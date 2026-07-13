各位首领，大家好！

早在五月，我们就说过会密切关注飞龙公爵和空中流派的表现——这次就是后续的跟进情况。在下次大规模更新到来之前，这可以看作是一段短暂的中场调整：没有什么重磅消息，只是聚焦当前大本营18级的环境，聊聊7月的调整及其背后的原因。

目前，在18本战斗中，以飞龙公爵和龙骑士为核心的流派出场率比我们预期更高。根据我们统计的数据，它已成为目前18本对18本部落对战中最常见的进攻流派，约占所有进攻的20%。

更大的问题在于，目前的部落对战环境过于单一化，不符合我们的预期。如果把第二热门的流派（巨矛投手搭配天使）加进来，仅这两种流派就占了18本对18本部落对战进攻的40%左右。我们很高兴看到地面流派也能跻身顶级梯队，但当版本环境几乎被少数几种流派垄断时，玩家在进攻战术和阵型设计上都会受限制。

与此同时，各种流派的发展也不均衡。雷电飞龙在主流部落对战流派中的表现低于预期，而陨石戈仑在上一次削弱后，其强度下降幅度也远超预期。

因此，本轮调整的目标很简单：削弱最明显的强势单位，让一些冷门单位重新获得关注，同时避免整体提升进攻强度。

此外，我们也会保持谨慎，因为全新的精制阶段即将开启。这自然会改变阵型设计、兵种选择和玩家的进攻思路，所以我们不想在环境即将再次变动之前做出太多改动。因此，本次更新将聚焦于当前最明显的问题，随后我们也会持续观察新赛季开始后的环境变化。

调整详情

飞龙公爵 - 进一步削减他对陷阱的伤害减免。他的狂暴效果维持不变 - 因为我们认为，“脱离队伍才能发挥全部实力”这个机制本身具有不错的操作深度。但与此同时，当他单独飞行时，陷阱也应该成为更有效的反制手段。

龙骑士 - 最高等级的生命值和伤害小幅下调。由于这次已经从多个方面削弱了飞龙流派，因此我们只进行较为谨慎的调整，而不是矫枉过正。

滚木手（大本营守卫） - 滚木的滚动距离减少2格，近距离击退能力增强。我们希望滚木手能够有效威胁地面部队，但他目前的压制力太大，即使在非常远的距离也能控制大片区域。

雷电飞龙 - 最高两个等级的生命值和伤害小幅提升。雷电飞龙本身拥有较高的人气，也是许多玩家熟悉的兵种，因此我们不会大幅加强，但它目前的表现确实低于我们的预期。

陨石戈仑和小陨石戈仑 - 本轮幅度最大的一次加强。陨石戈仑在18本上线后需要一次快速削弱，但我们当时下手过重，希望通过这次调整让它独特的分离与合体玩法重获吸引力，而又不至于恢复到刚上线时的强度。

德鲁伊 - 高等级的治疗效果小幅提升。德鲁伊具备不错的潜力，但目前使用率并不高，因此我们希望给予他一点帮助。

本轮平衡性调整，我们依然希望重点说明每项调整背后的思路，而不是把整篇文章写成一份数据报告。

如果你希望深入了解具体数据，我们也邀请了内容创作者参与讨论，了解他们希望看到哪些数据，并向他们分享了包括兵种胜率等游戏数据，帮助他们分析这些调整的实际影响。所以如果你对此感兴趣，不妨去看看你喜欢的创作者发布的内容。

我们仍在持续观察的内容

有几项内容非常接近调整标准，但本次不会进行改动。

图腾法术仍在我们的重点观察名单上。阿啾也曾接近调整边缘，但鉴于飞龙流派已受到多方面削弱，且新的精制阶段即将开始，我们希望先观察环境变化。废墟女巫和愤怒法术仍属于较新的内容，因此我们希望给予玩家更多时间探索它们的潜力，再决定是否调整。空中战车在上次调整后，我们仍在继续观察它的表现。

有的内容没有调整不代表我们忽略了它们。有时候，这意味着我们希望先观察本次更新以及新赛季对整体环境的影响，再决定是否进行下一步调整。

助燃器和火箭背包

此前调整助燃器推进飞龙公爵的方式后，引发了一个新问题，该问题导致火箭背包有时无法正常触发。

彻底修复该问题需要一次更新，所以在此之前，我们将暂时恢复此前的机制：助燃器会再次沿着火箭背包的飞行方向喷火。

这并不是我们最终希望保留的交互方式，但相比存在异常，稳定且可预测的交互体验更加重要。我们预计在下一次更新中彻底修复该问题，并解除相关竞技限制。

展望未来

以上就是本轮调整的所有内容。虽然规模不大，但我们的目标很明确：让当前的18本环境更加健康，减少高本阵容过于单一的情况，为冷门兵种创造发挥空间，同时也让防守方拥有更丰富的反制手段。

欢迎继续向我们分享你的反馈、战斗回放、部落对战结果以及真实感受。你们的分享将持续影响我们未来的平衡性调整方向。

全面开战！

- 《部落冲突》设计团队