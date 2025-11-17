18级大本营震撼降临 – 更新详情
我们成功应对了这次撞击，而那颗陨石也确实留下了它的印记……字面意思上的印记。17级大本营被摧毁了，但建筑工人灵光一闪，抡起锤子叮叮当当一顿敲打，将这场宇宙灾难化作史诗级的重生。没错。18级大本营是由纯陨石打造！
将大本营升至18级后，你将会看到一段简短的过场动画：陨石撞击摧毁了你的村庄，随后展现出全新的大本营。这段陨石撞击动画仅会播放一次。如果在升级过程中关闭游戏，此动画将无法重新播放。升级完成后，你需要点击移开陨石，才能显露出大本营。
18级大本营惊艳亮相！
守卫，镇守村庄！
这些神秘战士从坠落的陨石中诞生，如英雄般守卫着你的村庄！他们就像是长了腿……还有手……还有眼睛……的大本营武器。
守卫是18级大本营的专属防御。
他们会守卫你的村庄，但无法参与进攻。
每次只有一名守卫可以参与防守。
升级守卫需要有一名空闲的建筑工人。
守卫在升级期间无法参与防守。
但在部落对战、排位战及部落对战联赛的防守中，守卫即使在升级，也会以升级前的等级出场。你可以自行选择由哪位守卫进行防守，该守卫会以目前已经升至的等级出现在战场上。
在查看你的村庄时点击守卫，可以显示守卫的巡逻路线。
选中大本营时，点击新增的按钮，即可打开守卫菜单。
大本营升至18级后可解锁两名守卫：粉碎者和远袭者。您可选择自己喜欢的守卫！
守卫：粉碎者 - 粉碎专家！
近战型守卫。
可攻击地面和空中敌人，造成溅射伤害。
技能：败局狂怒 - 大本营被摧毁时会勃然大怒，且在被击倒后留下愤怒的余威。
守卫：远袭者 - 远程溅射伤害！
远程守卫。
可攻击地面和空中敌人，造成溅射伤害。
技能：致命一击 - 被击倒时爆炸，对附近敌人造成伤害。
全新兵种“陨石戈仑”正式登场！
陨石戈仑之前在宇宙摇滚奖章活动中作为限时兵种亮相，现在它已成为常驻兵种！
把小陨石戈仑扔过城墙，造成近距离伤害。
小陨石戈仑可以重新合并为陨石戈仑。
大本营达到17级可解锁。
全新法术：图腾法术
施放图腾法术，利用致密的宇宙岩石吸引敌方防御建筑的火力。图腾可吸收大量伤害，让你的其他部队能够畅通无阻地推进！
使落地范围内的建筑陷入瘫痪，并对其造成伤害。
可暂时被对地与对空的敌方当做攻击目标。
大本营达到16级可解锁。
全新防御建筑：反击之塔
随着其他建筑被摧毁，反击之塔会变得更强大、更愤怒！
在防守中，当有5座、20座和40座建筑被摧毁时，反击之塔都会提升其威力和生命值。
大本营达到18级可解锁。
全新合成防御建筑：超级法师塔
大本营达到18级时，可将2座普通法师塔合成为1座超级法师塔。塔顶的法师将变成超级法师，他的攻击最多可电击附近15个敌人！
攻击最多可连锁攻击15个敌人
大本营达到18级可解锁。
全新等级
一些英雄、建筑、兵种、法术、攻城机器与战宠都迎来了新等级！
精工防御：第二个精制阶段
如果上一阶段还有正在升级的精工防御，其升级资源会自动返还。
精制阶段结束后，之前的所有精工防御会立即重置变回精制台。精制阶段结束前的部落对战或排位战镜像村庄中仍会包含精工防御，精制阶段结束后则只会显示精制台。**注意！**镜像村庄是你村庄阵型的复制版本，会被其他玩家进攻。
新的精工防御登场后，之前的精制台也将被移除（如果你的大本营依然是17级）。
随着第二个精制阶段的推出，大家可选择并升级3座全新的精工防御。
圣光灯塔
远程防御建筑，攻击威力会随着距离延伸而降低。
英雄警钟
未被摧毁时，可提升防守方英雄的生命值和伤害！
炸弹蜂巢
可以制造蜂拥而出的炸弹，对命中的任意地面或空中单位造成伤害。
这个精制阶段计划在更新后几天内推出，并将持续4个月。
隆重推出“珍品商店”！
商店有个新分区刚刚开张——欢迎光临珍品商店！在这里，已经达到大本营最高等级的首领们可以花费“电涌灵石”兑换各种独特奖励！珍品商店位于商店菜单的倒数第二个选项卡。只有能获取或者已经拥有电涌灵石的首领才能看到珍品商店。
电涌灵石是什么？如何获得它？
对建筑进行超级充能，或是升级精工防御，即可获取电涌灵石。电涌灵石可用于在珍品商店中兑换各种独特奖励，如全新装饰、建筑工人皮肤和装饰的充能特效！
每次进行超级充能可获得10块电涌灵石。
每次升级精工防御可获得8块电涌灵石。
更新上线后，先前已有的全部超级充能和精工防御升级会被移除，并将转换为电涌灵石。
珍品商店推出时可购买的内容包括：
1款陨石建筑工人皮肤，仅可购买一次。购买陨石建筑工人皮肤后，你可以选择任意一个建筑工人小屋，并在原始皮肤和陨石建筑工人皮肤之间切换。目前，这个皮肤会作用于所有建筑工人。
1个家乡村庄专属装饰，仅可购买一次。
充能特效，可自选装饰添加特效。这个特效可多次购买，并可添加在任意装饰上。它能给你的装饰添加超级充能的火花特效！
为了配合建筑工人皮肤，所有建筑工人现在都将像守卫和英雄一样以3D形式呈现。
游戏性优化
骷髅陷阱生成的骷髅兵现在也会显示详细信息。
建筑大师基地英雄的皮肤选择界面现在会显示建筑大师基地背景。
反击现在有了专属的战斗结束画面。
战斗日志中的单位现在会按以下顺序从左到右排列：部队、攻城机器、英雄、法术、部落标识、部落城堡部队、部落城堡攻城机器、部落城堡法术。
平衡性调整
我们对防守方的亡灵王子进行了平衡性调整。他的生命值降低了1000，但所有装备都会为他额外增加500生命值。
7级及以上部落可增援的法术数量增加1个，解锁了所有部落特权的部落现在最多能增援4个法术。
问题修复
陨石戈仑攻击骷髅兵时不再会卡住了。
战斗详情弹窗现在会保持开启。
大守护者跟随陨石戈仑的寻路逻辑优化，现在更加平滑。
你的军队全满时，部落都城军队页面不再显示灰色按钮了。
现在，你可以立即点击切换建筑大师基地加农炮战车或电火法师的模式。
建筑大师基地的加农炮战车现在会在部署时显示射程。
部落对战联赛商店调整
我们对部落对战联赛商店进行了以下调整：资源药水的价格从5个部落对战联赛奖章提高到10个。
我们希望联赛商店能随时间不断给玩家提供更多奖励和回报，从而鼓励玩家定期花费奖章来助力村庄建设，而不是囤积奖章、再一次性都用掉。
排位战优化
现在，排位战、部落对战和部落对战联赛中，无法再使用限时兵种和限时法术了。
每周锦标赛小组内的匹配现在将变得更加难以预测。
针对排位战中玩家不活跃的情况，我们做出了一系列调整。
本次更新前，如果你在某一周的排位战锦标赛中不活跃（“不活跃”指不报名或者报名但一次也没有进攻过），当周仍可保持之前的联赛等级和奖励；但如果你在该锦标赛周结束时（UTC时间周一早上5点）仍未报名参加下一周的锦标赛，则不活跃的周数每增加一周，你的联赛等级就会下降一级。
更新后，如果你在某一周的排位战锦标赛中不活跃（“不活跃”指不报名或者报名或者报名但一次也没有进攻过），当周仍可保持之前的联赛等级和奖励。如果想在下周维持住自己的联赛排名，你必须在下周锦标赛开始前（UTC时间周二早上5点）报名参赛。* 如果你在UTC时间周五早上5点时，仍未报名参加本周的锦标赛，游戏的战斗界面就会显示警告信息：如果不在下一个锦标赛周开始前报名，就有降级的风险。
下面是部分联赛等级的晋级和降级百分比调整详情，以及特定联赛等级的战斗次数上限：
| | 晋级百分比调整 | 降级百分比调整 | 每周战斗上限调整 | |
| --------- | ------- | -------- | --- |
| 联赛7 | +5% | | |
| 联赛16 | +5% | | |
| 联赛17 | +5% | | |
| 联赛18 | +5% | | |
| 联赛19 | +5% | | |
| 联赛20 | +5% | | |
| 联赛21 | +5% | | |
| 联赛22 | +5% | | -2 |
| 联赛23 | +5% | | -2 |
| 联赛24 | +5% | | |
| 联赛25 | +5% | | -4 |
| 联赛26 | +5% | | |
| 联赛27 | +5% | | |
| 联赛28 | +10% | +5% | |
| 联赛29 | +5% | +5% | |
| 联赛30 | +5% | +5% | |
| 联赛31 | +5% | +5% | |