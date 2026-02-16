黄金令牌即将迎来重大调整！
月度挑战令牌自2018年上线以来，就一直是《部落冲突》的重要组成部分。这些年来，我们一直在优化令牌系统，但从本质上来看，它的核心玩法和界面长期未变。但从下一季开始，我们将彻底改变这一局面！
我们对黄金令牌进行了全面、彻底的重做，让它变得更现代、更有参与感、回报更丰厚，同时也对白银和黄金令牌做了平衡性调整，使其构成更加合理。这次重做包括全新功能、全新进度系统，以及对奖励之路上奖励呈现方式的一些优化调整。
下面一起来看看这些调整吧！
黄金令牌全新体验
黄金令牌界面已全面焕新：
全新的全屏布局
图标更大，奖励显示更直观。
更简洁现代的流程，让进度一目了然。
整体操作将更快捷、更清晰、更畅快！
全新任务系统：每日任务！
我们彻底改变了月度挑战积分的获取方式。
原有的挑战式系统已被替换为更简单的每日任务机制。每天会有8个常驻任务，日常玩游戏就能完成。这些任务不会过期，且任务要求一眼就能看懂（哪怕是还在用气球兵配巨人的7本玩家也能轻松上手）。
完成任务可获得图章。收集足够的图章，即可完成一张集章卡并获得额外积分。
月度挑战开始时，你会获得多张集章卡，之后每天都会再获得一张新卡。集章卡可累积，即使错过一天也不用担心落后，随时都能赶上进度！
黄金令牌玩家完成集章卡时可获得额外积分，且在月度挑战最后一周，收集图章和完成集章卡的积分收益还会提升。这会让月度挑战后期的进度推进更快、更有爽感，尤其对休闲玩家更友好。
由于获取积分的时间节点分布更加平均，我们也移除了连续购买黄金令牌的额外奖励机制。所有玩家的进度推进将更加平滑、稳定。
隆重推出：选择节点！
是的，你没听错！在奖励之路上的特定节点，你可以在两个奖励之间做选择，而不是只能领取固定奖励。这些选择的目的是让你能够根据当前大本营等级和升级计划来选择奖励，获取你最想要的物品！
你将面临如下选择：
两款英雄皮肤（当前月度挑战新皮肤或经典返场皮肤）
金币符石或圣水符石（可以选两次！）
战斗之书或法术之书（也可以选两次！）
大本营等级越高，解锁的奖励选项价值越高；大本营等级较低的玩家则只会获得符合其进度的奖励。如果你马上就能升级大本营，我们建议在三月的月度挑战开始前完成升级，这样就能解锁价值更高的奖励！
奖励选择节点强调的是规划性与灵活性。你依然知道自己能得到什么奖励，只是现在需要你判断“哪个对村庄更有利”。
重要提醒：如果月度挑战结束前未领取选择节点中的奖励，系统将默认发放第一个选项中的奖励；如果仓库库存已满，则奖励会转换为宝石，这和现在未领取的奖励处理方式一致。
月度挑战资源箱变成了更大更好的“猪猪资源箱”！
这是为了致敬野猪骑士的……野猪？！月度挑战资源箱已重新设计为猪猪资源箱！
猪猪资源箱一开始即为最大容量，不再有容量升级或资源箱加成。现在黄金令牌提供的加成是：月度挑战结束时，猪猪资源箱中开出的资源提升至5倍。
白银令牌玩家最多可获得：
800万金币和圣水
200万建筑大师金币和建筑大师圣水
黄金令牌玩家最多可获得：
4000万金币和圣水
1000万建筑大师金币和建筑大师圣水
猪猪资源箱中的资源数量会根据玩家大本营等级进行调整。对于大本营等级较低的玩家，其获得的资源总量较之前有所降低，而大本营等级较高的玩家则能获得比之前更多的资源。这样能保证不同阶段的奖励更加公平合理。
优化现有的黄金令牌特权
“1宝石快速增援”现在可对自己使用，让积累资源和备战更加轻松。在传奇杯联赛中奋战，或是赶着去发动部落对战联赛进攻？我们来帮你搞定……或者，你自己也能搞定！
另外，在魔法物品库存已满时再获得魔法物品，你可以选择立即使用它，或者直接将其出售。
本次月度挑战中，我们增加了移位任意铲的数量，最多可获得3把！快去整理你堆积如山的装饰吧，首领！
现可通过白银令牌奖励之路获取宝箱！
宝箱将改为可直接通过白银令牌奖励之路获得，并且将替代大部分的固定药水奖励。每个宝箱都包含一项随机奖励，可能是矿石、装扮或其他奖励物品！
我们理解，这看起来并不是完全“一比一”的转换，但我们认为新版奖励对玩家来说会更好，因为大家有机会通过它获得更好的奖励内容。免费玩家同样也应当有渠道获取魔法之书和皮肤，而宝箱就是让他们体验中奖乐趣的最佳渠道！
当你看到游戏内的完整奖励之路时，就能理解到我们的意思啦！如果你有任何想法和建议，可以通过社交媒体发送给我们！
为什么本次拆分很重要？
选择节点可以提升你对村庄发展的掌控力，从而更好地规划进度。同时，宝箱又可以给你带来惊喜，里面可能藏着一些很难通过游戏内其他途径获得的珍贵奖励。
全新黄金令牌功能：探矿者（10级大本营及以上）
村庄迎来了一位新人！如果你启用了黄金令牌，在月度挑战积分达到2400分以后，即可解锁村庄的新帮手“探矿者”！
探矿者每隔一段时间，就可将一种矿石转换为另一种矿石，和大家熟悉并喜爱的炼金术士机制一致！
这一转换无需花费宝石，也没有额外的升级或奖励机制。每过23小时可以转换一次，就这么简单！
如果你的大本营等级在10级以下，看到的奖励将是资源药水，而不是解锁探矿者。如需了解更多关于探矿者的介绍，可以观看各位内容创作者的视频！
游戏进度和奖励提升
现在，在整个月度挑战季期间，黄金令牌奖励之路的进度推进更平滑了。这得益于改版后任务变为每天获取，不再是成批获取，同时各项黄金令牌特权的解锁过程也更稳定。相比之前，部分玩家解锁特定加成的时间可能略有延后，但整体上来说，休闲玩家现在更容易跟上进度。
月度挑战奖励之路上的所有奖励，其数额都取决于你在本次月度挑战开始时的大本营等级和建筑大师大本营等级，等级越高奖励越多。这一奖励提升机制涉及资源奖励、宝箱内容，以及猪猪资源箱。
每次月度挑战开始后，奖励提升的具体倍率就固定了。在月度挑战期间升级大本营，不会改变相关奖励的数量。如果你很快就能升级，则可以考虑赶在新的月度挑战开始前完成升级。这样，在下个月你可以获取更多奖励。因此，在2月的月度挑战结束前，记得权衡一下自己的升级进度哦！
不过，“速本”还是很不好的……（不好吗？）
黄金令牌和《部落冲突》一起与时俱进
本次重做的目标是让黄金令牌变得更符合现代游戏的标准，更能吸引大家参与，并契合现在玩家们游玩《部落冲突》的节奏——无论你是免费玩家、黄金令牌玩家，还是“微氪”玩家，都能获得更好的体验。
新版黄金令牌将在3月1日新的月度挑战开始时正式上线！我们希望尽早与大家分享这些改动，方便各位玩家了解更新的内容，提前做好准备。
与往常一样，我们会密切关注大家的反馈，如有必要会及时进行调整！
- 《部落冲突》团队