兩年前，「動漫與部落」席捲了村莊，英雄們從那之後就再也沒慢下腳步。他們不斷突破極限、展開領域、衝破天際，戰力早已飆破好幾千，當然，也喊出了一聲又一聲的「歐拉歐拉」。

現在，續作終於登場：動漫狂怒第二季正式上線！六位英雄，六條不同道路，一位墮落的守護英雄，以及一條貫穿整個六月的動漫風續篇故事線，精彩不容錯過！點燃內心的狂怒，釋放終極形態，讓命運指引你的箭矢。不過很可能會射到城牆上……

6月1日至30日：「動漫狂怒」黃金通行證——解鎖獎勵、推進進度，還可領取本季主打英雄造型「動漫狂怒公爵」。混亂與災厄的化身！動漫狂怒公爵一直在尋找能與自己匹敵的對手，其他人則會被他燒成灰燼。你將踏上一條黑化之路，我們不會攔你。

6月1日至30日：動漫狂怒英雄造型——從掌控冰火之力的「動漫狂怒之王」，到化身蝶后的「動漫狂怒女皇」，每位英雄都覺醒成前所未見的形態。六款造型，六條道路，還有一場即將徹底失控的戰力紛爭。

6月1日至10日：《部落衝突》漫畫——十個章節，十位日本漫畫家，一部少年漫畫規格的大作：見證動漫狂怒公爵的黑化，以及英雄們的崛起與反擊。連續十天，每天都會推出一個新章節，而且每章都是不同的繪師風格，可在遊戲內閱讀。記得每天追更！

6月1日至10日：部落對戰聯盟賽——在15v15或30v30規模的對戰中，與其他七個部落一決高下。贏取額外戰利品、部落經驗值和聯盟賽獎章。部落首領或副首領可在聯盟賽活動開始後2天內報名參賽。請注意：本月還會有第二次部落對戰聯盟賽，請做好應戰準備。

6月2日：超大場景「動漫狂怒神殿」——刀劍相交，打破了這座神殿的寧靜。傳奇戰士們在巨大雕像的陰影下展開決戰，迎接自己的天命，亦或殞落於此。

6月2日：機甲大狂歡＋掃帚女巫（大本營10級以上）——動漫兵種回歸，機甲超人和掃帚女巫將在這一天加入你的一般軍隊。機甲駕駛員肩負使命，女巫有東西要送你。沒時間解釋了！

6月3日至9日：「動漫亂鬥」挑戰關卡——像蝴蝶般輕盈起舞，掠過這座古老的戰鬥祭壇，使用全新裝備「巨石箭矢」拿下三星獎勵。不要急著出手——已部署單位佔用的空間越大，巨石箭矢的威力就越弱。這個世界很殘酷，但也很美麗。

6月4日至13日：動漫狂怒代幣活動——完成動漫主題任務，累積喵喵幣，並在商人精選中使用喵喵幣兌換超棒獎勵，包括全新史詩裝備「巨石箭矢」和超級裝飾「狂怒雕像」。覺醒吧，我的主人！動漫狂怒英雄將在你的村莊中央輪流擺出最誇張的姿勢（不含阿茲特克電音）。注意：活動結束後，活動商店還會繼續開放兩天，盡情燃燒你心中的鬥志，把獎勵統統拿下吧！

6月9日：召回法術＋復活法術活動——派出部隊戰鬥，施放召回法術將他們召回，再重新部署召回的部隊。英雄陣亡？施放復活法術即可倒帶重來，然後照樣拿下三星。願望成真。

6月13日至15日：資源盛宴#1（大本營8級以上）——採集器加成開啟，同時哥布林建築工人和哥布林研究工人也會同步登場。白天是溫馨日常番，晚上是結構工程學。

6月15日至30日：足球狂怒——動漫狂怒將獎盃傳給足球狂怒。球在你的腳下，觀眾在看台上，而某個地方有個野蠻人在大喊「球場是我的地盤」。英雄造型、足球兵種回歸、足球兵種大狂歡活動，更多精彩內容盡在《部落衝突》。觀眾正在集結，你的部隊也在持續壯大

6月15日至25日：部落對戰聯盟賽（11v11）——部落對戰聯盟賽以特別的「足球狂怒」模式回歸。11人制對戰、足球主題的視覺盛宴、足球主題的獎勵。首次11v11部落對戰聯盟賽——千萬別錯過！11人滿腔熱血登場，只有一個部落能稱霸全場。

注意：傳統的15v15和30v30規模也將同步開放。

6月15日至30日：足球狂怒限時兵種——自由球野蠻人、界外球巨人以及黃牌法術。教練，派他們上場吧！足球兵種結束了特訓，強勢回歸。他們已經準備好在踢球踢到一半時，來上一段長到離譜的熱血獨白。

6月15日至30日：紫電搖滾守護者（部落對戰聯盟賽商店專屬）——在部落對戰聯盟賽的綠茵場上贏得這款造型。換上它，讓每一個角落都成為你閃耀的舞台。只能透過部落對戰聯盟賽商店獲得，終場哨聲吹響後，它將徹底絕版。

6月15日：「黑暗年代」主題造型和場景回歸。還記得2025年6月那個充滿黑暗與反派的賽季嗎？該賽季的全部外觀內容將在外觀分頁中回歸。屠夫之王、蛇蠍女皇、教父守護者、歌劇勇者、治安王子以及黑暗年代。那是一位貴婦、一款裝飾和一次重來的機會——本以為其中總有一個能讓我拿下三星……

6月16日至30日：超大場景「榮耀競技場」——燈光亮起，鏡頭就位，比賽開始！這座閃耀著體育榮光的競技堡壘，正在上演最精彩也最殘酷的比賽。歡呼聲與號角聲響徹全場，傳奇將在這裡誕生！

6月16日至20日：部落大作戰——狂暴能量為勇士們注入無窮鬥志！與部落成員一起透過戰鬥、單人模式進攻、採集器和資源車收集狂怒聖水。完成獎勵之路可解鎖「狂怒野蠻人」裝飾。使用動漫兵種可獲得額外狂怒聖水。

6月19日至30日：中場秀英雄造型上線——鏡頭總會偏愛他們，他們自己也知道這一點！啦啦隊女皇和音浪勇者昂首闊步地踏上綠茵場。

6月20日：自由球野蠻人＋界外球巨人兵種大狂歡活動——在這個為期一天的活動中，人人都要上場。勝利之星、射門，以及純粹的混亂。足球是你的朋友。

6月22日至28日：部落競賽——這次將迎來任務加成。完成指定任務可獲得更多積分。聯手部落成員、積極完成任務，拿下整條獎勵之路上的獎勵。這是文化祭特別活動，每個人都要參加！不准翹課！

6月27日至30日：戰場尋寶活動——在敵方村莊尋找寶箱的冒險。專為正在成長中的玩家打造，助你更快推進遊戲進度，適用於大本營3級至16級玩家。據說有人去尋找「大秘寶」了。搞不懂他們為什麼只要「一個」，但人各有志……

6月27日至29日：資源盛宴#2（大本營8級以上）——第二波資源採集器加成活動來襲，還有哥布林建築工人和哥布林研究工人回歸。首領，這可是_最終季：第二季・第二部分・最終回・總集篇_。在迎來大結局前，趕快囤滿你的倉庫吧。這次是真正的大結局，我們不開玩笑。

6月30日：黃牌法術大狂歡——每套軍隊設定中都塞滿了黃牌法術。讓敵方防禦和英雄暫時退出戰鬥。六月最後一天，足球狂怒的最後一天，本賽季的最後一張黃牌。敵方基地在問他們有沒有勝算。你肯定贏的