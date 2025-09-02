《部落冲突》即将推出常规战和排位战！
在下次更新中，《部落冲突》将迎来重大变化，我们想提前分享一些内容，让大家做好准备！
但首先我们想简单说明**为什么**进行这些调整。
我们的目标是打造最好的《部落冲突》，让广大玩家可以畅玩多年。我们重视并且一直在倾听大家的反馈！今年，我们的目标是消除各种影响玩家体验的冗余部分，让大家可以更好地畅玩《部落冲突》，同时为玩家提供更多有趣的选项，例如：
移除了军队训练时间和英雄恢复时间。
提供军队配置，更加方便玩家尝试新的进攻策略。
通过指派炼金术士和随时随地发动进攻，玩家可以更灵活地处理资源。
降低了游戏内资源以及资源类魔法物品的宝石价格。
让玩家可以在没有空闲建筑工人的情况下也能移除障碍物。
优化了升级城墙的方式。
下一次更新将带来匹配系统有史以来最大的调整。老实说，第一版上线时我们可能无法做到面面俱到。但我们希望尽早让大家体验到这些调整，并根据大家的反馈持续改进，所以请大家继续给我们建议！
《部落冲突》的玩法更多样！获取奖励的方式也更多样！
玩家已经可以随时开战，而更新后你将能够以你喜欢的方式进行战斗！联机模式战斗将分为两种类型：常规战和排位战。
将联机模式战斗分为两个模式是为了解决什么问题呢？
玩家的需求是多样化的，一个简单的匹配系统难以满足所有人。在新的《部落冲突》时代，我们希望大家有更多方式来享受战斗！
现在的匹配机制不够稳定，而且有时候玩家太活跃反而会获得不好的体验！进行大量战斗可能导致玩家被迫提升联赛等级，这对休闲玩家不太友好。如果玩家想要体验到战斗乐趣、获得丰厚回报，或者要避免进入传奇杯联赛，有时候需要故意掉杯。
在传奇杯联赛中，玩家无法持续稳定地获取资源，这让竞技向玩家难以获取足够的资源或参加部分活动。
进入传奇杯联赛的门槛过高，玩家需在《部落冲突》中花费大量时间才能体验到高水平竞技战斗。
即将推出的联机模式战斗新类型有哪些？
类型1：常规战* 根据你当前的大本营等级进行匹配，同时会有一定的浮动范围，具体细节将在后续进一步说明。* 所有玩家都可以随时随地发起战斗，没有次数限制，包括传奇杯联赛的玩家。* 护盾规则简化（后续详细说明）
类型2：排位战
根据玩家在联赛系统中的等级进度进行匹配。
排位战的进攻以及防守次数有限，每一场战斗都很关键！
只有最强的玩家才能进入最高联赛，顶级联赛会增加战斗随机事件，使战斗更具挑战性。
联赛将重做，并增加新的联赛等级。
新联赛系统的机制是怎样的？
大本营达到7级即可解锁排位战。
新联赛系统的设计类似于小规模的传奇杯联赛，这个多年来一直深受竞技向玩家喜爱的玩法，现在所有玩家都将有机会体验。
玩家的联赛奖励和胜利之星奖励取决于其当前联赛和大本营等级，这同时适用于常规战和排位战，并且这两种战斗都可以推进胜利之星奖励的进度。
我们后续将公布详细机制，同时也想让大家知道，我们投入了大量的时间来思考如何在传奇杯联赛以下打造这样一个模式：既具有充分的竞技性，又能让更多《部落冲突》玩家参与其中。
你需要为这些调整做什么准备？
今后，只有参加排位战才会有奖杯得失，而且奖杯会在每个锦标赛后重置（类似于现在的传奇杯联赛）。但你当前的奖杯数仍然非常重要：* 所有活跃玩家将根据当前大本营等级和奖杯数，从现有联赛系统迁移到新联赛系统！* 更新后，你在现有联赛系统中的最高奖杯数将永久保存在个人资料页面，所以现在正是冲杯的好时候！* 没有联赛等级的玩家，包括从未参加过锦标赛的玩家，将根据其大本营等级被初步分配到较适合的联赛中。
常规战模式：所有玩家都可刷资源，但也可能被夺取资源！* 更新上线后，传奇杯联赛玩家需启用能有效保护资源的阵型，建议不要再使用那些好看但不太实用的阵型。我们希望未来能在游戏中为它们找到合适的位置，更多相关消息将在后续公布。* 更新后，传奇杯玩家的村庄也会被其他刷资源的玩家进攻，所以我们将提升传奇杯联赛战斗中的战利品奖励，以平衡这一调整对传奇杯玩家的影响。
**最终**传奇杯联赛赛季（也不算是最终）* 这个传奇杯联赛赛季将从8月25日开始，是旧版联赛系统的最后一个传奇杯联赛赛季。* 由于你在9月赛季的奖杯数将决定你在新联赛系统中的位置，因此我们将9月赛季延长至10月6日。* 迁移前将进行公平游戏检查。* 新联赛系统上线时，玩家将根据奖杯数被分到新联赛系统中的对应位置，所以本赛季的表现至关重要！* 只有最强的玩家才能进入新的传奇杯联赛。也就是说，迁移后你的联赛等级可能会发生变化。* 新的传奇杯联赛中会加入战斗随机事件！
战斗随机事件* 排位战的最高联赛中将加入提升难度的随机事件。* 具体数值不久就会公布。
成就调整
我们将为新系统的上线推出新的成就，如果你当前没有达成“联赛明星”（进入水晶杯/大师杯/冠军杯联赛）这一成就，现在就是你努力冲杯、获取大量免费宝石的好机会！
我们知道这次信息量很大，你可能有一些疑问，欢迎在评论区或其他渠道留言（Reddit我们肯定会看的）。
在下次更新前，我们会发布一期视频，深入介绍所有调整并回答大家的问题。
一如既往，全面开战！