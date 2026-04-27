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2026年4月27日
Blog – Clash of Clans

冲突之声更新

怪物、音乐、混乱。

加大音量，首领。这个四月，《部落冲突》将迎来金属风暴，战场即将人声鼎沸。肉盾乐队压轴登场。你的村庄，就是演出现场。至于观众？已全副武装。准备好迎接史上最喧闹、最狂野、最重金属的赛季！

下面来一起看看这一季将推出哪些重磅内容吧！

传奇杯联赛登台炸场

只有一个传奇杯联赛？那可躁不起来。

现在，传奇杯联赛划分为三个等级，每个等级都有独立的结构、竞技压力以及节奏。所有三个等级提供的胜利之星奖励和联赛奖励相同。但不同等级提供了差异化的竞技体验，每个等级的战斗结构、晋级规则以及难度都有所不同。

注意：达到传奇杯3，即可完成“联赛大师”成就的最终等级。

传奇杯联赛等级结构：深度解析

传奇杯3

  • 每周锦标赛

  • 每周24场战斗

  • 每周各小组排名前5的玩家晋级

  • 使用传奇杯3战斗属性调整_（见下表）_

传奇杯2

  • 每周锦标赛

  • 每周30场战斗

  • 每周各小组排名前3的玩家晋级

  • 使用传奇杯2战斗属性调整_（见下表）_

传奇杯1

  • 4周锦标赛

  • 每天8场战斗

  • 每周排名低于前10000的玩家降级

  • 使用传奇杯1战斗属性调整_（见下表）_

传奇杯1特殊规则：仅限大咖

降级

  • 周日结束时排名低于前10000名的玩家，周一将被降级至传奇杯2

每周奖杯重置

  • 新进入传奇杯联赛的玩家在开始时都是5000杯

  • 杯数低于5000的玩家奖杯数将重置为5000

  • 每次锦标赛开始时，所有玩家的奖杯数重置为5000

传奇杯1排行榜

  • 显示前200名的玩家

  • 如果排名低于前200名，则会显示当前排名

  • 如果你有降级风险，则会突出显示

自动防守

  • 对于未使用的防守机会，将按照当天与前一天防守的平均数据进行计算。这将提升比赛的公平性，同时保证竞技性。

对战斗属性调整的改动：混音

  • 雷龙32和雷龙33联赛将移除战斗属性调整

  • 战斗属性调整已按联赛等级重命名：

    • 传奇杯3

    • 传奇杯2

    • 传奇杯1

详细调整见下表：

电竞旧版新版
当前新版当前传奇杯传奇杯1传奇杯2传奇杯3
防御设施每秒伤害值+20%+25%+15%+20%+15%+10%
防守方英雄生命值/每秒伤害值+20%+25%+15%+20%+15%+10%
守卫生命值/每秒伤害值0%+20%0%+20%+10%+5%
进攻方英雄生命值/每秒伤害值-20%-20%-5%-20%-10%-5%
装备-3/-6-3/-60/00/00/00/0

演出时间调整

冲撞区按时开启。

  • 每周锦标赛开始时间调整为：

    • UTC时间周一下午5点

  • 调整前为：

    • UTC时间周二凌晨5点

保底联赛等级调整：小心脚下

  • 16级大本营的保底联赛等级由戈仑石人21调整为戈仑石人20

  • 17级大本营的保底联赛等级由泰坦25调整为皮卡超人23

  • 18级大本营的保底联赛等级为泰坦26

所有排位战联赛：调音升级

不活跃状态和降级

玩家将看到全新的不活跃状态提醒，带有倒计时器，显示距离降级还有多久——不用再猜了！

  • 不活跃时间超过4周后将被降级（此前为1周）。

    • 在排位战模式中，玩家可以连续4周处于不活跃状态（即未报名参赛），不用担心被降级。

    • 首次因不活跃被降级后，不活跃时间每增加4周再降1级，直至降到大本营保底联赛等级。

    • 降到保底联赛等级后，如果不活跃时间再增加4周，将变为未进入联赛的状态。

战斗场次调整：无返场

联赛当前战斗场次调整后战斗场次
泰坦251412
泰坦261412
泰坦271412
飞龙281814
飞龙291814
飞龙301814
雷龙312418
雷龙322418
雷龙332418
传奇杯3N/A24
传奇杯2N/A30

排位战防守阵型调整：有人看到音乐节地图吗？

  • 可在锦标赛界面直接编辑阵型

  • 现在系统会更清晰地提醒玩家：可在新的锦标赛或传奇杯1联赛日开始前更改阵型

  • 战斗开始后进行的调整，只会在下一次锦标赛或下个传奇杯1联赛日生效

  • 对排位战中已启用的预设阵型的任何调整，将自动应用于下一次锦标赛或下个传奇杯1联赛日的阵型

战斗日志和排行榜更新：主舞台

战斗日志

  • 我们为锦标赛战斗日志设计了全新的外观，更方便玩家阅读、截图和分享

  • 新增代表战绩的颜色标识

  • 新增战斗卡片概览视图，方便玩家截图向好友炫耀

排行榜

  • 全排位战统一界面

  • 全服视图与个人视图之间的结构更清晰

全新大本营排行榜

  • 现在可以在全新的“大本营排行榜”中查看任意大本营等级的顶尖玩家

晋级和降级流程优化：直冲榜首

  • 联赛等级变化提示更清晰

  • 战绩与晋级进度展示更直观

  • 晋级/降级周期结束后，可在个人历史记录中查看全新晋级/降级流程

玩家简介和社交更新：后台通行证

  • 传奇杯个人资料将保留：

    • 最高联赛等级

    • 奖杯数

    • 传奇奖杯总数

  • 达成新的最佳纪录时自动更新

  • 奖杯数现已重新显示在：

    • 个人资料（当前联赛）

    • 社交选项卡中的好友列表

基于联赛的经济调整：周边售卖点

胜利之星奖励

  • 以下奖励略微增加：

    • 金币、圣水、暗黑重油、所有种类的矿石

  • 大本营升至更高等级后，奖励提升幅度也会增加

联赛奖励

  • 奖励随联赛等级的提升而增加

排位战的战利品

  • 略微减少，以平衡上述奖励提升

乐队新成员

功放嗡嗡作响，观众彻底沸腾，阵容更加强劲。

这一季我们将推出火力凶猛、玩法更炸的全新单位与升级内容，为你带来主宰战场的全新方式。战团全新成员隆重登场。

全新大本营守卫：滚木手

每个舞台都需要主角，而他从不让人失望。

滚木手是强力远程防御单位，为掌控战场而生的他会严惩所有进入其射程的敌人。

  • 发射移动缓慢且具有穿透效果的滚木，攻击路径上的一切目标。

  • 可同时攻击空中和地面单位。

  • 每秒伤害值为350。

  • 命中时会将目标击退1格。

攻击范围：

  • 1-4级：7格

  • 5级：8格

全新攻城机器：空中战车

有的乐队会带伴唱歌手，而你可以呼叫来自空中的增援。

空中战车是一种空中攻城机器，专门用于在战斗中支援部队。

  • 可独立移动，部署在空中部队后方效果最佳。

  • 最多发射6个增援桶，每个桶内装有部落城堡援军，以及亡灵、气球兵、飞龙宝宝，等级越高援军越强。

满级时，每次部署释放以下援军：

  • 5个亡灵（14级）

  • 1个气球兵（13级）

  • 1个飞龙宝宝（12级）

全副武装撕碎敌人

飞龙公爵全新普通装备：雷电獠牙

飞龙公爵可不是来当背景板的。这件全新普通装备能将每次攻击变为一场雷电风暴，大本营达到17级即可解锁。

雷电獠牙

  • 被动技能

  • 最多可连锁攻击4个目标

  • 每次传导后伤害降低20%

  • 每次攻击最多造成400伤害

全新等级：调高音量

你的军队获得全面强化。多个单位可以升级至全新等级:

兵种

  • 野蛮人：可升至13级

  • 哥布林：可升至10级

  • 瓦基丽武神：可升至12级

  • 戈仑石人：可升至15级

  • 飞龙：可升至13级

  • 气球兵：可升至13级

  • 大雪怪：可升至8级

  • 英雄猎手：可升至4级

  • 根蔓骑士：可升至4级

  • 德鲁伊：可升至6级

攻城机器

  • 攻城钻机：可升至6级

  • 攻城训练营：可升至6级

  • 攻城滚木车：可升至6级

  • 攻城飞艇：可升至6级

法术

  • 狂暴法术：可升至7级

  • 冰冻法术：可升至8级

  • 镜像法术：可升至9级

  • 回溯法术：可升至7级

  • 疯狂蔓生法术：可升至5级

  • 冰障法术：可升至6级

升级舞台

核心建筑解锁全新等级，这样才能跟上音乐节的混乱节奏。

建筑

  • 攻城机器工坊：可升至9级

  • 兵营：可升至14级

  • 铁匠铺：可升至10级

防御建筑

  • 十字连弩：可升至13级

  • 投石炮：可升至7级

陷阱

  • 巨型炸弹：可升至12级

  • 额外解锁一个空中炸弹

城墙：打造更强防线

城墙越坚固=大本营越安全，道理就是这么简单。

  • 新增75块可升级至19级的城墙。

城墙总数增加25%。

超级充能：突破极限

部分防御建筑并没有止步于升级——它们将超越极限。普通升级不够，那就开启超级充能。

全新超级充能等级上线

  • 迫击炮：1-2级

  • 地狱之塔：1-2级

  • 特斯拉电磁塔：1-2级

  • 火焰喷射器：1-2级

  • 反击之塔：1-2级

经济：加速建造，火热升级

每一场盛大演出都需要澎湃动力。

  • 降低了多个大本营等级中多项升级的等待时间和资源花费。

部落对战联赛：全球巡演，版图扩张

  • 新增4个联赛等级：

  • 泰坦杯3

  • 泰坦杯2

  • 泰坦杯1

  • 传奇杯

  • 战斗属性调整支持：战斗属性调整在泰坦杯2、泰坦杯1和传奇杯联赛中生效

  • 已对现有联赛的晋级/降级名额进行调整，让整体晋级体验更顺畅

  • 为适配联赛等级的增加，对所有联赛奖励进行平衡性调整

  • 更多玩家可在高级联赛中获得额外奖励

  • 对排行榜进行了调整，现在排行榜不再显示冠军杯1联赛结果，而是显示传奇杯联赛结果

  • 为泰坦杯和传奇杯添加了全新联赛徽章

  • 高级联赛战争地图视觉效果更新

  • 优化战争地图目标位置，减少在地图上点错的情况

游戏玩法相关调整：曲目更新

英雄和军队

  • 新增功能：如果你拥有能改变弓箭女皇箭矢外观的装备，现在可以选择你偏好的箭矢视觉特效。该设置位于皮肤更换界面。

  • 你现在可以在友谊战和部落友谊战中使用正在升级的英雄与战宠。

平衡性调整

  • 伤害药水法术现在又可以对守卫造成伤害了，但只能对其造成30%伤害

  • 对改装迫击炮进行了调整，现在迫击炮不再立即发动第一轮炮击，而是会有0.5秒的延迟

  • 回溯法术现在优先作用于英雄

攻城机器

  • 现在不再免疫小火怪的伤害

  • 现在不受以下效果影响：

    • 14本-16本的毒药效果

    • 生命宝石效果

    • 守护者学徒的光环

其他调整

  • 图腾现在免疫英雄火炬技能

  • 分享回放的冷却时间从5分钟缩短至2分钟

  • 被召唤单位，比如骷髅兵和小雪怪，现在会显示其所需空间

  • 更新了战斗属性调整的文本，表述更加清晰

  • 宝箱战利品奖池更新

  • 守卫被冰冻时不会再激活

  • 部落聊天中的置顶消息上限由10条提升至20条

问题修复：场务已就位

  • 修复了超级兵种消失的问题。此前，如果你已经启用超级兵种，然后又从奖章活动中领取同一超级兵种，超级兵种会从领取后的第一次进攻中消失。

  • 如果部落城堡在部落友谊战中被攻击，部落城堡中的单位不会再从已启用的军队配置中移除。

  • 修复了部落设置相关问题。此前，新部落默认部落对战日志为私密、部落友谊战已禁用，尽管创建部落时显示这些选项为启用状态。

  • 现在，在玩家发起部落对战、传奇杯或排位战进攻前，系统会检查军队是否为空，以避免在战斗中无兵可用的情况。

  • 修复了大牦的AI逻辑有时导致它不攻击城墙的问题。

  • 打开增援请求界面时，不会再关闭战争地图或部落对战联赛地图界面。

  • 在已装备的皮肤尚未完成加载时，英雄殿堂会显示加载动画。

  • 在使用宝石完成研究后，实验室中正在升级的法术或部队现在会正确更新其图标。

  • 修复多个信息界面问题。

  • 在部落对战联赛中切换至非当前战斗日的日期时，不再清除待进攻通知。

  • 建筑之锤现在可用于建筑大师基地的陷阱。

  • 修复了飞龙公爵火箭背包装备的多项问题。

加大音量，首领

舞台完成搭建，观众彻底沸腾，荣耀与盛名在等着你。

调高音量，拿起战斧，一路狂飙，直冲巅峰。

全面开战！🤘