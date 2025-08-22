各位首领！我们想提前告诉大家，在即将到来的更新中，我们将进行一些重要调整：

隐形弹簧重做！

所有大本营等级的隐形弹簧都将迎来重做。具体如下：

移除范围弹射效果。现在，隐形弹簧只能弹走范围内所需空间最高的单个部队。

所需空间大于隐形弹簧弹射能力的部队会受到高额伤害。如果这一伤害足以直接击倒部队，则该部队会被弹飞出战场。如果伤害不够，则该部队会被垂直弹起，使其在短时间内无法移动或攻击。

如果该部队的所需空间小于或等于隐形弹簧弹射能力，则会被直接弹飞出战场。

从11级大本营起，隐形弹簧将新增7个等级（从6级到12级）。

建筑大师基地的隐形弹簧也得到了相同的调整，且新增了5个等级。

进行调整的主要原因是：我们观察到当前游戏中溅射伤害过多，而单体伤害不足（尤其是在高本阶段）。这次重做既能改善防御平衡，也能修复隐形弹簧在某些情况下过强、在另一些情况下几乎无用的问题。现在，它在任何情况下都能造成一定伤害。这样一来，我们就能在每个大本营阶段持续提升隐形弹簧的等级，让它随着大本营升级而不断变强。

大本营武器等级移除！

在即将到来的更新中，我们将移除12、13、14和15级大本营的武器等级。

这些武器的等级拖慢了中期玩家的村庄发展进度，而且相比其他升级并没有那么有意义。为了加快发展进度，我们决定将其移除。

别担心，虽然更新实装后这些武器等级会被移除，但大本营武器仍会保留。更新后，武器会自动拥有原本大本营武器的满级属性。类似当前16级大本营武器的机制。

温馨提示：正在进行的大本营武器升级将会被取消，且升级费用会全部返还。如果你当前是12、13、14或15级大本营，我们建议不要升级大本营武器。只需耐心等待几周后的更新，届时你的大本营武器将自动拥有满级属性！

欢迎大家分享对这些调整的想法和建议！

《部落冲突》团队