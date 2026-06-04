村莊戰力可是要突破天際啦！機甲超人強勢回歸（並不是紅色的。對，「紅色三倍速」這梗我們也懂……別問了。）掃帚女巫回來了！風吹拂她的髮絲，貓咪坐在她肩上……大本營就在眼前。弓箭女皇拿到了巨大的箭矢，大到出現時都得有專屬過場動畫。而在鏡頭外的某處，招財貓正在為登場蓄力，大概要蓄上五、六集的時間。

歡迎參加動漫狂怒代幣活動！奮勇作戰、奪取戰利品，一路吶喊著衝向超讚獎勵和酷炫外觀！衝啊！

你已經在參加活動了！

「哪尼」！？大本營達到6級即可參加本次動漫狂怒代幣活動。

活動時間

活動開始 ：6月4日16:00（台北/香港時間）

活動結束：6月15日16:00（台北/香港時間）

活動結束後的2天內，你仍可前往商人的活動分頁和活動建築，最終截止時間為6月17日16:00 （台北/香港時間）。修行篇即將開始，可別鬆懈！

活動資源 ：

幸運金幣

活動期間，你會在敵方村莊的各個角落發現幸運金幣。摧毀指定建築，即可收集幸運金幣並推進活動獎勵之路的進度。打得越多，能解鎖的喵喵幣就越多，計畫通！

註釋：計畫通是「全都在計畫之中」的意思。

喵喵幣

推進活動獎勵之路的進度，就能獲得喵喵幣。在商人精選中使用它兌換超讚獎勵，包括全新史詩裝備和超級裝飾「狂怒雕像」，為你的大本營帶來好運！

限時兵種回歸！

兩位熟悉的身影再次登場，因為……續集總是更精彩！

機甲超人 ：白色塗裝、藍色天線、黃色V字標誌。優先攻擊防禦建築，可對城牆造成20倍傷害。在另一個地方，那裡的首領會稱它為「白色惡魔」。

掃帚女巫：飛得超快，和法師塔上的法師有點私人恩怨。她受到攻擊時，會召喚出女巫精靈——這些精靈的攻擊力是她的四倍！咳，她和任何外送服務都沒有關係。

動漫狂怒代幣活動期間，這兩位都會以大舞台活動兵種的身分回歸。

活動建築：招財貓

一隻圓滾滾的貓搖搖擺擺地走進村莊，還自稱是幸運之神。野蠻人說牠是妖怪。但話說回來，野蠻人還會吃石頭呢。總之，牠會討要幸運金幣作為供品，並承諾會帶來好運，然後又問我們有沒有饅頭。我們沒有饅頭，但我們有幸運金幣。顯然，這樣也夠好了。

商人精選

所以……你是在往櫃檯走過來嗎？不逃跑，反而主動往我們這邊靠近了嗎？

透過活動獎勵之路獲取獎勵，並在商人精選中使用喵喵幣兌換以下內容：

史詩裝備：巨石箭矢

超級裝飾：狂怒雕像

動漫主題營房樣式（屋頂、外牆、地面、裝飾）

魔法物品：符石、魔法之書、移位任意鏟

藥水：建築工人藥水、力量藥水、研究藥水、戰寵藥水、資源藥水、時光鐘樓藥水、訓練藥水

礦石：星光礦石、輝光礦石、閃光礦石

大量聖水和金幣

活動通行證

解鎖活動通行證，即可贏取額外獎勵，並更快推進活動獎勵之路的進度。你不必變身，通行證會直接替你進入「自在極意」狀態！

弓箭女皇全新史詩裝備：巨石箭矢

商人精選推出弓箭女皇全新史詩裝備——天上天下，唯她獨尊！活動期間，使用喵喵幣解鎖強大的巨石箭矢。阿籬打電話來了，她想知道你給這支箭餵了什麼，竟然能長這麼大！

活動加成：活動結束前的幾天，巨石箭矢會獲得力量加成，讓較早獲得它的玩家在結束前感受一下，什麼才是真正的力量！

代幣正在呼喚你。機甲聲勢更浩大 、女巫飛行更快速了，而那支箭也大得離譜。

片頭曲響起，第二季OVA來啦！

全面開戰！