锁链碎落一地，大门化为灰烬——飞龙公爵重获自由！欢迎来到飞龙逃亡赛季，顾名思义，这次的主题就是飞龙！天空燃起烈焰，防御建筑陷入火海，一切都在燃烧。解锁炽热的英雄皮肤，参加飞龙主题活动，完成为英勇战士与凶猛巨兽打造的专属挑战。

**3月1日至31日：**黄金令牌——全新升级的黄金令牌助力村庄快速发展！可获得额外特权与物品、使用探矿者转换矿石，还能解锁“龙鳞王子”英雄皮肤。

**3月1日至7日：**飞龙公爵已被释放——这位凶猛无比的新英雄及其装备已强化至您当前大本营所支持的最高等级。限时体验，不要错过。

**3月1日至31日：**飞龙公爵挑战关卡——通过专属挑战关卡深入了解飞龙公爵，挑战关卡将在整个月内分三批推出。完成挑战可解锁魔法零食等丰厚奖励，还可获得你可能比较眼熟的飞龙主题装饰！

**3月3日至31日：**庞大的飞龙家族震撼降临——整个赛季期间，大量飞龙兵种将加入战场，从天空释放毁灭之力。包括：

3月3日 - 飞龙

3月4日 - 飞龙宝宝

3月5日 - 龙骑士

3月6日 - 雷电飞龙

3月7日 - 超级飞龙

3月8日 - 地狱飞龙

3月9日 - 驭水青龙

3月10日 - 所有飞龙兵种

3月19日 - 一大群雷电飞龙腾空而起！

3月27日至31日 - 龙骑士（数量每日递增）

**3月1日至11日：**部落对战联赛开启！在15v15、30v30或全新的5v5规模对战中与其他七个部落一决高下！

3月3日至31日：“飞龙监牢”场景——藏匿在炽热火山深处的飞龙堡垒，囚禁着世上最凶猛的兵种！那里戒备森严，想要成功越狱，恐怕需要一位——甚至两位英雄出手。

3月5日至31日：龙鳞英雄皮肤——为你的英雄披上传奇龙鳞战甲，释放烈焰、狂怒与远古之力。

3月7日至14日：飞龙冲刺奖章活动——使用超级飞龙提升通过战斗获得的龙鳞数量。收集龙鳞可解锁奖励与钻石奖章。在商人精选中使用钻石奖章还能兑换更多奖励！

3月13日至20日：部落大作战——公爵的飞龙正在熔化村庄的金币！和部落成员一起通过家乡村庄战斗、部落对战、单人模式进攻、采集器和资源车收集金币，充实自身资源库存并贡献熔岩金币。使用飞龙公爵可获得更多熔岩金币。完成奖励之路还可解锁装饰！

3月22日至28日：部落竞赛（飞龙特别版）——飞龙相关的任务将更频繁出现，且提供的部落竞赛积分将比以往更高！在进攻中使用飞龙公爵还可获得更多。快来参加部落竞赛，获取超赞奖励吧！