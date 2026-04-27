怪物、音乐、混乱。

加大音量，首领。这个四月，《部落冲突》将迎来金属风暴，战场即将人声鼎沸。肉盾乐队压轴登场。你的村庄，就是演出现场。至于观众？已全副武装。准备好迎接史上最喧闹、最狂野、最重金属的赛季！

下面来一起看看这一季将推出哪些重磅内容吧！

传奇杯联赛登台炸场

只有一个传奇杯联赛？那可躁不起来。

现在，传奇杯联赛划分为三个等级，每个等级都有独立的结构、竞技压力以及节奏。所有三个等级提供的胜利之星奖励和联赛奖励相同。但不同等级提供了差异化的竞技体验，每个等级的战斗结构、晋级规则以及难度都有所不同。

注意：达到传奇杯3，即可完成“联赛大师”成就的最终等级。

传奇杯联赛等级结构：深度解析

传奇杯3

每周锦标赛

每周24场战斗

每周各小组排名前5的玩家晋级

使用传奇杯3战斗属性调整_（见下表）_

传奇杯2

每周锦标赛

每周30场战斗

每周各小组排名前3的玩家晋级

使用传奇杯2战斗属性调整_（见下表）_

传奇杯1

4周锦标赛

每天8场战斗

每周排名低于前10000的玩家降级

使用传奇杯1战斗属性调整_（见下表）_

传奇杯1特殊规则：仅限大咖

降级

周日结束时排名低于前10000名的玩家，周一将被降级至传奇杯2

每周奖杯重置

新进入传奇杯联赛的玩家在开始时都是 5000杯

杯数低于5000的玩家奖杯数将重置为 5000

每次锦标赛开始时，所有玩家的奖杯数重置为5000

传奇杯1排行榜

显示 前200名的玩家

如果排名低于前200名，则会显示当前排名

如果你有降级风险，则会突出显示

自动防守

对于未使用的防守机会，将按照当天与前一天防守的平均数据进行计算。这将提升比赛的公平性，同时保证竞技性。

对战斗属性调整的改动：混音

雷龙32和雷龙33联赛将移除战斗属性调整

战斗属性调整已按联赛等级重命名： 传奇杯3 传奇杯2 传奇杯1



详细调整见下表：

电竞 旧版 新版 当前 新版 当前传奇杯 传奇杯1 传奇杯2 传奇杯3 防御设施每秒伤害值 +20% +25% +15% +20% +15% +10% 防守方英雄生命值/每秒伤害值 +20% +25% +15% +20% +15% +10% 守卫生命值/每秒伤害值 0% +20% 0% +20% +10% +5% 进攻方英雄生命值/每秒伤害值 -20% -20% -5% -20% -10% -5% 装备 -3/-6 -3/-6 0/0 0/0 0/0 0/0

演出时间调整

冲撞区按时开启。

每周锦标赛开始时间调整为： UTC时间周一下午5点

调整前为： UTC时间周二凌晨5点



保底联赛等级调整：小心脚下

16级大本营的保底联赛等级由戈仑石人21调整为戈仑石人20

17级大本营的保底联赛等级由泰坦25调整为皮卡超人23

18级大本营的保底联赛等级为泰坦26

所有排位战联赛：调音升级

不活跃状态和降级

玩家将看到全新的不活跃状态提醒，带有倒计时器，显示距离降级还有多久——不用再猜了！

不活跃时间超过4周后将被降级（此前为1周）。 在排位战模式中，玩家可以连续4周处于不活跃状态（即未报名参赛），不用担心被降级。 首次因不活跃被降级后，不活跃时间每增加4周再降1级，直至降到大本营保底联赛等级。 降到保底联赛等级后，如果不活跃时间再增加4周，将变为未进入联赛的状态。



战斗场次调整：无返场

联赛 当前战斗场次 调整后战斗场次 泰坦25 14 12 泰坦26 14 12 泰坦27 14 12 飞龙28 18 14 飞龙29 18 14 飞龙30 18 14 雷龙31 24 18 雷龙32 24 18 雷龙33 24 18 传奇杯3 N/A 24 传奇杯2 N/A 30

排位战防守阵型调整：有人看到音乐节地图吗？

可在锦标赛界面直接编辑阵型

现在系统会更清晰地提醒玩家：可在新的锦标赛或传奇杯1联赛日开始前更改阵型

战斗开始后进行的调整，只会在下一次锦标赛或下个传奇杯1联赛日生效

对排位战中已启用的预设阵型的任何调整，将自动应用于下一次锦标赛或下个传奇杯1联赛日的阵型

战斗日志和排行榜更新：主舞台

战斗日志

我们为锦标赛战斗日志设计了全新的外观，更方便玩家阅读、截图和分享

新增代表战绩的颜色标识

新增战斗卡片概览视图，方便玩家截图向好友炫耀

排行榜

全排位战统一界面

全服视图与个人视图之间的结构更清晰

全新大本营排行榜

现在可以在全新的“大本营排行榜”中查看任意大本营等级的顶尖玩家

晋级和降级流程优化：直冲榜首

联赛等级变化提示更清晰

战绩与晋级进度展示更直观

晋级/降级周期结束后，可在个人历史记录中查看全新晋级/降级流程

玩家简介和社交更新：后台通行证

传奇杯个人资料将保留： 最高联赛等级 奖杯数 传奇奖杯总数

达成新的最佳纪录时自动更新

奖杯数现已重新显示在： 个人资料（当前联赛） 社交选项卡中的好友列表



基于联赛的经济调整：周边售卖点

胜利之星奖励

以下奖励略微增加： 金币、圣水、暗黑重油、所有种类的矿石

大本营升至更高等级后，奖励提升幅度也会增加

联赛奖励

奖励随联赛等级的提升而增加

排位战的战利品

略微减少，以平衡上述奖励提升

乐队新成员

功放嗡嗡作响，观众彻底沸腾，阵容更加强劲。

这一季我们将推出火力凶猛、玩法更炸的全新单位与升级内容，为你带来主宰战场的全新方式。战团全新成员隆重登场。

全新大本营守卫：滚木手

每个舞台都需要主角，而他从不让人失望。

滚木手是强力远程防御单位，为掌控战场而生的他会严惩所有进入其射程的敌人。

发射移动缓慢且具有穿透效果的滚木，攻击路径上的一切目标。

可同时攻击空中和地面单位。

每秒伤害值为350。

命中时会将目标击退1格。

攻击范围：

1-4级：7格

5级：8格

全新攻城机器：空中战车

有的乐队会带伴唱歌手，而你可以呼叫来自空中的增援。

空中战车是一种空中攻城机器，专门用于在战斗中支援部队。

可独立移动，部署在空中部队后方效果最佳。

最多发射6个增援桶，每个桶内装有部落城堡援军，以及亡灵、气球兵、飞龙宝宝，等级越高援军越强。

满级时，每次部署释放以下援军：

5个亡灵（14级）

1个气球兵（13级）

1个飞龙宝宝（12级）

全副武装撕碎敌人

飞龙公爵全新普通装备：雷电獠牙

飞龙公爵可不是来当背景板的。这件全新普通装备能将每次攻击变为一场雷电风暴，大本营达到17级即可解锁。

雷电獠牙

被动技能

最多可连锁攻击4个目标

每次传导后伤害降低20%

每次攻击最多造成400伤害

全新等级：调高音量

你的军队获得全面强化。多个单位可以升级至全新等级:

兵种

野蛮人：可升至13级

哥布林：可升至10级

瓦基丽武神：可升至12级

戈仑石人：可升至15级

飞龙：可升至13级

气球兵：可升至13级

大雪怪：可升至8级

英雄猎手：可升至4级

根蔓骑士：可升至4级

德鲁伊：可升至6级

攻城机器

攻城钻机：可升至6级

攻城训练营：可升至6级

攻城滚木车：可升至6级

攻城飞艇：可升至6级

法术

狂暴法术：可升至7级

冰冻法术：可升至8级

镜像法术：可升至9级

回溯法术：可升至7级

疯狂蔓生法术：可升至5级

冰障法术：可升至6级

升级舞台

核心建筑解锁全新等级，这样才能跟上音乐节的混乱节奏。

建筑

攻城机器工坊：可升至9级

兵营：可升至14级

铁匠铺：可升至10级

防御建筑

十字连弩：可升至13级

投石炮：可升至7级

陷阱

巨型炸弹：可升至12级

额外解锁一个空中炸弹

城墙：打造更强防线

城墙越坚固=大本营越安全，道理就是这么简单。

新增75块可升级至19级的城墙。

城墙总数增加25%。

超级充能：突破极限

部分防御建筑并没有止步于升级——它们将超越极限。普通升级不够，那就开启超级充能。

全新超级充能等级上线

迫击炮：1-2级

地狱之塔：1-2级

特斯拉电磁塔：1-2级

火焰喷射器：1-2级

反击之塔：1-2级

经济：加速建造，火热升级

每一场盛大演出都需要澎湃动力。

降低了多个大本营等级中多项升级的等待时间和资源花费。

部落对战联赛：全球巡演，版图扩张

新增4个联赛等级：

泰坦杯3

泰坦杯2

泰坦杯1

传奇杯

战斗属性调整支持：战斗属性调整在泰坦杯2、泰坦杯1和传奇杯联赛中生效

已对现有联赛的晋级/降级名额进行调整，让整体晋级体验更顺畅

为适配联赛等级的增加，对所有联赛奖励进行平衡性调整

更多玩家可在高级联赛中获得额外奖励

对排行榜进行了调整，现在排行榜不再显示冠军杯1联赛结果，而是显示传奇杯联赛结果

为泰坦杯和传奇杯添加了全新联赛徽章

高级联赛战争地图视觉效果更新

优化战争地图目标位置，减少在地图上点错的情况

游戏玩法相关调整：曲目更新

英雄和军队

新增功能：如果你拥有能改变弓箭女皇箭矢外观的装备，现在可以选择你偏好的箭矢视觉特效。该设置位于皮肤更换界面。

你现在可以在友谊战和部落友谊战中使用正在升级的英雄与战宠。

平衡性调整

伤害药水法术现在又可以对守卫造成伤害了，但只能对其造成30%伤害

对改装迫击炮进行了调整，现在迫击炮不再立即发动第一轮炮击，而是会有0.5秒的延迟

回溯法术现在优先作用于英雄

攻城机器

现在不再免疫小火怪的伤害

现在不受以下效果影响： 14本-16本的毒药效果 生命宝石效果 守护者学徒的光环



其他调整

图腾现在免疫英雄火炬技能

分享回放的冷却时间从5分钟缩短至2分钟

被召唤单位，比如骷髅兵和小雪怪，现在会显示其所需空间

更新了战斗属性调整的文本，表述更加清晰

宝箱战利品奖池更新

守卫被冰冻时不会再激活

部落聊天中的置顶消息上限由10条提升至20条

问题修复：场务已就位

修复了超级兵种消失的问题。此前，如果你已经启用超级兵种，然后又从奖章活动中领取同一超级兵种，超级兵种会从领取后的第一次进攻中消失。

如果部落城堡在部落友谊战中被攻击，部落城堡中的单位不会再从已启用的军队配置中移除。

修复了部落设置相关问题。此前，新部落默认部落对战日志为私密、部落友谊战已禁用，尽管创建部落时显示这些选项为启用状态。

现在，在玩家发起部落对战、传奇杯或排位战进攻前，系统会检查军队是否为空，以避免在战斗中无兵可用的情况。

修复了大牦的AI逻辑有时导致它不攻击城墙的问题。

打开增援请求界面时，不会再关闭战争地图或部落对战联赛地图界面。

在已装备的皮肤尚未完成加载时，英雄殿堂会显示加载动画。

在使用宝石完成研究后，实验室中正在升级的法术或部队现在会正确更新其图标。

修复多个信息界面问题。

在部落对战联赛中切换至非当前战斗日的日期时，不再清除待进攻通知。

建筑之锤现在可用于建筑大师基地的陷阱。

修复了飞龙公爵火箭背包装备的多项问题。

加大音量，首领

舞台完成搭建，观众彻底沸腾，荣耀与盛名在等着你。

调高音量，拿起战斧，一路狂飙，直冲巅峰。

全面开战！🤘