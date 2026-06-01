两年前，“动漫与部落”席卷了村庄，从那之后英雄们就再也没放慢过脚步。他们不断突破极限、展开领域、冲破天际，战力早已飙升到数千以上，当然，也喊出了一声又一声的“欧拉欧拉”。

如今，续作终于登场：狂怒动漫第2季正式上线！六位英雄，六条不同的道路，一位堕落的守护英雄，以及一条贯穿整个六月的动漫风格续篇剧情线，精彩不容错过！点燃内心的狂怒，释放终极形态，让命运指引你的箭矢。不过大概率会射到城墙上……

6月1日-30日：“狂怒动漫”黄金令牌——解锁奖励、推进进度，还可领取本季主打英雄皮肤“狂怒动漫公爵”。混乱与灾厄的化身！狂怒动漫公爵一直在寻找能与自己匹敌的对手，其余人则会被他烧成灰烬。你将踏上一条黑化之路，我们不会拦你。

6月1日-30日：狂怒动漫英雄皮肤——从掌控冰火之力的“狂怒动漫蛮王”，到化身蝶后的“狂怒动漫女皇”，每位英雄都觉醒成了前所未见的形态。六款皮肤，六条道路，还有一场即将彻底失控的战力争论。

6月1日-10日：《部落冲突》漫画——十个章节，十位日本漫画家，一部少年漫体量的巨制：见证狂怒动漫公爵的黑化，以及英雄们的崛起与反击。连续十天，每天都会上线一个新章节，且每章都是不同的画师风格，可在游戏内阅读。记得每天追更！

6月1日-10日：部落对战联赛——在15v15或30v30规模的对战中与其他七个部落一决高下。赢取额外战利品、部落经验值和联赛奖章。部落首领或副首领可在联赛活动开始后的2天内报名加入联赛。友情提醒：本月还会有第二次部落对战联赛，请做好应战准备。

6月2日：超大场景“狂怒动漫神殿”——刀剑相交，打破了这座神殿的宁静。传奇战士们在巨大雕像的阴影下展开决战，迎接他们的天命，或是殒身于此。

6月2日：机甲大狂欢+扫帚女巫（10本及以上）——动漫兵种回归，机甲超人和扫帚女巫将在这一天加入你的常规军队。机甲驾驶员肩负使命，女巫有东西要送。没时间解释了！

6月3日-9日：“动漫乱斗” 挑战关卡——如蝴蝶般轻盈起舞，掠过这座古老的战斗祭坛，使用全新装备“擎天箭矢”斩获三星奖励。不要匆忙出手——已部署单位占用的空间越大，擎天箭矢的威力越弱。这个世界是残酷的，但也十分美丽。

6月4日-13日：狂怒动漫奖章活动——完成动漫主题任务，积攒喵喵奖章，并在商人精选中使用喵喵奖章兑换超赞奖励，包括全新史诗装备“擎天箭矢”和超级装饰“狂怒雕像”。觉醒吧，我的主人！狂怒动漫英雄将在你的村庄中央轮流摆出最夸张的姿势（不含阿兹特克电音）。注意：活动结束后，活动商店还会继续营业两天，尽情燃烧你心中的斗志，把奖励统统拿下吧！

6月9日：回溯法术+复苏法术活动——派出部队战斗，施放回溯法术将其召回，再次部署召回部队。英雄阵亡？施放复苏法术即可倒带重来，然后照样拿下三星。愿望成真。

6月13日-15日：资源盛宴#1（8本及以上）——采集器加成开启，而且哥布林建筑工人和哥布林研究工人将在同一时间上线。白天温馨日常番，晚上结构工程学。

6月15日-30日：狂怒足球——狂怒动漫将奖杯传递给狂怒足球。球在你的脚下，观众在看台上，而某个地方有个野蛮人在大喊“球场是我的地盘”。英雄皮肤、足球兵种回归、足球兵种大狂欢活动，更多精彩内容尽在《部落冲突》。观众正在集结，你的大军在也不断壮大！

6月15日-25日：部落对战联赛（11对11）——部落对战联赛以特别的“狂怒足球”模式回归。11人制对战、足球主题的视觉盛宴、足球主题的奖励。首次11v11部落对战联赛——千万不要错过哦！11人满腔热血登场，只有一个部落能称霸群雄。

注意：传统的15v15和30v30规模也将同步开放。

6月15日-30日：狂怒足球限时兵种——任意球野蛮人、边线球巨人以及黄牌法术。教练，派他们上场吧！足球兵种结束了闭关修炼，强势回归。他们准备好在球踢到一半的时候，来上一段长到离谱的内心独白。

6月15日-30日：紫电摇滚守护者（部落对战联赛商店专属）——在部落对战联赛的绿茵场上赢得这款皮肤。换上它，让每一个角落都成为你闪耀的舞台。仅可通过部落对战联赛商店获取，终场哨声吹响后，它将彻底绝版。

6月15日：“复古年代”主题皮肤和场景返场。还记得2025年6月那个充满黑暗与反派的赛季吗？该赛季的全部装扮内容将在装扮选项卡中返场。屠夫蛮王、蛇蝎女皇、教父守护者、舞台战神、治安王子以及复古都市场景。那是一个贵妇、一款装饰和一次重来的机会——本以为其中总有一个能让我拿下三星……

6月16日-30日：超大场景“荣耀竞技场”——灯光亮起，镜头就位，比赛开始！这座闪耀着体育荣光的竞技堡垒，正在上演最精彩也最残酷的比赛。欢呼声与号角声响彻全场，传奇将在这里诞生！

6月16日-20日：部落大作战——狂暴能量为勇士们注入无穷的斗志！与部落成员一起通过战斗、单人模式进攻、采集器和资源车收集狂怒圣水。完成奖励之路可解锁“狂怒野蛮人”装饰。使用动漫兵种可获得额外狂怒圣水。

6月19日-30日：中场秀英雄皮肤上线——镜头总会偏爱他们，他们自己也知道这一点！啦啦队女皇和音浪战神昂首阔步地踏上绿茵场。

6月20日：任意球野蛮人+边线球巨人兵种大狂欢活动——在这个为期一天的活动中，人人都要上场。胜利之星、射门，以及纯粹的混乱。足球是你的朋友。

6月22日-28日：部落竞赛——这次将迎来任务加成。完成指定任务可获得更多积分。携手部落成员、积极完成任务，拿下整条奖励之路上的奖励。这是文化祭特别活动，每个人都要参加！不许翘课！

6月27日-30日：战场寻宝活动——在敌方村庄寻找宝箱的冒险。专为处于上升期的玩家打造，助力更快推进游戏进度，适用于3本至16本玩家。据说有人去寻找“大秘宝”了。搞不懂他们为什么只要那个，但人各有志……

6月27日-29日：资源盛宴#2（8本及以上）——第二波资源采集器加成活动来袭，还有哥布林建筑工人和哥布林研究工人回归。首领，这可是_最终季：第二季·第二部分·终章·前情回顾篇_。在迎来大结局前，赶紧囤满你的仓库吧。这次是真正的大结局，我们不开玩笑。

6月30日：黄牌法术大狂欢——每个军队配置中都塞满了黄牌法术，可以让敌方防御和英雄暂时退出战斗。六月最后一天，狂怒足球的最后一天，本赛季的最后一张黄牌。敌方基地在问他们有没有胜算。会赢的