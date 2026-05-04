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2026年5月4日
Blog – Clash of Clans

Clash大战骷髅兵

你的队伍，你的战斗。

选择你的阵营：紫晶队或翠玉队，随后与数百万玩家并肩作战，共同击退骷髅大军。

每一场常规战，每一场排位战，都是你赢取胜利之星的战场。每颗胜利之星都能帮助你的队伍扩张领土、占领格子，并一路向地图中心推进，直逼骷髅兵大本营。

但别掉以轻心，

骷髅兵可不会坐以待毙。它们对你恨入骨髓——只要你一松懈，它们就会夺回你的战果！

坚守防线，向前推进，寸土不让。

玩法介绍

  • 参加常规战或排位战，赢取胜利之星。

  • 贡献您赢得的胜利之星，占领地图上的格子。

  • 进攻与您的队伍领土相邻的格子。

  • 占领中立格子较为轻松，但争夺骷髅兵格子可就没那么简单了。

注意！

  • 骷髅兵每12小时会扩张一次。

  • 它们可以重新夺回你的队伍已占领的格子。

  • 你需要抢先一步拿下关键据点。

你的目标

  • 占领格子，向中心推进。

  • 包围并摧毁骷髅兵大本营。

  • 一路赢取超赞奖励。

奖励

选择一个队伍

  • 加入一个队伍，解锁一款专属装饰。

  • 摧毁骷髅兵大本营，解锁一款限时场景（限时获取，持续至6月）。

地图奖励

  • 部分格子包含全队都能获得的奖励。

  • 占领这类格子后，队伍全体成员均可领取相应的奖励。

  • 如果太久不管它们，骷髅兵就会将其夺回。

隐藏奖励

  • 有些奖励埋藏在地图更深处。

  • 赶在骷髅兵之前找到它们。

你的进度

你赢得的每一颗胜利之星都很重要。

  • 贡献胜利之星，帮助你的队伍前进。

  • 推进进度，解锁个人奖励。

  • 一起朝着队伍奖励冲刺。

这不是一个玩家的战斗，也不是一个部落的战斗。

这是整个Clash世界和骷髅兵的战斗。

全面开战！