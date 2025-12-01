一塊巨大的隕石在村莊墜落，Clash聖誕節冰霜時代降臨！穿越冰雪廢土，直面冰霜怪物，參加趣味活動。本季，讓我們一起對抗嚴寒！

**12月1日至11日：**部落對戰聯盟賽——和其他部落一決高下，贏取豐厚獎勵！

12月3日至31日：「冰霜要塞」場景上架商店——想讓你的大本營坐落在冰封要塞的中心地帶嗎？聽起來有點奇怪，但這個願望真的能實現！

**12月5日至31日：**冰霜時代英雄造型上架商店——這些造型又冷又酷，簡稱「冷酷」！

**12月8日至31日：**熔岩危機代幣活動火熱開啟——收集酣睡小怪，贏取火苗幣。火苗幣可用於在商人精選中兌換額外獎勵和裝備。

**12月12日至19日：**部落大作戰活動——團隊合作就是獲勝秘訣！和部落成員齊心合作，以解鎖共同獎勵，完成獎勵之路還可獲得一款大小為3x3的史詩級裝飾！注意活動期間的部落大作戰加成，它能讓你更快推進獎勵之路！

**12月12日至19日：**哥布林建築工人和哥布林研究工人來囉——他們將為你的村莊提供幫助，當然，你需要付他們一點寶石！

**12月22日至28日：**部落競賽回歸……但這次有點不一樣——和部落成員一起完成任務，以獲取積分並解鎖獎勵。大力士將本季的個人積分上限從4,000提升至10,000，讓活躍人數較少的部落更容易解鎖全部獎勵。部落競賽結束後解鎖額外獎勵的要求仍然是獲取4,000積分。

**12月29日至1月2日：**追星獵手活動回歸——在一般戰鬥和排位戰中獲取勝利之星，以解鎖額外獎勵！