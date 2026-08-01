卡牌衝突活動
14年來，野蠻人總是幹勁十足地高喊戰吼，衝入戰場。14年來，哥布林總是伸出貪婪的綠手，洗劫村莊。14年來，商人一直藏著自己最珍貴的收藏——直到現在！歡迎參加卡牌衝突活動！
為慶祝《部落衝突》14周年生日，部隊們一改昔日形象，變身獨特的遊戲內卡牌，還可以交換喔！這場持續一整個月的換卡活動將帶來前所未有的體驗。首領們，準備好牌組，以全新方式慶祝《部落衝突》周年生日吧！
這次活動和現實中「開卡包」差不多，只不過卡牌上畫的是《部落衝突》的部隊、換卡要在部落聊天中進行，另外稀有卡牌也不用裝進卡套裡保護。
什麼是卡牌衝突活動？
在整個8月期間，你都可以透過戰鬥、活動、社群抽獎活動等途徑獲得卡包。每個卡包都包含一張《部落衝突》部隊主題的卡牌。收集卡牌，集齊牌組，贏取獎勵！如果缺少某張卡牌，也可以與部落成員交換重複卡牌，填補空缺。
卡牌分為不同稀有度，因此有些卡牌會更難抽到。不過，重複卡牌可不是廢牌——它們是你換卡的籌碼。
如何獲得卡牌
一整個月都有海量卡牌等你來拿！獲取途徑如下：
戰場尋卡（8月1日至31日）：本月的主要活動。每天透過戰鬥獲得2個卡包，且活動一開始就可獲得10個卡包。光透過進行戰鬥，就能獲得最多68張卡牌。只要在進攻中摧毀對應建築，卡包就是你的囉——沒有誘餌，沒有花招，也沒有回合結束時瞬間發動的效果。
教學：上線完成卡牌收集教學，即可獲得你的第一個卡包。
Supercell商店（8月3日至30日）：在Supercell商店中完成專屬任務，即可免費獲得卡包。此外，也別錯過商店中的免費卡牌特惠包唷！
商人（8月4日、11日和18日）：在這幾天，商人都會送出一個免費卡包。只要去商人精選裡看看就能獲得3張卡牌！
代幣活動（8月12日至31日）：免費獎勵之路上將包含額外卡包，無需購買活動通行證。
社群平台：關注我們的官方社群帳號，獲取專屬卡牌禮物。
開啟卡包
「開啟卡包」有一套充滿《部落衝突》特色的流程！畢竟，打開嶄新卡包時那撲面而來的氣息，還有能抽出稀有卡牌那滿心期待的感覺，這個過程本身就充滿趣味，我們可不想草草帶過。開啟的過程有點像開寶箱。點擊三次即可完成：點一下揭曉、點一下確認、再點一下繼續。遊戲會立即顯示這張卡牌是全新卡牌還是重複卡牌。眼尖的首領或許還會發現，在完全撕開卡包前，有辦法提前看到卡牌的稀有度……
收藏介面
活動期間，你可以隨時點擊遊戲介面中的活動按鈕開啟收藏頁面，也可以直接點擊村莊中的「卡牌衝突」裝飾進入收藏。你可以看到牌組中的所有卡牌，並按稀有度分類瀏覽。你還能看到自己目前收集到哪些卡牌，又有哪些卡牌尚未獲得。
如果某張卡牌顯示為灰色，就說明你還沒擁有它，但可以向部落成員請求這張卡牌。
已收集（1張） ：你擁有1張該卡牌。請注意，你不能交換自己手中僅有的1張卡牌。
已收集（2張以上）： 這些是你的重複卡牌，可以與其他玩家交換，也可以在商人精選中兌換。
集齊某個稀有度的全套卡牌即可獲得額外獎勵，加油把每張卡牌都收入囊中吧！
頂端的稀有度計數器既能顯示收集進度，也是快速入口。點擊任意計數器即可直接跳轉至收藏介面的對應區域。
請注意：你可以點擊其他玩家村莊中的「卡牌衝突」裝飾，查看他們的收藏。這樣一來，你就能在請求換卡前，先看看誰有你需要的重複卡牌。這才是組卡遊戲的進階玩法。
與部落成員交換卡牌
多一張弓箭手，又缺一張哥布林嗎？部落聊天這時就可以派上用場囉。
你可以直接在收藏介面請求缺少的卡牌，部落成員會在部落聊天中看到你的請求，並且可以用自己的重複卡牌與你交換。如果他們沒有你請求的重複卡牌，或是他們不想拿自己的重複卡牌交換，也可以使用寶石完成這次換卡。
為保證公平，我們制訂了以下規則：
每次發起卡牌請求後都會有冷卻時間（與請求部落城堡援軍類似），避免部落聊天介面被洗板，同時也確保卡牌交換的頻率恰當。
只有重複的卡牌可以交換（僅有一張卡牌則無法交換）。
如果不想等待，也可以花費寶石跳過冷卻時間。畢竟寶石就是拿來花的。
商人精選
重複卡牌越來越多，卻怎麼都換不出去嗎？可以前往商人精選使用重複卡牌兌換更多卡包，其中還包括保底指定稀有度的卡包。
兌換比例：
2張相同的重複卡牌可兌換1張隨機卡牌
2張相同的重複卡牌可兌換1張隨機聖水卡牌
2張相同的重複卡牌可兌換1張隨機闇黑重油卡牌
2張相同的重複卡牌可兌換1張隨機建築大師基地卡牌
3張相同的重複卡牌可兌換1張隨機超級部隊卡牌
請注意：你至少需要擁有3張相同卡牌才能和商人換卡，因為商人不會讓你把最後一張也換掉。畢竟總要留一張自己收藏吧。
獎勵
在整個8月期間，集齊牌組，並達成進度條上的各個里程碑，領取豐厚獎勵。
活動開始即可獲得：
卡牌衝突裝飾
即使在活動結束後，它依然會永久保留在你的村莊中，作為進入收藏介面的入口。
你完成的卡牌收藏都會存放在這裡，盡情向其他首領展示吧！
集齊牌組：
集齊聖水卡牌：聖水符石
集齊闇黑重油卡牌：闇黑重油符石
集齊建築大師基地卡牌：金幣符石
集齊超級部隊卡牌：傳奇寶箱
收集不同的卡牌：
收集10張不同卡牌：卡牌之書裝飾
收集20張不同卡牌：5,000顆閃光礦石
收集30張不同卡牌：500顆輝光礦石
收集40張不同卡牌：50顆星光礦石
收集50張不同卡牌：2瓶建築工人藥水
收集60張不同卡牌：漫畫狂怒王子造型（全新！）
活動結束後
台北/香港時間9月2日16:00，換卡活動將告一段落，但你仍然可以透過村莊中的卡牌衝突裝飾查看自己的收藏。就把它當作你的珍藏牌冊吧，不能交換、無法替代，而且說不定十年後價值連城。
全面開戰！