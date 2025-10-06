更新——准备迎接排位战！
常规战和排位战重磅上线！
联机模式匹配已分成两种模式，让你可以随心战斗！在排位战中展现你的实力、赢取奖杯，或者在常规战中休闲娱乐。
从2级大本营开始，玩家就能参加常规战：
尽情开战、收集资源、参加活动、练习战术——即便战败也不会损失奖杯！
从7级大本营开始，玩家就能参加排位战：
参加每周锦标赛，根据表现在联赛中晋级或降级；充分利用有限的进攻机会，与大本营等级相当的玩家一较高下。不断冲击排位战，目标直指传奇杯联赛！
护盾重做，反击回归：匹配机制大调整
我们还对匹配机制做出了以下调整：
魔法护盾和传奇护盾
护盾焕然一新，其实就是彻底重做！魔法护盾和传奇护盾详细介绍：
魔法护盾：在常规战中保护你的资源不被进攻者夺取。
村庄遭受攻击后，你可以获得8小时的魔法护盾。
发动进攻不会影响护盾持续时间，放心大胆地去战斗吧！
魔法护盾仅对常规战生效。
你也可以在商店中购买魔法护盾。
传奇护盾：在传奇杯联赛中，让你在一定时间内跳过进攻和防守。
从商店购买后，即可在传奇杯联赛中轻松跳过进攻和防守。
不过你无法跳过当前联赛日的进攻和防守。传奇护盾只会在下个联赛日生效。
反击
没错！反击回归，而且比之前更过瘾！在常规战中，你可以对夺取你大量资源的玩家发起反击。查看你的防守日志，对曾经的对手发起“反击”，夺回场子……还有战利品！村庄遇袭后，你有12小时来发起反击。
你进攻的村庄拥有的资源数量，不会少于你被夺走的资源。
有魔法护盾保护的村庄也挡不住你的反击！
反击时，你将进攻对手的镜像村庄，对方不会受到真正的攻击，但夺回资源的机会是实打实的！
游戏玩法相关调整
大本营武器等级移除（12本到15本）
大本营武器的升级拖慢了游戏中期的节奏，为了让中期的发展更加流畅，现已将其移除。
大本营武器现在直接是满级的状态。无需升级！
正在进行的武器升级将被取消，花费的资源不会返还。
陷阱重做：隐形弹簧
咻！隐形弹簧的弹板上……换了新的弹簧？
陷阱的触发延迟已被移除。
隐形弹簧只会锁定范围内所需空间最大的单个部队：
所需空间不超过弹簧弹射能力的部队将被弹飞。
无法被弹飞的大型部队会被击退并受到伤害。
英雄和战宠受到的伤害减半。
部队被隐形弹簧击倒时会直接弹出战场；若伤害不够，则会被击退。
隐形弹簧不会对同一部队叠加双倍伤害。
新增隐形弹簧等级（6级到12级）
从11级大本营开始，每升一级，隐形弹簧的等级上限也同步提升。
升到7、9、11级，隐形弹簧将获得全新外观。
建筑大师基地隐形弹簧重做（弹射能力上限固定为4，且新增第5级）
困难模式现在叫锦标赛模式！
困难模式改名为锦标赛模式，我们也对其平衡性做了进一步调整：
防御建筑的每秒伤害值提升20%。
防守方英雄的每秒伤害值提升20%。
防守方英雄的生命值提升20%。
进攻方英雄的每秒伤害值降低10%。
进攻方英雄的生命值降低10%。
普通装备等级上限下调3级（最高15级），史诗装备等级上限下调6级（最高21级）。
平衡性调整
地兽现在会眩晕所有目标，包括英雄和部落城堡部队。
“英雄火炬”的提速效果现在对大守护者也生效。
大守护者跟随阿啾鼻涕小怪的几率降低。
防守的烈焰熔炉伤害略微降低，单个满级小火怪无法再直接消灭满级天使。
经济和进度
升级花费和时间减少
多个大本营等级对应项目的升级花费和时间减少
为了让升级曲线更顺畅，15个英雄等级从15本移到了14本：弓箭女皇、野蛮人之王和大守护者各5个等级。
战利品系统大改
进攻大本营等级比你低的村庄时，战利品惩罚机制依然生效。
新增：进攻大本营等级比你高的村庄时会有额外战利品奖励。
资源车调整
资源车返还比例调整为10%（原为20%）。
游戏性优化
大本营描述已优化更新，现在更加清晰明了。
建筑大师基地英雄现在会显示技能属性条。
英雄猎手现在会显示造成的毒素伤害。
英雄装备现已按类型和推出时间排序。
圣诞树现在会显示它们是哪一年推出的。
升级城墙所需的壁垒之戒数量，现在会随城墙价格的变化自动调整。
部落竞赛现在会始终显示：
8个家乡村庄任务
4个建筑大师基地任务
“更多设置”中新增开关选项，可在进攻时隐藏防守方村庄的障碍物和装饰。进攻开始几秒后，障碍物和装饰将会消失。
问题修复
小雪怪现在会分散生成，不再堆叠。
Google Play游戏PC端现已使用高清皮肤纹理。
已修复以下问题：
大守护者在永恒书卷自动触发时会被击倒。
英雄火炬效果结束后，部队会卡在城墙中。
冰障法术无法对低生命值单位或地下单位生效。
部落对战侦察时出现画面显示错误。
铸币坊错误提示的问题，现在不会再出现实际能够使用却提示不能使用，或相反的情况。