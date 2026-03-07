2026年3月7日
Blog – Clash of Clans
迷你奖章活动：飞龙冲刺！
使用超级飞龙提升通过战斗获得的龙鳞数量。收集龙鳞可解锁奖励与钻石奖章。在商人精选中使用钻石奖章还能兑换更多奖励！
活动开始：
3月7日上午8:00（UTC）
活动结束：
3月14日上午8:00（UTC）
活动商店在3月16日上午8:00（UTC）关闭
**3月14日**活动结束后的2天内，你仍可访问商人的活动选项卡和奖章活动建筑。最终截止时间为UTC时间3月16日上午8:00。
大本营达到6级的玩家均可参加。
活动兵种：超级飞龙
活动资源
软货币：龙鳞
硬货币：钻石奖章
活动建筑：飞龙喷泉
活动商店详情
|商品
|购买上限
|单价（奖章）
|装饰 - 普塔飞龙宝宝
|1
|550
|装饰 - 哥布林飞龙雕像
|1
|550
|装饰 - 炫彩飞龙宝宝雕像
|1
|550
|装饰 - 飞龙宝宝图腾
|1
|550
|“海上基地”场景
|1
|2266
|“终极盛典”场景
|1
|2266
|虎威蛮王
|1
|2266
|黑暗时代女皇
|1
|2266
|粉刷匠守护者
|1
|2266
|像素战神
|1
|2266
|英雄药水
|3
|309
|金币符石
|2
|2060
|圣水符石
|2
|2060
|资源药水
|6
|124
|超级药水
|2
|309
|5枚壁垒之戒
|10
|361
|移位任意铲
|5
|1030
|研究药水
|7
|247
|125000圣水
|20
|15
|125000金币
|20
|15
|2000暗黑重油
|20
|31
活动奖励之路详情
|积分（累积）
|所需积分
|免费奖励之路
|数量
|专属奖励之路
|数量
|80
|80
|超级飞龙
|1
|稀有
|30
|250
|170
|奖章
|300
|奖章
|500
|500
|250
|普通
|500
|稀有
|30
|800
|300
|训练加成
|30
|奖章
|1050
|1250
|450
|奖章
|350
|稀有
|40
|1700
|450
|稀有
|10
|奖章
|500
|2150
|450
|普通
|750
|稀有
|40
|2600
|450
|稀有
|25
|奖章
|1050
|3050
|450
|奖章
|550
|稀有
|60
|3550
|500
|稀有
|30
|奖章
|700
|4050
|500
|普通
|1000
|稀有
|60
|4550
|500
|稀有
|50
|史诗
|15
|5050
|500
|奖章
|600
|稀有
|80
|5550
|500
|稀有
|35
|装饰
|1
|6050
|500
|普通
|1250
|稀有
|80
|6800
|750
|稀有
|60
|史诗
|20
|7550
|750
|奖章
|650
|稀有
|90
|8350
|800
|稀有
|40
|奖章
|1200
|9150
|800
|奖章
|700
|稀有
|90
|10000
|850
|装饰
|1
|史诗
|45
|1000
|奖章
|130
|2000
|奖章
|130
|4000
|奖章
|130
|6000
|奖章
|130
|8000
|奖章
|130
|11000
|奖章
|130
|14000
|奖章
|130
|17000
|奖章
|130
|20000
|奖章
|130