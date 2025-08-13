集结部落成员，部落大作战活动回归啦！这一次，大家需要收集暗黑重油并贡献一种全新的资源“气泡圣水”！

和部落成员齐心协力，把气泡圣水贡献给弗兰肯的苏打汽水摊，解锁共同奖励——包括一款Clash-A-Rama场景！

我想参加！

大本营等级达到7级即可参加此次英雄大作战部落活动。

活动时间

活动开始：

UTC时间8月13日上午8:00

活动结束：

UTC时间8月20日上午8:00

获取暗黑重油——攻击英雄！

通过资源采集器和资源车获取暗黑重油确实是个好办法，但在进攻中击倒英雄能获得更高的收益！在进攻中锁定敌方的圣水瓶和那些疯狂喝汽水的英雄。等级越高的英雄，被击倒时掉落的暗黑重油就越多——快快出击，为你的村庄争光吧！

英雄不息

英雄不息活动将在英雄大作战活动期间同步开启。正在升级的英雄也可以正常出战，持续释放英雄之力！

活动资源：气泡圣水

神秘且甜美的气泡圣水流进了暗黑重油罐里！通过进攻、资源采集器和资源车收集暗黑重油，可同时获得等量的气泡圣水。

和部落成员齐心协力，把气泡圣水贡献给弗兰肯的苏打汽水摊，赢取共同奖励。弗兰肯一定会感激你的！

活动加成！

在活动期间的特定时段，通过收集暗黑重油所获取的气泡圣水会获得数量加成！也就是说，你获得的气泡圣水数量将多于暗黑重油。记得在活动期间多多留意，了解加成的开启时间。这将帮助你的部落更快推进奖励之路！