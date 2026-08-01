14年來，野蠻人總是幹勁十足地高喊戰吼，衝入戰場。14年來，哥布林總是伸出貪婪的綠手，洗劫村莊。14年來，商人一直藏著自己最珍貴的收藏——直到現在！歡迎參加卡牌衝突活動！

為慶祝《部落衝突》14周年生日，部隊們一改昔日形象，變身獨特的遊戲內卡牌，還可以交換喔！這場持續一整個月的換卡活動將帶來前所未有的體驗。首領們，準備好牌組，以全新方式慶祝《部落衝突》周年生日吧！

這次活動和現實中「開卡包」差不多，只不過卡牌上畫的是《部落衝突》的部隊、換卡要在部落聊天中進行，另外稀有卡牌也不用裝進卡套裡保護。

什麼是卡牌衝突活動？

在整個8月期間，你都可以透過戰鬥、活動、社群抽獎活動等途徑獲得卡包。每個卡包都包含一張《部落衝突》部隊主題的卡牌。收集卡牌，集齊牌組，贏取獎勵！如果缺少某張卡牌，也可以與部落成員交換重複卡牌，填補空缺。

卡牌分為不同稀有度，因此有些卡牌會更難抽到。不過，重複卡牌可不是廢牌——它們是你換卡的籌碼。

如何獲得卡牌

一整個月都有海量卡牌等你來拿！獲取途徑如下：

戰場尋卡 （8月1日至31日）：本月的主要活動。每天透過戰鬥獲得2個卡包，且活動一開始就可獲得10個卡包。光透過進行戰鬥，就能獲得最多68張卡牌。只要在進攻中摧毀對應建築，卡包就是你的囉——沒有誘餌，沒有花招，也沒有回合結束時瞬間發動的效果。

教學 ：上線完成卡牌收集教學，即可獲得你的第一個卡包。

Supercell商店 （8月3日至30日）：在Supercell商店中完成專屬任務，即可免費獲得卡包。此外，也別錯過商店中的免費卡牌特惠包唷！

商人 （8月4日、11日和18日）：在這幾天，商人都會送出一個免費卡包。只要去商人精選裡看看就能獲得3張卡牌！

代幣活動 （8月12日至31日）：免費獎勵之路上將包含額外卡包，無需購買活動通行證。

社群平台：關注我們的官方社群帳號，獲取專屬卡牌禮物。

開啟卡包

「開啟卡包」有一套充滿《部落衝突》特色的流程！畢竟，打開嶄新卡包時那撲面而來的氣息，還有能抽出稀有卡牌那滿心期待的感覺，這個過程本身就充滿趣味，我們可不想草草帶過。開啟的過程有點像開寶箱。點擊三次即可完成：點一下揭曉、點一下確認、再點一下繼續。遊戲會立即顯示這張卡牌是全新卡牌還是重複卡牌。眼尖的首領或許還會發現，在完全撕開卡包前，有辦法提前看到卡牌的稀有度……

收藏介面

活動期間，你可以隨時點擊遊戲介面中的活動按鈕開啟收藏頁面，也可以直接點擊村莊中的「卡牌衝突」裝飾進入收藏。你可以看到牌組中的所有卡牌，並按稀有度分類瀏覽。你還能看到自己目前收集到哪些卡牌，又有哪些卡牌尚未獲得。

如果某張卡牌顯示為灰色，就說明你還沒擁有它，但可以向部落成員請求這張卡牌。

已收集（1張） ：你擁有1張該卡牌。請注意，你不能交換自己手中僅有的1張卡牌。

已收集（2張以上） ： 這些是你的重複卡牌，可以與其他玩家交換，也可以在商人精選中兌換。

集齊某個稀有度的全套卡牌即可獲得額外獎勵，加油把每張卡牌都收入囊中吧！

頂端的稀有度計數器既能顯示收集進度，也是快速入口。點擊任意計數器即可直接跳轉至收藏介面的對應區域。

請注意：你可以點擊其他玩家村莊中的「卡牌衝突」裝飾，查看他們的收藏。這樣一來，你就能在請求換卡前，先看看誰有你需要的重複卡牌。這才是組卡遊戲的進階玩法。

與部落成員交換卡牌

多一張弓箭手，又缺一張哥布林嗎？部落聊天這時就可以派上用場囉。

你可以直接在收藏介面請求缺少的卡牌，部落成員會在部落聊天中看到你的請求，並且可以用自己的重複卡牌與你交換。如果他們沒有你請求的重複卡牌，或是他們不想拿自己的重複卡牌交換，也可以使用寶石完成這次換卡。

為保證公平，我們制訂了以下規則：

每次發起卡牌請求後都會有冷卻時間（與請求部落城堡援軍類似），避免部落聊天介面被洗板，同時也確保卡牌交換的頻率恰當。

只有重複的卡牌可以交換（僅有一張卡牌則無法交換）。

如果不想等待，也可以花費寶石跳過冷卻時間。畢竟寶石就是拿來花的。

商人精選

重複卡牌越來越多，卻怎麼都換不出去嗎？可以前往商人精選使用重複卡牌兌換更多卡包，其中還包括保底指定稀有度的卡包。

兌換比例：

2張相同的重複卡牌可兌換1張隨機卡牌

2張相同的重複卡牌可兌換1張隨機聖水卡牌

2張相同的重複卡牌可兌換1張隨機闇黑重油卡牌

2張相同的重複卡牌可兌換1張隨機建築大師基地卡牌

3張相同的重複卡牌可兌換1張隨機超級部隊卡牌

請注意：你至少需要擁有3張相同卡牌才能和商人換卡，因為商人不會讓你把最後一張也換掉。畢竟總要留一張自己收藏吧。

獎勵

在整個8月期間，集齊牌組，並達成進度條上的各個里程碑，領取豐厚獎勵。

活動開始即可獲得：

卡牌衝突裝飾 即使在活動結束後，它依然會永久保留在你的村莊中，作為進入收藏介面的入口。 你完成的卡牌收藏都會存放在這裡，盡情向其他首領展示吧！



集齊牌組：

集齊 聖水卡牌 ：聖水符石

集齊 闇黑重油卡牌 ：闇黑重油符石

集齊 建築大師基地卡牌 ：金幣符石

集齊超級部隊卡牌：傳奇寶箱

收集不同的卡牌：

收集 10張不同卡牌 ：卡牌之書裝飾

收集 20張不同卡牌 ：5,000顆閃光礦石

收集 30張不同卡牌 ：500顆輝光礦石

收集 40張不同卡牌 ：50顆星光礦石

收集 50張不同卡牌 ：2瓶建築工人藥水

收集60張不同卡牌：漫畫狂怒王子造型（全新！）

活動結束後

台北/香港時間9月2日16:00，換卡活動將告一段落，但你仍然可以透過村莊中的卡牌衝突裝飾查看自己的收藏。就把它當作你的珍藏牌冊吧，不能交換、無法替代，而且說不定十年後價值連城。

全面開戰！