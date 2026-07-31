Clash-A-Rama：神勇大陆

一探卡牌与混乱交织的世界！体验开卡包与回合制攻击的乐趣，以一种前所未有的方式庆祝《部落冲突》周岁生日！畅玩多个限时活动、探索充满魔力的新世界，组建自己的卡组，迎接这个能让你震惊好几回合的月度挑战赛季。神勇大陆等你来征服！你够神勇吗？

8月1日-31日：卡牌冲突活动——全新活动，大本营等级达到3级的玩家均可参加。通过战斗和活动解锁兵种卡牌，在部落聊天中与部落成员交换重复卡牌。充实卡牌收藏可赢取各种奖励，还有独一无二的卡牌冲突装饰！缺少某张卡牌？在商人精选中使用重复卡牌兑换卡包。奖励领取的截止时间为9月2日上午08:00（UTC）。没有卡组费用曲线，也没有标准牌序，只有野蛮人和炫耀的资本。此外，周岁生日蛋糕障碍物也将重新出现在村庄里。记得至少留下一个哦！

8月1日-31日：黄金令牌——解锁丰厚奖励、加快推进进度，还能获取本赛季专属英雄皮肤“风暴战神”。她已是身经百战的战神，但仍渴望登上神勇之巅，与这场大乱斗中的顶尖强者一较高下！

8月1日：全新精工防御登场，精制台再次投入运作！它带来了三种全新精工防御：蛋糕投掷器、英雄猎台和火热蜡烛！ 按需选择，升级模组，打造你的专属精工防御！为了庆祝《部落冲突》周岁生日，本赛季的精工防御将从11级大本营起开放！

8月1日-11日：部落对战联赛——在15v15或30v30规模的对战中与其他七个部落一决高下。快来斩获荣誉，赢取丰厚奖励吧！

8月3日-5日：法术大狂欢活动#1——图腾法术与生日大爆炸法术。看来有人让法术工厂彻夜开工。登录游戏，你就会发现自己的军队中多出了100个图腾法术和15个生日大爆炸法术。利用好它们，做一些相当大胆的决策吧！

8月3日-31日：神勇大陆场景——各地村民纷纷登上神勇之巅，见证这片土地上最顶尖的勇士们进行回合制战斗，直至耗尽对手的生命值。

8月5日-31日：王者野蛮人（野蛮人之王英雄皮肤）——这是个没有胡须的狠角色，完全没耐心参加回合制战斗。他或许是我们见过最野蛮的野蛮人。真的，可别不当回事。

8月7日-31日：精灵女皇（弓箭女皇英雄皮肤）——来自森林边缘的高贵生灵，身手迅捷如风。只要她踏上战场，整个村庄的城墙都会全程保持高度戒备……你也应该如此。

8月6日-31日：首领年度总结——《部落冲突》首次推出年度回顾！走进属于你的首领历史长廊，领取一座代表和致敬你成长之路的雕像。

8月9日-10日：大象骑士与超级瓦基丽武神大狂欢——50个大象骑士和20个超级瓦基丽武神迈着大步加入你的常规军队，持续24小时。平衡性堪比缺腿的椅子，坐起来的舒适程度也差不多。

8月9日-31日：魔龙公爵（飞龙公爵英雄皮肤）——地狱之剑的锻造者、荒芜废土上的烈焰魔兽。他不仅能让温度急剧上升，还会让敌人如芒在背。

8月11日-31日：巫妖王子（亡灵王子英雄皮肤）——魔法的不朽掌控者，手持一把大得滑稽的威慑之锤。千万别笑出声，否则就要大难临头了！

8月12日-31日：神勇奖章活动——神勇法师需要你的帮助。在家乡村庄战斗中收集卡牌代币，赢取神勇奖章，并在商人精选中用它兑换奖励。限时兵种大象骑士也将在本次活动中迈着大步震撼登场！此外，你也能在这次活动期间收集卡包！

8月13日-31日：万法守护者（大守护者英雄皮肤）——当这位大法师从海岸来到村庄时，他的神勇之气让70格范围内的所有村民都惊掉了下巴。

8月15日-17日：“资源盛宴”与“雇我吧”活动#1——资源采集器的产量和容量变成平时的4倍，同时你还能获得哥布林建筑工人的帮助。

8月15日：Clash-A-Rama装扮返场 - 经典Clash-A-Rama系列装扮将重返商店。重温经典，让怀旧情怀充实你的心！

8月17日-18日：法术大狂欢活动#2——30个疗伤法术和30个急速法术将加入你的军队。只要速度够快、身板够硬，那怎么犯错都无所谓。

8月22日-28日：部落竞赛——完成任务，获取积分，和部落成员一起领取奖励。大力士回来了！

8月26日-31日：反击卡组强化——全新史诗装备“反击卡组”将自动强化至你的英雄殿堂所支持的最高等级。有时候，记仇也不是什么坏事。

8月29日-31日：“资源盛宴”与“雇我吧”活动#2——赛季结束前，资源采集器将再次获得4倍加成，哥布林建筑工人也会再来帮忙。

首领，我们已经征战了14年。是时候为卡组洗牌，颠覆这场《部落冲突》周岁生日庆典了！制造混乱，我们最在行。

全面开战！