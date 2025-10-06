大本营武器等级移除（12本到15本）

大本营武器的升级拖慢了游戏中期的节奏，为了让中期的发展更加流畅，现已将其移除。

大本营武器现在直接是满级的状态。无需升级！

正在进行的武器升级将被取消，花费的资源不会返还。

陷阱重做：隐形弹簧

咻！隐形弹簧的弹板上……换了新的弹簧？

陷阱的触发延迟已被移除。

隐形弹簧只会锁定范围内所需空间最大的单个部队：

所需空间不超过弹簧弹射能力的部队将被弹飞。

无法被弹飞的大型部队会被击退并受到伤害。

英雄和战宠受到的伤害减半。

部队被隐形弹簧击倒时会直接弹出战场；若伤害不够，则会被击退。

隐形弹簧不会对同一部队叠加双倍伤害。

新增隐形弹簧等级（6级到12级）

从11级大本营开始，每升一级，隐形弹簧的等级上限也同步提升。

升到7、9、11级，隐形弹簧将获得全新外观。

建筑大师基地隐形弹簧重做（弹射能力上限固定为4，且新增第5级）

困难模式现在叫锦标赛模式！

困难模式改名为锦标赛模式，我们也对其平衡性做了进一步调整：