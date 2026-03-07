Skip to content
Supercell logo
Back to Clash of Clans News
2026年3月7日
Blog – Clash of Clans

迷你奖章活动：飞龙冲刺！

使用超级飞龙提升通过战斗获得的龙鳞数量。收集龙鳞可解锁奖励与钻石奖章。在商人精选中使用钻石奖章还能兑换更多奖励！

活动开始：

  • 3月7日上午8:00（UTC）

活动结束：

  • 3月14日上午8:00（UTC）

活动商店在3月16日上午8:00（UTC）关闭

**3月14日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为UTC时间3月16日上午8:00。

大本营达到6级的玩家均可参加。

活动兵种：超级飞龙

活动资源

软货币：龙鳞

硬货币：钻石奖章

活动建筑：飞龙喷泉

活动商店详情

商品购买上限单价（奖章）
装饰 - 普塔飞龙宝宝1550
装饰 - 哥布林飞龙雕像1550
装饰 - 炫彩飞龙宝宝雕像1550
装饰 - 飞龙宝宝图腾1550
“海上基地”场景12266
“终极盛典”场景12266
虎威蛮王12266
黑暗时代女皇12266
粉刷匠守护者12266
像素战神12266
英雄药水3309
金币符石22060
圣水符石22060
资源药水6124
超级药水2309
5枚壁垒之戒10361
移位任意铲51030
研究药水7247
125000圣水2015
125000金币2015
2000暗黑重油2031

活动奖励之路详情

积分（累积）所需积分免费奖励之路数量专属奖励之路数量
8080超级飞龙1稀有30
250170奖章300奖章500
500250普通500稀有30
800300训练加成30奖章1050
1250450奖章350稀有40
1700450稀有10奖章500
2150450普通750稀有40
2600450稀有25奖章1050
3050450奖章550稀有60
3550500稀有30奖章700
4050500普通1000稀有60
4550500稀有50史诗15
5050500奖章600稀有80
5550500稀有35装饰1
6050500普通1250稀有80
6800750稀有60史诗20
7550750奖章650稀有90
8350800稀有40奖章1200
9150800奖章700稀有90
10000850装饰1史诗45
1000奖章130
2000奖章130
4000奖章130
6000奖章130
8000奖章130
11000奖章130
14000奖章130
17000奖章130
20000奖章130