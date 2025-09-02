在下次更新中，《部落冲突》将迎来重大变化，我们想提前分享一些内容，让大家做好准备！

但首先我们想简单说明**为什么**进行这些调整。

我们的目标是打造最好的《部落冲突》，让广大玩家可以畅玩多年。我们重视并且一直在倾听大家的反馈！今年，我们的目标是消除各种影响玩家体验的冗余部分，让大家可以更好地畅玩《部落冲突》，同时为玩家提供更多有趣的选项，例如：

移除了军队训练时间和英雄恢复时间。

提供军队配置，更加方便玩家尝试新的进攻策略。

通过指派炼金术士和随时随地发动进攻，玩家可以更灵活地处理资源。

降低了游戏内资源以及资源类魔法物品的宝石价格。

让玩家可以在没有空闲建筑工人的情况下也能移除障碍物。

优化了升级城墙的方式。

下一次更新将带来匹配系统有史以来最大的调整。老实说，第一版上线时我们可能无法做到面面俱到。但我们希望尽早让大家体验到这些调整，并根据大家的反馈持续改进，所以请大家继续给我们建议！

《部落冲突》的玩法更多样！获取奖励的方式也更多样！

玩家已经可以随时开战，而更新后你将能够以你喜欢的方式进行战斗！联机模式战斗将分为两种类型：常规战和排位战。