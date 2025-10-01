宇宙来客盘旋在天际，用宇宙诅咒威胁你的村庄。在本次Clash万圣节期间，燃起_斗志_，勇敢对抗这些银河大反派！

10月1日-3日：战场寻宝来啦！在战斗中找到宝箱，打开它们有机会获得超赞奖励。

10月1日-9日：“宇宙浩劫”掌控英雄挑战！掌控弓箭猎手，拿出星级表现，赢取三星奖励。

10月1日-11日：部落对战联赛回归，宇宙混乱也阻挡不了战争！

10月1日-31日：黄金令牌上线！这次带来了一款弓箭女皇皮肤，保证让你眼前一亮。欢迎弓箭猎手！

10月3日-31日：“宇宙奇境”场景上线。这个流星体曾在宇宙中平静漂流了很久，直到永恒守护者将它锻造成顶级毁灭神器！尺寸更大，建筑外饰焕然一新，这款宇宙奇境场景一定能让你眼前一亮！

10月5日-31日：宇宙英雄皮肤将在商店上线，来看看梦魇王子、秘咒战神、永恒守护者和狂战士蛮王吧！

10月8日-15日：“天降法杖”掌控英雄挑战。在战斗中释放梦魇王子，使用他的陨石法杖对敌人发起毁灭性打击！

10月10日-22日：超级装饰“节日彩绘灯”重返商店，和排灯节真的很配哦！

10月10日-31日：“宇宙摇滚”奖章活动登场，在这场摇滚味十足的奖章活动中收集宇宙碎片吧！