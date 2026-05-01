枯骨之地，荣耀之巅！

村庄之下，埋藏着一个令人毛骨悚然的骷髅帝国！而且这些骷髅兵可不会乖乖待在地下！一大波活动悄然来袭，这注定是一个刻骨铭心的特别赛季！深入地底，揭开远古的混沌，在这个白骨成堆、加成不断和奖励满满的赛季英勇战斗。欢迎来到骷髅帝国。

5月1日-31日：“骷髅帝国”黄金令牌——解锁奖励，推进进度，还可领取本季专属的骷髅主题英雄皮肤“骷髅守护者”。此外：探矿者现可在启用黄金令牌的首日直接解锁！

5月1日-31日：骷髅英雄皮肤——从让人胆战心惊的骷髅蛮王，到令人脊背发凉的骷髅女皇，每一位英雄都准备再次崛起，以亡者归来的姿态统治地底。

5月1日-31日：回归首领加成活动——对于准备重返战场的回归首领，我们准备了一系列特别加成和限时活动，帮助你更快重建村庄、获取额外奖励，并让你的村庄重新进入战斗状态。

5月1日-31日：哥布林建筑工人和哥布林研究工人回来了——只要给它们一点好处，它们就能帮你加快速度。

5月1日-11日：部落对战联赛——冲击全新推出的泰坦杯和传奇杯联赛！部落对战联赛调整已实装，在高等级联赛中享受战斗属性调整的乐趣。和部落成员一起在15v15或30v30规模的对战中，与其他七个部落一决高下。

5月3日-31日：骷髅帝国场景——在你的脚下，藏着一个召唤骷髅的圣地，无皮巨蛇与远古骸骨在这里蠢蠢欲动。够胆的话，就用这个场景把村庄打造成地下世界吧。

5月4日-18日：Clash大战骷髅兵活动——骷髅兵正从地下涌出。在特别活动中将它们击倒，迎接不断升级的挑战，在这个全新的社区活动中碾压不死军团，赢取奖励。

5月9日-16日：“超级女巫”迷你大舞台——大宝宝们需要一位大家长。在战斗中夺取冰块，解锁超级兵种“超级女巫”，还可以赢取奖章并在商人那里兑换各种奖励。（需达到8本）

5月15日起：曾在2025年5月上线的“怒海争锋”皮肤将登陆装扮选项卡。

5月15日-31日：“影武者蛮王”英雄皮肤将在商店上架——漆黑无比的战甲，战士的不灭意志，在暗影中回响。这款“影武者蛮王”专属皮肤只可购买一次，千万不要错过哦！

5月17日-31日：建筑大师基地大狂欢——自我们首次踏上建筑大师基地那片未知海岸以来，已经过去了整整九年。为了庆祝这个重要的时刻，我们举办了盛大的狂欢节！所有建筑大师基地升级的费用与时间均减半。还有4倍胜利之星奖励和建筑大师基地任务等精彩内容。哇哦！

5月18日-31日：“枯骨成堆”在商店上架——村民发现了这堆古怪的头骨。这是一款优雅又诡异的3x3超级装饰，每次点击它都有新发现！当骷髅的意念交汇，奇妙的事情就会发生。

5月22日-28日：部落竞赛——完成加成任务，更快获取积分，和部落成员一起解锁全部奖励。

5月27日-31日：公爵不息活动——没有枷锁，只有痛苦！飞龙公爵在升级期间也可以使用，并且他的所有装备在此活动期间都将提升至最高等级！