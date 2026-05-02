嗨，首領！

我們一直說，希望和大家更坦誠地溝通。我們不只想告訴大家「有哪些新內容」，也想說明「為什麼會做出這些決策」。五月正是我們用行動證明這一點的好時機。以下是本月更新內容概覽，以及部分決策背後的想法。想了解完整詳情？請查看活動日曆。

部落對戰聯盟賽：聯盟賽等級結構調整

從五月的部落對戰聯盟賽開始，我們將調整聯盟賽的結構，推出新的聯盟賽等級。

重點如下：新版聯盟賽上線後，部分玩家（尤其是高聯盟賽等級玩家）初期獲得的獎章可能會比過去少。這是新系統在尋找平衡時出現的暫時現象。

為了確保大家在過渡期間不會因此吃虧，我們計畫在近期推出一場獎勵加碼的部落對戰聯盟賽，以彌補可能出現的獎章損失。敬請關注後續詳情。

針對發展停滯的村莊

五月期間，我們會推出一些僅向部分玩家開放的活動。

這些玩家的村莊發展遇到了瓶頸。有的玩家建築工人處於空閒狀態，有的玩家可能需要一些加成來幫助他們收集更多資源，而有的玩家則已經逐漸失去了上線的動力或是村莊發展徹底停滯。

我們希望激勵這些玩家繼續推進遊戲進度，因此本月，我們特別為他們推出以下活動：

登入獎勵

戰場尋寶活動

資源採集器加成和升級費用折扣

我們相信，這些活動將以更有趣、更穩定且更積極的方式，來幫助這些玩家加速進入遊戲後期，享受最精彩的遊戲內容！

戰場尋寶活動（追趕進度活動）：僅限3本至16本玩家

戰場尋寶將於五月底回歸，但這次有一項改動。本次活動僅開放3本至16本的玩家參加。

這個改動背後的理由和上面提到的一樣：我們希望你能持續推進遊戲進度，而非停滯不前。更多活動代表著更豐富的遊戲內容，更多可追尋的獎勵，以及更多吸引玩家登入遊戲的理由。如果你尚未進入遊戲後期，這些活動能讓你在推進遊戲的過程中持續享受樂趣。

健康的《部落衝突》生態，需要玩家持續發展村莊、參與部落戰，並不斷挑戰巔峰。像戰場尋寶這樣的活動，能有效幫助這些玩家追趕進度，並維持更高的參與度。因此，我們開始把這些活動放到最能發揮價值的地方。

對後期玩家來說，這麼做並不是要削減你們的內容，而是為了維護《部落衝突》整體生態的健康發展。這樣一來，你們才能一直有更多對手可以挑戰、更多部落可以較量，也永遠有更多理由在巔峰繼續奮戰。我們也會持續為你們推出專屬內容和活動。

公爵不息活動

月底，飛龍公爵將掙脫束縛。

即使飛龍公爵正在升級，你也可以讓牠和牠的裝備發揮最強戰力。不用休息，也不用等待。我們希望每個人都能輕鬆體驗這位英雄究竟有多強。

關於A/B測試的說明

這個月某些活動會進行小規模測試。我們想先向大家說明這一點。

具體來說：當我們嘗試新內容時，例如新的活動形式、折扣或獎勵系統，有時會進行小規模測試。測試期間，不同玩家看到的活動版本可能會有細微差異；在某些情況下，有些玩家也可能會看到獎勵更多的版本。

這能幫助我們判斷哪些內容真正有效。玩家回來遊玩的頻率變高了嗎？進度推進得更快了嗎？遊戲體驗變得更有趣了嗎？

沒有這樣的測試，我們就只能靠猜測。透過測試，我們就能根據玩家的真實行為做出決策。如果某項內容帶來非常正面的效果，我們就可以更頻繁地推出，甚至讓它成為常駐內容。我們知道各位首領喜歡和部落成員交流心得，因此你們可能會注意到，不是所有人看到的活動都完全一樣。這在測試期間是正常現象。

我們會控制測試規模，只有少數玩家會看到稍微不同的版本。如果你剛好是測試對象，也不會覺得有任何異常。你可能會收到活動推播，也可能不會；也可能會體驗到略有不同的活動形式。我們會盡可能和大家分享我們的發現。

感謝大家一直以來的陪伴，感謝你們在發現問題時總是直言相告，也感謝你們每個月都持續幫助《部落衝突》變得更好。無論是已經滿本滿防的頂尖玩家，還是剛蓋起第一段城牆的新手，你們都是讓這款遊戲保持活力重要的一份子。

全面開戰！