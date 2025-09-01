派对还没有结束！哥布林一心想找到无尽的金币，却在村庄底下发现了奇怪的合体英雄。派对继续，准备迎接疯狂的Mash-A-Rama赛季！

**9月1日-9日：**参加“钻机狂欢”挑战，赢取奖励！

**9月1日-11日：**部落对战联赛回归！部落热血征战，斩获荣誉，赢取奖励！

**9月1日-30日：**黄金令牌上线，这次带来了熔岩亡灵王子皮肤——他就是熔岩王子！

**9月1日-30日：**哥布林建筑工人不太乐意去地底，他更愿意在村庄里帮忙……当然，你得有宝石才行。

**9月3日-30日：**Mash-A-Rama场景上线！这款位于地底的Mash-A-Rama场景尺寸翻倍，里面的建筑外饰也焕然一新，一定能让你觉得震撼无比！

**9月5日-30日：**Mash-A-Rama皮肤陆续在商店中上线。这些来自地底的家伙是部队与英雄的奇妙混搭！记得去看看触手蛮王、皮卡女皇、伊万守护者和大雪怪战神。

**9月9日-16日：**玩家投票选出的大舞台活动！在玩家社区投票中最受欢迎的超级兵种，将在本次特别大舞台活动中登场。获取活动令牌，积累奖章，解锁3x3大小的超级装饰“速写召唤”！

**9月15日：**部落桌游装扮将重返商店，包括“飞龙领地”传奇场景！

**9月17日-20日：**4倍胜利之星奖励——资源更多，奖励更丰厚，战斗更有动力！

**9月22日-28日：**部落竞赛回归！充分利用超级兵种折扣来完成任务。

**9月22日-28日：**超级兵种强化费用直降99%，助你轻松完成部落竞赛任务！