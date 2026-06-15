前情回顾结束。温泉这一集？以后再说。

挺起胸膛吧，首领。狂怒动漫在今年6月上线，战场即将迎来最热血的篇章！英雄们解锁了各自的悲惨过往，随时准备在战斗中闪回。愤怒法术如同始祖巨人的呼唤一般，支配部队的意志。防御建筑投掷卡牌、烈焰和蛋糕，每一种都有专属的必杀技名称。而在画面之外，废墟女巫正摆着经典姿势，在风中戏剧性地定格。

下面一起来看看本季的全部内容。

英雄征程

欢迎来到英雄征程！一条全新的奖励之路，将每一次英雄升级转化为奖励、进度和乐趣！你将免费获得史诗装备、专属英雄皮肤、矿石、资源、魔法物品和任务！

大本营达到7级即可在英雄殿堂中找到英雄征程。

英雄征程奖励之路的进度由英雄总等级决定。每个等级都等同于奖励之路上的1积分，每位英雄的每次升级都算数。解锁新英雄同样会获得进度！

英雄征程奖励类型 ：

史诗装备 你可通过奖励之路获得一定数量的史诗装备，方式类似于从宝箱中开出史诗装备。 如果你解锁了一个史诗装备节点，但已经拥有了奖励池中的所有装备，你将获得50颗星辉矿石作为替代奖励。

全新专属英雄皮肤 每位英雄基础皮肤的飞升版

资源 圣水和暗黑重油

魔法物品和魔法零食 英雄药水、英雄之书、战宠药水、圣水符石、暗黑重油符石、能量点心

矿石 闪亮矿石、璀璨矿石、星辉矿石



英雄和装备任务

随着进度的推进，你将解锁专属任务。

每完成一个任务，奖励3个全新矿石宝箱：闪亮宝箱、璀璨宝箱和星辉宝箱。

每个宝箱中的矿石数量取决于玩家的大本营等级。

装备进度和矿石经济明显落后的玩家（比如新玩家和回归玩家），可通过宝箱开出更多矿石，更快追赶进度。

现有玩家的英雄征程奖励

现有玩家将根据更新时累计的英雄等级积分，自动获得英雄征程上的进度。

迁移时的具体处理方式：

史诗装备 如果玩家已解锁的史诗装备数量少于迁移时英雄征程进度所对应的数量，系统将直接发放已升级至对应等级的新史诗装备。 如果你已拥有史诗装备，但其等级低于英雄征程对应进度应达到的等级，系统将自动提升部分现有史诗装备的等级，帮助你追赶进度。

全新英雄皮肤 迁移时，英雄征程上已完成节点的所有英雄皮肤都会直接解锁。

圣水和暗黑重油 所有已完成的资源节点都将提供奖励，上限取决于玩家大本营等级。 迁移后，如果奖励数量超过存储上限，可保留溢出奖励，但仅限这一次。

魔法物品和魔法零食 所有已完成的节点都将提供奖励，其中英雄药水上限为4，能量点心上限为6。 超出储存空间上限的物品将进入临时仓库。

闪亮矿石、璀璨矿石、星辉矿石 所有已完成的节点都将提供奖励。 迁移后，如果奖励数量超过存储上限，可保留溢出奖励，但仅限这一次。

英雄和装备任务 已完成的任务 不会 迁移。



关于矿石定价的说明

我们知道，矿石经济系统长期以来一直未能达到理想状态。英雄征程将改善其中一部分问题，它会为玩家提供更多获取矿石、体验装备的方式，但我们也清楚，矿石定价本身同样需要调整。

在接下来的几个月里，我们会重新评估矿石定价，谨慎调整它的价值，建立更加合理的长期体系。在此期间，为了评估哪种方案体验最佳，部分玩家可能会暂时看到不同的矿石价格。我们的目标并不是让玩家长期面对不同的价值标准。在我们确认调整方向后，后续推进的调整都会以提升所有玩家的矿石体验为目标，让装备升级轻松，同时保持推进游戏进度的意义。

我们会结合数据和大家的反馈持续观察，一旦有新的进展，就会跟大家分享更多信息。

全新兵种：废墟女巫

废墟女巫是一个独特的兵种，她利用被摧毁建筑留下的废墟来召唤废墟骑士。

废墟女巫玩法

锁定离她最近的被摧毁建筑的废墟。 注意：不会锁定城墙被摧毁后的废墟。

对废墟持续施法4秒钟。

废墟会被消耗，废墟女巫开始召唤。

2秒后，她会在自己面前召唤一名废墟骑士。 注意：即使她在此期间被击倒，废墟骑士仍会被召唤出来。

她的动画将持续2秒，之后她会再次开始移动。

废墟女巫接下来会寻找附近的其他废墟，重复以上过程。

废墟女巫最多可召唤8个废墟骑士。在那之后，她就会消失。

废墟女巫没有攻击能力，因此信息界面中不会显示她的伤害值。她的目标栏会显示为“废墟”。

废墟极端案例

废墟女巫无法跳跃，也不能攻击城墙，因此她不会锁定被城墙挡住的废墟。

如果没有可锁定的废墟，废墟女巫不会攻击附近的建筑，而是一直待在原地，即使受到攻击也是如此。

废墟女巫不会锁定隐形的废墟。

当周围的建筑和城墙被摧毁后，废墟女巫会重新评估当前目标，如果有更近的废墟就会转而锁定该目标。

如果最近的废墟在地图另一端，她就会穿越整个地图前往那里。

废墟骑士玩法

废墟骑士是强大的近战兵种，移动速度中等，生命值和每秒伤害值较高。可对城墙造成额外伤害。生成后立即攻击最近的建筑。

更多信息

废墟女巫在大本营达到16级时解锁。

16本时解锁1级和2级，17本时解锁3级，18本时解锁4级。

每次升级废墟女巫，都会提升其生命值和她召唤出的废墟骑士等级。

弓箭女皇全新史诗装备：擎天箭矢

一件灵感来源于擎天巨柱的装备，它精准无比，威力惊人，专为摧毁重要目标而生。

技能

射出一支威力无穷的单体伤害箭矢，根据目标的最大生命值造成百分比伤害。

伤害调整

已部署0-180空间的部队 = 造成14%最大生命值伤害

已部署181–250空间的部队 = 造成10%最大生命值伤害

已部署251+空间的部队 = 造成5%最大生命值伤害

额外效果

伤害减免上限为10%

不受召唤单位或援军影响

所需空间规则

已部署部队的总空间会将弓箭女皇计算在内

每位英雄计算为25空间

攻城机器计算为1空间

不计入单位：战宠、部落城堡援军、召唤单位（例如攻城训练营或装备召唤出的单位）、法术

视觉反馈与自定义

箭矢会根据伤害等级改变颜色，反映对目标的杀伤效果。

玩家可以在擎天箭矢视觉特效与英雄皮肤自带的箭矢特效之间切换。

全新法术：愤怒法术

愤怒法术是一种暗黑重油法术，能够让友方部队进入狂暴状态，忽略原有的AI逻辑，冲向最近的防御建筑。

愤怒法术玩法

在战场上施放愤怒法术，其效果半径为6格。

范围内所有部队（无论是地面部队还是空中部队）都会进入愤怒状态，持续17秒。

受影响期间，部队会停止正在做的事情，重新锁定最近的防御建筑，忽略其正常的攻击偏好。

攻城机器免疫该效果，它们会继续按原本的行为逻辑行动。

法术效果结束后，部队恢复正常的AI和攻击偏好。

每次施放时，每个受影响的部队只会触发一次。该法术会在生效时间内（5秒）持续对范围内的部队施加效果，因此在法术持续期间进入范围的部队也会受到影响。

该法术不直接造成伤害，只是强行改变单位的攻击目标。

每次升级只会延长愤怒效果的持续时间。伤害不受等级影响。

全新等级

这次更新还提升了部分建筑和英雄的等级上限。

擎天巨柱可升至5级

建筑工人小屋可升至8级

暗黑法术工厂可升至8级

暗黑训练营可升至13级

十字连弩和投石炮可进行超级充能

剩余的城墙升级

三个英雄增加5个全新等级：野蛮人之王（106-110级）、弓箭女皇（106-110级）和大守护者（81-85级）

新的全服聊天！

首领，你有所求，我们有所应。全服聊天回归啦！自2019年与这个功能告别以来，转眼已将近7年。现在，我们重做了这个功能，让它以更出色、更安全的形式回归，并带来三种新的交流方式。

三个级别的聊天：

群组：和伙伴一起用

由玩家自行创建

公开、仅限邀请或私密

成员上限：800*

600人以上的群组可转换为社区

社区：适合更大的群体

由玩家自行创建

始终公开

仅保留过去12小时的消息记录

成员上限：50000*

城镇广场：最热闹的地方！

城镇广场是《部落冲突》中实时互动的中心。重磅更新、实时活动、社区时刻、惊喜奖励，只要有大事发生，都会发生在这里。把它想象成村庄的首页：永远在线、永远热闹、永远值得一看。

始终公开，始终可见，所有玩家都会自动加入。

话筒交给大使：创作者、社区经理和特别嘉宾。村庄的其他人员则通过添加回应来带动气氛。

分阶段推出：

我们会循序渐进地开放这项功能。

最开始的两天，只有创作者可以创建群组。

两天后：该功能会向所有人开放。

*在确保功能机制运行稳定后，成员上限会随时间提高。

玩家安全：

聊天规模越大，责任越重大。以下是为保障玩家线上安全而采取的措施：

玩家可举报任意聊天消息

玩家无法分享网站链接

系统将启用防刷屏限速机制

社区将始终启用全年龄过滤选项

账号安全提示：

Supercell绝不会向你索要登录验证码、密码或个人信息。遇到声称赠送免费宝石、提供账号或要求转到游戏外沟通的人，请务必提高警惕。如果你觉得情况可疑或者有天上掉馅饼的感觉，请立即举报，并在游戏内联系支持团队。请查看这篇文章了解更多信息：https://support.supercell.com/clash-of-clans/zh%5Fcn/articles/how-can-i-keep-my-account-safe.html

快进实时战斗

当你的进攻持续120秒后，会出现一个快进按钮。点击它可将战斗提升至4倍速。再次点击即可恢复正常速度。

这个功能的机制与回放中的快进类似，但只有两个速度选项：正常速度和4倍速。适用于家乡村庄、建筑大师基地和部落都城中的部分战斗类型。

快进功能专为这种时刻而设：尘埃落定，但战斗倒计时还没有结束。也许你的其他军队都已阵亡，只剩下一个弓箭手在慢慢清理建筑，而一座十字连弩正好在她的射程之外，等着她再往前走一步。你非常清楚这场战斗会如何收场，但多打掉几座建筑依然很重要，这可能意味着更高的摧毁率、更多奖杯，或更好的战斗结果。但等待的过程很多时候并没有那么令人激动。

其他调整

部落都城优化：

打一波就跑的突袭玩法将被叫停。如果玩家同时满足以下_所有_条件，将无法加入都城突袭：

玩家尚未在该部落中发动过进攻

玩家不是长老、副首领或首领

玩家在突袭周末开始后才加入该部落

部落不是“只有被批准才能加入”或“不可加入”

都城宝库

部落都城升满了。每座建筑、每个陷阱、每块城墙、每个子城，全都升满了。恭喜，首领，你迎来了一个全新的烦恼：一大堆都城金币花不出去。

都城宝库刚好可以解决这个问题。

当都城全部升满后，都城大本营上的升级按钮将替换为宝库按钮。点击它，然后点击“贡献”，你的全部都城金币就会注入部落的共享总额。和其他都城贡献一样，你会因此获得都城声誉。当部落都城推出新内容时，宝库会清空，新一轮循环也将重新开始。

我们希望未来能扩展这个功能，不过现在不能打包票。

连锁特惠

全新特惠形式即将上线：连锁优惠让你逐步购买一系列限时特惠，每完成一档都会解锁下一档。这些特惠可能是免费、需要使用宝石购买，或通过应用内购获得，你还可以同时激活多个连锁特惠。

你可以通过商店的专属卡片查看已激活的连锁特惠。点击即可打开“连锁特惠”窗口，滑动即可查看可解锁的各档特惠。这个窗口会显示整个连锁特惠的倒计时。倒计时结束后，连锁特惠将会关闭。

需要注意的是：如果你购买某一档特惠后又退款，只有该档特惠及其内容会被移除。你在该连锁特惠的剩余进度将保持不变。

排位战联赛成就奖励

我们重新平衡了排位战联赛成就的宝石奖励，以更好地反映你当前的游戏进度。

游戏性优化

探矿者信息界面现在会显示你当前拥有的矿石数量，让你更方便规划升级。

装备的启用顺序现在由装备本身决定，不再取决于其所在栏位。 例如：如果你在栏位A装备了火箭背包，在栏位B装备了助燃器，那么它们仍会按“助燃器在栏位A、火箭背包在栏位B”的顺序生效。

通知优化：我们优化了推送通知在后台的追踪与推送方式。因此，你将开始看到更相关、时机也更恰当的通知。

是时候进入结尾主题曲了，首领。

英雄有了新形态，防御有了新花样，而废墟女巫依旧摆着经典姿势。不过，下个赛季很快就会上线，敬请期待！

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