传奇英雄踏上战场，只为争夺无上荣耀与珍贵的智慧真经。火马贺岁，披甲出征。在全新赛季中热血奋战，点燃欢庆新春之火！不容错过的传奇之旅！

**2月1日-28日：**黄金令牌——获取额外特权和物品，助力村庄升级，还可解锁“红孩儿战神”英雄皮肤。

**2月1日-11日：**部落对战联赛开启——运筹帷幄，克敌制胜，为部落的荣耀而战！

2月3日-28日：“火马仙宫”场景——让你的村庄腾空而起，直冲云霄！壮丽仙宫拔地而起，奔腾火马共筑华章！

2月5日-28日：“火马贺岁”英雄皮肤——火马贺岁主题英雄皮肤将在商店陆续上架，准备开启冒险之旅吧！

**2月6日-13日：**全新挑战关卡排行榜——完成“云端争霸”挑战关卡，在全新挑战排行榜上留下你的大名！

2月9日-26日：“智慧勇士”奖章活动——发起进攻，赢取智慧真经，在活动奖励之路上解锁超赞奖励，还可在商人精选中兑换全新装备！

**2月16日-19日：**双倍胜利之星奖励活动——活动期间，胜利之星奖励翻倍！现在正是展现你强大战力的最佳时刻，战斗吧！

**2月22日-28日：**部落竞赛和超级兵种折扣——超级兵种享99%折扣，助你轻松完成任务！参加部落竞赛，更有丰厚奖励等着你！