首领，风向变了。一场惊心动魄的冒险即将开启。

野蛮人扬帆起航，踏上了征途。他与神明交战、与怪物搏斗、发现了宝藏，却怎么也找不到回家的路……这时候就需要你出场了！欢迎来到野蛮人的奥德赛。

7月1日-31日：“野蛮人的奥德赛”黄金令牌——解锁奖励，推进进度，还可领取本季专属的英雄皮肤“宙斯蛮王”。他手持闪电，胡须梳理得一丝不乱。宙斯蛮王凭借智慧与勇气统治着云端王国，在柔软的云层王座上为《部落冲突》的迷途冒险者指引方向。

7月1日-31日：哥布林建筑工人回归——全月无休，最大程度帮你加速建造……当然，是要收费的。

7月1日-11日：部落对战联赛——在15v15或30v30规模的对战中与其他七个部落一决高下。赢取额外战利品、部落经验值和联赛奖章。部落首领或副首领有两天时间报名。战争之神正在注视着你，首领。可别翻车啊！

7月1日-7日：夏日狂欢节活动1（金币征途）——夏日狂欢节奥德赛的第一阶段。野蛮人和他的伙伴们发现了一处闪闪发光的金币宝藏！尽享为期一周的夏日狂欢节金币加成，花费金币的升级项目时间缩短，费用降低！

7月3日-31日：“奥德赛遗迹”场景——乘风破浪，踏上这座神秘岛屿！这里曾见证过无数传奇战役。斑驳的石像，愈发汹涌的海上风暴，还有那些很久之前便在此交锋的勇士与猛兽的回响。拔出利剑，点燃心中的烈焰，与往昔英雄并肩而立！

7月5日-31日：飞龙公爵皮肤“海德拉公爵”——三颗头，两只翅膀，一个脑细胞。海德拉公爵是守护珍贵资源的猛兽，也是哈迪斯战神的忠诚爱宠。他觉得脑袋越多越可爱！

7月6日-8日：法术大狂欢活动（镜像法术）——所有军队中都会出现镜像法术。组建一支“全是自己”的军队。防御建筑可不知道会有这么多个你，甚至你自己都没想到会有这么多个你。

7月7日-31日：弓箭女皇皮肤“美杜莎女皇”——她对陌生人不太友好，其实对谁都一样。头发是嘶嘶作响的毒蛇，眼神扫一眼就能把人变成石头。想跟她交朋友？怕是有点难。

7月8日-15日：夏日狂欢节活动2（圣水征途）——第二阶段。野蛮人和他的兄弟们进入了诡秘的圣水森林！尽享为期一周的夏日狂欢节圣水加成，花费圣水的升级项目时间缩短，费用降低！

7月8日-17日：迷你奖章活动：隐秘哥布林（大本营达到8级）——在战斗中赢取奖励，并在商人精选中使用。来无影，去无踪，口袋满满从不空。经典的哥布林操作。

7月8日-22日：1宝石雇佣哥布林研究工人——哥布林研究工人带着一份好到令人难以置信的特惠来了。即便是奥德修斯本人，恐怕也会仔细检查合同条款。不过他挑不出任何毛病。

7月9日-31日：大守护者皮肤“波塞冬守护者”——他是宙斯蛮王那个任性妄为的兄弟，也是诡谲海洋的掌控者。若未经允许闯入波塞冬守护者的海域，他那铺天盖地的咸腥泡沫定会让你浑身湿透，葬身海底。

7月11日-31日：亡灵王子皮肤“迈达斯王子”——金币多到堆积成山，宝座璀璨夺目尽显贵族身份，迈达斯王子还缺什么？当然是金币！更多的金币！越多越好！

7月13日-14日：兵种大狂欢活动（陨石戈仑）——陨石戈仑大狂欢，只此一击，片甲不留。巨石坠落，万物皆化为尘土。大概……这就是普罗米修斯想表达的意思吧。

7月13日-31日：飞盾战神皮肤“哈迪斯战神”——做个交易吧！这位暗黑重油深渊的统治者，是部队灵魂的幽冥守卫。与她达成一笔交易，你或许还能重见天日！

7月15日-22日：夏日狂欢节活动3（暗黑重油征途）——夏日狂欢节第三阶段。暗黑重油任务接连不断，冒险的脚步永不停歇。

7月15日-22日：英雄不息活动——所有英雄在升级期间也可正常出战，所有装备都已升至满级。_众神将庇佑他们的勇士（就这一阵子）。_一定要充分利用这段时间。

7月15日：赛博朋克皮肤回归——霓虹重返装扮选项卡。不同的奥德赛，不同的美学，但同样经典。

7月16日-21日：战场寻宝活动——散落在敌方村庄各处的隐藏宝箱，等待着勇者去开启。面向所有大本营达到3级的玩家。再宏大的征途，也值得为它绕个路。

7月20日-22日：法术大狂欢活动：冰冻法术+狂暴法术——北风之神玻瑞阿斯冻结了战场，战神阿瑞斯随后在此掀起狂澜。如今，你也有机会让这一幕重演。

7月22日-8月1日：夏日狂欢节活动4（终极征途）——最终阶段。野蛮人击倒了一头满载资源的巨兽！尽享金币、圣水和暗黑重油全面加成，家乡村庄的所有升级项目时间缩短，费用降低！

7月22日-28日：部落竞赛——完成任务，获取积分，和部落成员一起领取全部奖励。

7月22日-8月1日：哥布林研究工人——哥布林研究工人将在最后阶段回归。1宝石优惠已经结束。他恢复原价了，而且对此毫不在意。说实话，这胆量真够大的。不过依然值得。

7月27日-28日：法术和兵种大狂欢活动（雷霆泰坦+弹跳法术）——使用弹跳法术，帮助雷霆泰坦越过每一道城墙。特洛伊的城墙坚守了十年，而你对手的城墙恐怕没有这么幸运。

首领，每位英雄都有属于自己的奥德赛。你的征程，现在开启。

全面开战！