
烈焰之心1215+每秒伤害值3218
烈焰之心1315+每秒伤害值3418
烈焰之心1415+每秒伤害值3618
烈焰之心1515+每秒伤害值3820
烈焰之心1615+每秒伤害值4020
烈焰之心1715+每秒伤害值4220
烈焰之心1815+每秒伤害值4523
飞龙公爵15-18陷阱伤害减免5040
熔岩发射器118每秒伤害值8072
熔岩发射器218每秒伤害值8375
熔岩发射器318每秒伤害值8780
熔岩发射器418每秒伤害值9185
熔岩发射器518每秒伤害值9590
熔岩发射器618每秒伤害值10095
熔岩发射器718每秒伤害值105100
熔岩发射器818每秒伤害值111105
熔岩发射器918每秒伤害值118110
熔岩发射器1018每秒伤害值125115
熔岩发射器118攻击范围11001100
熔岩发射器218攻击范围12001150
熔岩发射器318攻击范围13001200
熔岩发射器418攻击范围14001250
熔岩发射器518攻击范围15001300
熔岩发射器618攻击范围16001350
熔岩发射器718攻击范围17001400
熔岩发射器818攻击范围18001450
熔岩发射器918攻击范围19001500
熔岩发射器1018攻击范围20001600
熔岩发射器118熔岩区域伤害2621
熔岩发射器218熔岩区域伤害2722
熔岩发射器318熔岩区域伤害2923
熔岩发射器418熔岩区域伤害3024
熔岩发射器518熔岩区域伤害3125
熔岩发射器618熔岩区域伤害3326
熔岩发射器718熔岩区域伤害3427
熔岩发射器818熔岩区域伤害3629
熔岩发射器918熔岩区域伤害3830
熔岩发射器1018熔岩区域伤害4032
空中炸弹发射器全部18攻击范围9001100
空中炸弹发射器118攻击速度38003400
空中炸弹发射器218攻击速度36003200
空中炸弹发射器318攻击速度34003000
空中炸弹发射器418攻击速度32002800
空中炸弹发射器518攻击速度30002600
空中炸弹发射器618攻击速度28002400
空中炸弹发射器718攻击速度26002200
空中炸弹发射器818攻击速度24002000
空中炸弹发射器918攻击速度22001800
空中炸弹发射器1018攻击速度20001600
熔岩火炮全部18攻击速度18001500
熔岩火炮全部18伤害范围120150
熔岩火炮118攻击速度18001500
熔岩火炮218攻击速度18001500
熔岩火炮318攻击速度18001500
熔岩火炮418攻击速度18001500
熔岩火炮518攻击速度18001500
熔岩火炮618攻击速度18001500
熔岩火炮718攻击速度18001500
熔岩火炮818攻击速度18001500
熔岩火炮918攻击速度18001500
熔岩火炮1018攻击速度18001500
熔岩火炮118伤害5085
熔岩火炮218伤害5490
熔岩火炮318伤害5895
熔岩火炮418伤害62100
熔岩火炮518伤害66105
熔岩火炮618伤害70110
熔岩火炮718伤害75115
熔岩火炮818伤害80120
熔岩火炮918伤害87125
熔岩火炮1018伤害95135
熔岩火炮118连发次数68
熔岩火炮218连发次数79
熔岩火炮318连发次数810
熔岩火炮418连发次数911
熔岩火炮518连发次数1012
熔岩火炮618连发次数1113
熔岩火炮718连发次数1214
熔岩火炮818连发次数1315
熔岩火炮918连发次数1416
熔岩火炮1018连发次数1517
空中战车116进攻次数54
空中战车216进攻次数54
空中战车317进攻次数65
空中战车418进攻次数65
空中战车116召唤的援军等级（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）11、10、910、9、8
空中战车216召唤的援军等级（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）12、11、1011、10、9
空中战车317召唤的援军等级（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）13、12、1112、11、10
空中战车418召唤的援军等级（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）14、13、1213、12、11
空中战车116召唤的援军数量（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）3、1、12、1、1
空中战车216召唤的援军数量（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）4、1、13、1、1
空中战车317召唤的援军数量（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）5、1、14、1、1
空中战车418召唤的援军数量（亡灵、气球兵、飞龙宝宝）5、1、14、1、1
龙骑士618生命值62005900
龙骑士618每秒伤害值520500