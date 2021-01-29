首領們，大家好！

2021部落衝突全球錦標賽將在近期展開，快準備好踏上頂尖之路！磨練進攻技巧，證明非凡實力，在全球總決賽中勇奪桂冠！希望被載入《部落衝突》電競賽事史冊？請繼續閱讀以下內容，了解參賽方式、賽事說明、2021年賽事新亮點，以及更多相關資訊！



賽事說明

全球錦標賽賽程分為6個賽季，每個賽季持續1個月，包含3個階段：部落對戰聯盟賽、月度預選賽和月度資格賽，月度資格賽冠軍直接晉級全球總決賽。6個賽季全部結束後將進行最終席位資格賽，決選出最後2支全球總決賽參賽隊伍。全球總決賽預計將有8支隊伍參賽。



賽季介紹 部落對戰聯盟賽（Clan War League, CWL） 部落對戰聯盟賽在每個月前11天內進行

每月部落對戰聯盟賽結束後，位於冠軍聯盟I、II、III的部落均可報名登記該賽季的月度預選賽

月度預選賽（Monthly Pre-Qualifier, MPQ） 月度預選賽為期2天

採單敗淘汰制。

分別由5名選手組成的隊伍在遊戲內展開激戰，直到選出最後6強。這6支隊伍將晉級該賽季的月度資格賽。

月度預選賽將於部落對戰聯盟賽結束後、月度資格賽開始前進行。

月度資格賽（Monthly Qualifier, MQ） 每個賽季的最後一個階段為月度資格賽，為期2天

採Bo1雙敗淘汰制。

月度資格賽在每個賽季末舉辦，本階段賽事將進行直播。

在月度資格賽中排名第1的隊伍可贏得一張黃金門票，並晉級全球總決賽！排名第2的隊伍可贏得一張白銀門票，並晉級最終席位資格賽。





最終席位資格賽（Last Chance Qualifier, LCQ）

月度資格賽全部結束後將進行最終席位資格賽。最終席位資格賽分為2組比賽進行，每組5支隊伍，包含3支月度資格賽晉級隊伍及2支玩家社群賽事活動產生的隊伍，賽制為單敗淘汰制。每組冠軍隊伍將晉級全球總決賽。

全球總決賽（World Finals, WF）

8支世界頂尖部落將在全球總決賽的舞台上一較高下，為冠軍榮耀和100萬美元總獎金而戰！

賽事獎金

參賽隊伍為100萬美元總獎金而戰！月度資格賽的參賽隊伍也將根據於月度資格賽的最終排名獲得獎金。



2021賽事新亮點

最大的新亮點——今年，我們想提供機會給更多的玩家和部落，讓大家能參與部落衝突全球錦標賽！要參加2021部落衝突全球錦標賽，每個部落需擁有至少15名成員，並在部落對戰聯盟賽中全力以赴，晉級冠軍聯盟I、II、III。接著，部落需建立一支由部落內5名成員組成的參賽隊伍參加後續比賽。此外，今年加入最終席位資格賽，讓更多隊伍有機會透過額外比賽獲得晉級全球總決賽的資格！





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賽事FAQ

1、本賽事有什麼基本參賽條件？

基本參賽條件包括：

（1）參賽選手需達到最低年齡要求

（2）參賽帳號的大本營需達到當前遊戲內最高等級

（3）參賽帳號無不良記錄。詳情請見Supercell《服務條款》。



每月部落對戰聯盟賽結束後，位於冠軍聯盟I、II、III的部落將獲得該賽季的月度預選賽參賽資格。



2、參加賽事是否需要報名費？

不需要！參加本賽事全程免費。



3、一個隊伍需要多少名選手？

部落首領需報名登記一支包含5名部落成員的隊伍參加月度預選賽。月度預選賽的6強隊伍將晉級月度資格賽，且參賽隊伍陣容不可變動。



4、部落衝突全球錦標賽為確保賽事公平採取了什麼措施？

任何參與或者試圖參與構成不公平遊戲的行為將會受到處罰或者被取消參賽資格，賽事主辦方對此擁有唯一且絕對的自由判決權。處罰包括警告、比賽結果無效或損失積分、禁賽和/或取消參賽資格。請參閱Supercell《服務條款》和《帳號安全和遊戲公平》政策以了解更多賽事公平相關資訊。



5、我可以追蹤什麼社群平台以獲取賽事資訊？

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