嗨，首领！我们将在5月26日推出一次强制性更新——除了多项游戏性优化外，还会推出帮助大家更快发展村庄的新方式。以下是你在下载更新前需要了解的各项内容。

建筑大师基地迎来新的建筑工人

建筑大师基地将迎来一位额外的建筑工人！这意味着，你终于可以在大海另一边的基地同时升级更多建筑了。更新之后，你能明显感觉到建筑大师基地的发展节奏快了许多。

建筑大师大本营升至2级后，商店中将出现新的建筑工人。

要解锁他，你必须先解锁家乡村庄的所有建筑工人。

这样，你就可以同时多升级一座建筑啦！

更早获取英雄

野蛮人之王现在会在大本营升至4级时解锁（此前需要升至7级）。根据玩家调研，我们发现许多一路升到7级大本营的玩家，都希望能更早地获得自己的第一位英雄。因此，我们决定让野蛮人之王更早登场。

黄金令牌优化

我们将对黄金令牌进行两项优化：

可追溯的集章卡额外奖励 ：以前，如果你在月中购买黄金令牌，就会错过那些你已完成的集章卡的额外积分奖励——比如本来可以获得50积分，但实际只获得25积分。从6月黄金令牌开始，在你购买黄金令牌时，这些额外积分将会立即追溯补发给你。以后不会再因为买晚了而吃亏啦！

连购回馈奖励回归：如果你上个月购买过黄金令牌，本月再次购买，那么你会在购买当天额外获得1个印章。无论你通过哪种渠道购买令牌，都可以获得这个奖励。这是我们送上的一点小小谢意，感谢你一直以来的支持。

如果你没还没看到这篇文章的话……游戏玩法现状 - 第二部分

如果你还没读过我们最新一篇《游戏玩法现状》文章，那就快去看看吧！我们在里面介绍了即将推出的5月平衡性调整（巨型箭矢、飞龙公爵、空中战车，以及空中/地面主流打法的变化）、部落对战联赛泰坦杯和传奇杯属性调整的改动，还预告了游戏团队正在筹备的内容——包括一个全新的活动兵种，还有一件“重量级”全新史诗装备！在更新上线前，先去读一读这篇文章吧。

村庄在等你回来

两位建筑工人。更早解锁英雄。更友好的黄金令牌。平衡性优化。你唯一需要做的，就是点一下更新按钮！就连野蛮人都能做到这点……大概吧。

全面开战！