英雄大作战部落活动一触即发！
集结部落成员，部落大作战活动回归啦！这一次，大家需要收集暗黑重油并贡献一种全新的资源“气泡圣水”！
和部落成员齐心协力，把气泡圣水贡献给弗兰肯的苏打汽水摊，解锁共同奖励——包括一款Clash-A-Rama场景！
我想参加！
大本营等级达到7级即可参加此次英雄大作战部落活动。
活动时间
活动开始：
UTC时间8月13日上午8:00
活动结束：
UTC时间8月20日上午8:00
获取暗黑重油——攻击英雄！
通过资源采集器和资源车获取暗黑重油确实是个好办法，但在进攻中击倒英雄能获得更高的收益！在进攻中锁定敌方的圣水瓶和那些疯狂喝汽水的英雄。等级越高的英雄，被击倒时掉落的暗黑重油就越多——快快出击，为你的村庄争光吧！
英雄不息
英雄不息活动将在英雄大作战活动期间同步开启。正在升级的英雄也可以正常出战，持续释放英雄之力！
活动资源：气泡圣水
神秘且甜美的气泡圣水流进了暗黑重油罐里！通过进攻、资源采集器和资源车收集暗黑重油，可同时获得等量的气泡圣水。
和部落成员齐心协力，把气泡圣水贡献给弗兰肯的苏打汽水摊，赢取共同奖励。弗兰肯一定会感激你的！
活动加成！
在活动期间的特定时段，通过收集暗黑重油所获取的气泡圣水会获得数量加成！也就是说，你获得的气泡圣水数量将多于暗黑重油。记得在活动期间多多留意，了解加成的开启时间。这将帮助你的部落更快推进奖励之路！
奖励：Clash-A-Rama场景和更多惊喜！
和部落成员贡献了足够的气泡圣水后，你将获得活动奖章和宝箱等共同奖励。完成奖励之路后，全体部落成员都能领取Clash-A-Rama场景！
领取奖励
要领取奖励，你必须：
加入一个部落
在活动期间为部落贡献过至少一次气泡圣水
在活动结束后2天内领取奖励
更换部落
在英雄大作战活动期间，你可以更换部落，即使你之前已在原部落中做出过贡献。只要新部落的贡献人数少于100，你就可以继续参与该活动。
你只能领取活动结束时所在部落的奖励，并且必须在该部落中至少有一次贡献记录。