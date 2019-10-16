10月更新上線啦！在這次更新中，我們進行了一系列遊戲性優化及後台調整。現在就讓我們來看看本次更新的內容吧！
相信很多人已經知道，隨著本次更新的上線，遊戲內的公共聊天頻道將被移除。您可以點擊此處了解公共聊天頻道關閉的原因。我們知道公共聊天頻道是許多部落招募新成員的重要管道，請別擔心，招募機制優化後，招募新成員和尋找新部落都將變得更加容易。
搜尋更聰明 配對更準確
玩家可以在個人資料頁面加入最符合自己遊戲風格的「玩家特色標籤」。您熱衷於參加部落對戰聯盟賽？您每次參加部落競賽都達到個人積分上限？還是您喜歡在遊戲中與其他玩家互動交流？無論什麼樣的遊戲風格，您都可以找到合適的特色標籤並加入到個人資料頁面中。這麼一來，部落就可以透過相同的特色標籤找到您。
定位更清楚 招募更精準
部落首領和副首領也可以為自己的部落加入「部落特色標籤」。可能您的部落享受休閒養成的樂趣，或是才剛剛起步還在努力發展中，又或者您的部落有著傲人的捐兵記錄。無論什麼樣的部落，您都可以從多達15種部落特色標籤中找到適合自己部落的標籤，幫助您招募最合適的新成員。
考慮更周全 體驗再升級
除接受玩家的加入請求外，您還可以使用部落簡介頁面中全新的「尋找新成員」按鈕來招募玩家，這是一個基於機器學習優化的搜尋功能，它將根據您為部落設定的特色標籤找到與您的部落有相似遊戲風格的玩家。
最後，玩家可以選擇是否接收來自其他部落的邀請。可能您現在已經加入一個不錯的部落，但您還是想看看有沒有更合適的部落會向您招手，這時候您可以開啟「尋找部落」的按鈕。開啟後，無論您是否已經加入部落，其他部落都可以向您發出邀請。
萬聖節期間，一種幽魂般的限時特殊兵種將在您的村莊裡出沒！
皇家幽靈是一種移動速度緩慢的近戰單位，他將在部署後的12秒內保持隱形狀態，且期間內不會被防禦建築鎖定為攻擊目標。這個愛嚇人的老國王可以造成大量傷害，隱形時還可以穿過城牆！
數據：
每秒傷害值（12本）：680
生命值（12本）：270
訓練花費：3800聖水
訓練時間：37秒
攻擊偏好：任何
傷害類型：單一目標
目標：地面目標
所需空間：8；移動速度：16
一鍵訓練非常實用，可以滿足您的許多需求。遊戲中新增三個「軍隊設定」欄位，以後您一共可以儲存6組軍隊設定。
介面優化
我們優化了周期挑戰的介面，讓資訊顯示得更清楚，也讓您更容易找到對應的挑戰。
新的挑戰類型
新增三種挑戰類型：
贏得一定數量的戰鬥，每次戰鬥需使用特定數量的某個兵種。
贏得一定數量的戰鬥，每次戰鬥需使用特定數量的某個法術。
在部落對戰中贏得一定數量的戰鬥。
新的「周期挑戰達人」成就
新增成就「周期挑戰達人」，在周期挑戰中累計贏取特定數量的積分即可完成該成就。
挑戰時限延長功能
如果您領取挑戰後因為忘記、臨時有事或其他任何原因沒有及時完成挑戰，您可以選擇花費寶石來延長這個挑戰的時限。
個人積分較高的玩家可以領取額外獎勵
如果您在部落競賽中達到個人積分上限，部落競賽結束後，您可以從已解鎖的所有獎勵中任選一項作為額外獎勵。這是為了獎勵在部落競賽中貢獻度較高的玩家。
優化「我的個人資料」和「我的部落」頁面，現在看起來更酷了！
資源車以後不會再隨機出現在地圖周圍，而是會固定出現在商人帳篷旁邊。
編輯村莊陣型時移動特斯拉電磁塔或陷阱不會再觸發陣型冷卻時間。
傳說聯盟中，陣型冷卻時間會考慮攻防日的剩餘時間，來對應縮短冷卻時長。
裝飾物不會再擋住某些進攻位置，但仍會對尋路系統造成輕微影響。
優化大守護者的AI，他不會再隨意棄部隊不顧。
為減少泰坦聯盟卡白雲的情況，我們縮短該聯盟中村莊守衛的時間：泰坦聯盟 II：從3小時縮短為2.5小時；泰坦聯盟 I：從4小時縮短為3小時。
建築大師基地新賽季的獎盃重置標準從4000盃上調至5000盃。獎盃數重置標準調整為5000盃後，位於5000-6000獎盃數範圍的玩家可以獲得更好的獎勵。
建築大師基地的金礦和聖水收集器其最大資源儲存量變大，從相當於可存放12小時生產的資源量擴大到可存放24小時的資源量。
商店中新增不同樣式、大小和特效的特惠。
如果您的大本營等級太低不適合進攻單人模式中的某個關卡，您點擊該關卡時將出現建議提示。
不再支援x86 Android裝置
Supercell ID 2.0已新增至《部落衝突》，為先確保該系統與遊戲客戶端相容，僅在特定地區推出。