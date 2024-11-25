首領們，做好準備！《部落衝突》迎來今年最重磅的更新：17級大本營！隨之登場的還有一系列全新內容——話不多說，開始正式介紹吧！

全新英雄降臨，翱翔於家鄉村莊之上：隆重介紹亡靈王子，一位會飛的全新英雄，擅長從空中發動攻擊、造成傷害，還能削弱敵方防禦！大本營達到9級以上，即可使用亡靈王子。

英雄殿堂落成，英雄喬遷新居！現在總共有五位英雄，村莊真的變得有點擠了。因此，我們決定移除英雄的「王座」，讓所有英雄搬到英雄殿堂中居住！

現在，大家可以自行選擇哪些英雄外出進攻、哪些守護家鄉村莊。

玩家最多可以啟用4個（大本營需達到13級以上）英雄欄位，來分別安排英雄負責進攻或防守。

要讓英雄在指定位置進行防守，只需在對應地點放置英雄戰旗，然後在戰旗處指派英雄就可以了。

在英雄殿堂中，大家還可透過全新的3D視角欣賞英雄造型！英雄真的好酷！

英雄最高等級現在取決於英雄殿堂的等級。

首領的幫手們與幫手小屋！

還記得建築工人學徒嗎？這個勤奮的小傢伙終於有自己的建築了！

幫手小屋 是全新推出的家鄉村莊建築（9級大本營解鎖），佔地面積為3x3，你可以透過它管理建築工人學徒，還有……實驗助手！ 實驗助手 可以加快實驗室中升級項目的研究速度。如果你知道建築工人學徒的機制，那一定也能很快了解怎麼使用實驗助手。很簡單，每天工作一小時！ 大家可以免費雇用1級的實驗助手。



與17級大本營一同推出的還有新的建築等級上限，但也有些建築……不見了！？來看看到底是怎麼回事吧！

大本營與天鷹火炮合而為一，威力巨大的 全新大本營武器───地獄火炮 橫空出世，讓敵人感受痛苦吧！ 它可以同時發射4發炮彈，攻擊不同的目標。如果目標的數量不到4個，則會攻擊相同的目標。 每發炮彈都會對其目標造成傷害（無濺射傷害），並在落點留下一個傷害區域，對區域內的所有地面和空中部隊造成持續傷害。 這個武器會一直處於啟用狀態。 17級大本營被摧毀時不再會造成死亡附加傷害，因此，可以放心大膽地去摧毀它了！

全新陷阱：終極炸彈 ！ 這個陷阱可以一直被看見。它被觸發時，會對大範圍內的敵人造成大量傷害，並且具有強力擊退效果。

全新防禦建築：火焰噴射器 它和空氣炮一樣，是定向的防禦建築。玩家需要設定火焰噴射器瞄準的方向，攻擊範圍會顯示為一個錐形區域。火焰噴射器只會鎖定這片區域內的部隊進行攻擊。 火焰噴射器噴射火焰彈的速度快得驚人（比X連弩的攻速還快），但它的準度有點差。如果打歪了，它噴射的火焰彈會越過原本的目標，對其後方的敵人造成傷害。 無論是地面還是空中單位，都無法逃過火焰噴射器的攻擊。

全新部隊：巨矛投手 ！ 這是一種聖水部隊，可以遠距離攻擊任意目標，並且具有較高的生命值。

全新法術：復活法術 ！ 這個聖水法術能讓被擊殺的英雄恢復一部分生命值，重新回到戰鬥中。 使用復活法術時，它會選擇8格內距離最近的被擊殺英雄為目標。 這個法術可以多次對同一個英雄使用。無論英雄被擊殺幾次，都可以對其使用復活法術。 大本營達到15級以上的玩家可解鎖復活法術。

建築、陷阱、部隊、法術和攻城機器可升至新等級 ！ 將大本營升至17級後，大量項目都可升至更高等級，包括陷阱、攻城機器、部隊等！



遊戲性優化

全新功能：英雄造型選擇介面的光影效果和背景優化！

說到新的造型選擇介面……我們還更新了多款造型的材質，以配合新的光影和背景！

友誼戰現在仍可選擇困難模式。

對於傳說聯盟的玩家，更改防禦陣型時，如果在傳說聯盟的陣型中放置了之前未放置的建築，則可不受防禦陣型更改冷卻時間的限制。

現在可指派建築工人學徒至鑄幣工坊。

更新後，升至8級大本營即可解鎖弓箭女皇。

臨時倉庫中的魔法物品過期時會轉換為寶石。

建築工人學徒的圖示從大本營處移除。

新增建築工人學徒和新推出的實驗助手的對應選項：「持續指派，直到完成該升級。」

新一輪升級費用降低！

問題修復

修復參觀傳奇場景的村莊時，場景中的影片無法正常觸發的問題。

修復玩家庫存中有超過5瓶建築工人藥水時，會無法使用臨時倉庫中建築工人藥水的問題。

修復玩家透過寶箱開出自己已有的建築大師基地裝飾，然後又失去該裝飾的問題。

修復分享建築大師基地重播時，玩家編輯的訊息文字被錯誤清空的問題。

觀戰者無法再看到部落對戰介面的增援氣泡。

修復在戰爭基地中查看建築資訊時，總是會顯示超級蓄能資訊介面的問題。

修復多視窗模式下最小化或重新開啟遊戲介面後，建築大師和研究建議圖示會偏移的問題。

修復對戰結果介面在多視窗模式裝置上的縮放問題。

修復商店中建築工人學徒購買確認功能的問題。

修復嘗試透過點擊空白位置來拖動畫面時，建築工人選單會自動關閉的問題。

臨時倉庫裡會正常顯示所有透過藏寶箱獲得的壁壘之戒。

如果想透過影片快速了解本次更新內容，也可以看看烏龜錄製的更新懶人包！