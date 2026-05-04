你的队伍，你的战斗。

选择你的阵营：紫晶队或翠玉队，随后与数百万玩家并肩作战，共同击退骷髅大军。

每一场常规战，每一场排位战，都是你赢取胜利之星的战场。每颗胜利之星都能帮助你的队伍扩张领土、占领格子，并一路向地图中心推进，直逼骷髅兵大本营。

但别掉以轻心，

骷髅兵可不会坐以待毙。它们对你恨入骨髓——只要你一松懈，它们就会夺回你的战果！

坚守防线，向前推进，寸土不让。

玩法介绍

参加常规战或排位战，赢取胜利之星。

贡献您赢得的胜利之星，占领地图上的格子。

进攻与您的队伍领土相邻的格子。

占领中立格子较为轻松，但争夺骷髅兵格子可就没那么简单了。

注意！

骷髅兵每12小时会扩张一次。

它们可以重新夺回你的队伍已占领的格子。

你需要抢先一步拿下关键据点。

你的目标

占领格子，向中心推进。

包围并摧毁骷髅兵大本营。

一路赢取超赞奖励。

奖励

选择一个队伍

加入一个队伍，解锁一款专属装饰。

摧毁骷髅兵大本营，解锁一款限时场景（限时获取，持续至6月）。

地图奖励

部分格子包含全队都能获得的奖励。

占领这类格子后，队伍全体成员均可领取相应的奖励。

如果太久不管它们，骷髅兵就会将其夺回。

隐藏奖励

有些奖励埋藏在地图更深处。

赶在骷髅兵之前找到它们。

你的进度

你赢得的每一颗胜利之星都很重要。

贡献胜利之星，帮助你的队伍前进。

推进进度，解锁个人奖励。

一起朝着队伍奖励冲刺。

这不是一个玩家的战斗，也不是一个部落的战斗。

这是整个Clash世界和骷髅兵的战斗。

全面开战！