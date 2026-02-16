优化现有的黄金令牌特权

“1宝石快速增援”现在可对自己使用，让积累资源和备战更加轻松。在传奇杯联赛中奋战，或是赶着去发动部落对战联赛进攻？我们来帮你搞定……或者，你自己也能搞定！

另外，在魔法物品库存已满时再获得魔法物品，你可以选择立即使用它，或者直接将其出售。

本次月度挑战中，我们增加了移位任意铲的数量，最多可获得3把！快去整理你堆积如山的装饰吧，首领！

现可通过白银令牌奖励之路获取宝箱！

宝箱将改为可直接通过白银令牌奖励之路获得，并且将替代大部分的固定药水奖励。每个宝箱都包含一项随机奖励，可能是矿石、装扮或其他奖励物品！

我们理解，这看起来并不是完全“一比一”的转换，但我们认为新版奖励对玩家来说会更好，因为大家有机会通过它获得更好的奖励内容。免费玩家同样也应当有渠道获取魔法之书和皮肤，而宝箱就是让他们体验中奖乐趣的最佳渠道！

当你看到游戏内的完整奖励之路时，就能理解到我们的意思啦！如果你有任何想法和建议，可以通过社交媒体发送给我们！

为什么本次拆分很重要？

选择节点可以提升你对村庄发展的掌控力，从而更好地规划进度。同时，宝箱又可以给你带来惊喜，里面可能藏着一些很难通过游戏内其他途径获得的珍贵奖励。

全新黄金令牌功能：探矿者（10级大本营及以上）

村庄迎来了一位新人！如果你启用了黄金令牌，在月度挑战积分达到2400分以后，即可解锁村庄的新帮手“探矿者”！

探矿者每隔一段时间，就可将一种矿石转换为另一种矿石，和大家熟悉并喜爱的炼金术士机制一致！

这一转换无需花费宝石，也没有额外的升级或奖励机制。每过23小时可以转换一次，就这么简单！

如果你的大本营等级在10级以下，看到的奖励将是资源药水，而不是解锁探矿者。如需了解更多关于探矿者的介绍，可以观看各位内容创作者的视频！