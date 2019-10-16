相信很多人已經知道，隨著本次更新的上線，遊戲內的公共聊天頻道將被移除。您可以點擊此處了解公共聊天頻道關閉的原因。我們知道公共聊天頻道是許多部落招募新成員的重要管道，請別擔心，招募機制優化後，招募新成員和尋找新部落都將變得更加容易。





搜尋更聰明 配對更準確

玩家可以在個人資料頁面加入最符合自己遊戲風格的「玩家特色標籤」。您熱衷於參加部落對戰聯盟賽？您每次參加部落競賽都達到個人積分上限？還是您喜歡在遊戲中與其他玩家互動交流？無論什麼樣的遊戲風格，您都可以找到合適的特色標籤並加入到個人資料頁面中。這麼一來，部落就可以透過相同的特色標籤找到您。

定位更清楚 招募更精準

部落首領和副首領也可以為自己的部落加入「部落特色標籤」。可能您的部落享受休閒養成的樂趣，或是才剛剛起步還在努力發展中，又或者您的部落有著傲人的捐兵記錄。無論什麼樣的部落，您都可以從多達15種部落特色標籤中找到適合自己部落的標籤，幫助您招募最合適的新成員。

考慮更周全 體驗再升級



除接受玩家的加入請求外，您還可以使用部落簡介頁面中全新的「尋找新成員」按鈕來招募玩家，這是一個基於機器學習優化的搜尋功能，它將根據您為部落設定的特色標籤找到與您的部落有相似遊戲風格的玩家。

最後，玩家可以選擇是否接收來自其他部落的邀請。可能您現在已經加入一個不錯的部落，但您還是想看看有沒有更合適的部落會向您招手，這時候您可以開啟「尋找部落」的按鈕。開啟後，無論您是否已經加入部落，其他部落都可以向您發出邀請。



