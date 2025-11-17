我们成功应对了这次撞击，而那颗陨石也确实留下了它的印记……字面意思上的印记。17级大本营被摧毁了，但建筑工人灵光一闪，抡起锤子叮叮当当一顿敲打，将这场宇宙灾难化作史诗级的重生。没错。18级大本营是由纯陨石打造！

将大本营升至18级后，你将会看到一段简短的过场动画：陨石撞击摧毁了你的村庄，随后展现出全新的大本营。这段陨石撞击动画仅会播放一次。如果在升级过程中关闭游戏，此动画将无法重新播放。升级完成后，你需要点击移开陨石，才能显露出大本营。