隨著天梯模式和18級大本營的推出，《部落衝突》迎來了近年來最重大的一些調整。

雖然許多玩家很喜歡新內容帶來的靈活性和競技性，但也有不少玩家反映——尤其是高階聯盟的玩家，覺得某些內容的遊戲體驗開始變得吃力、勸退，而不是更好玩。

我們非常重視這些意見，想在此和大家分享我們的調整計畫。

天梯模式體驗改良

天梯模式的設計初衷，是讓大家能更自由地選擇在何時、以何種強度進行遊戲。但我們知道，目前我們還沒有找到一個能讓所有玩家都滿意的平衡點，尤其是在高階聯盟的進度節奏和難度方面，仍有調整空間。

為此，下次更新中，我們將率先做出以下調整：

修復部分玩家收到錯誤降級警告的問題

提高部分聯盟的晉升/降級百分比，讓進度推進更順暢

降低最高聯盟所需的對戰場次，以緩解玩家疲勞感

根據玩家社群的反映意見優化不同難度的屬性調整

感謝大家提供的所有意見，我們將繼續根據大家的建議不斷改良天梯模式！

18本戰術環境改進

我們也注意到關於18級大本營戰術環境大幅改變的回饋。

一些在17本非常流行的打法，到了18本卻不再那麼好用。一方面是因為機制調整（例如大本營不再作為防禦建築），另一方面是因為18本沒有解鎖兵種的全新等級上限。

需要聲明的是，我們的目標並不是讓所有戰術都能一直奏效。升級帶來的全新內容應該讓人有興奮、變強的感覺，正如隕石戈侖和圖騰法術等新內容帶來的那種爽快感！我們始終致力於讓這種轉變更平順、回報更豐厚。大家對這次大本營更新的回饋，為我們規劃下次大本營更新提供了寶貴的參考，我們已經在探索各種不同的可能方向。

展望未來

這些調整都是我們持續努力的一部分，目標只有一個：無論你怎麼玩，都能在《部落衝突》中獲得樂趣和回報。

我們將在前進的過程中不斷學習、傾聽和調整。無論是在天梯模式中挑戰更高段位、測試新的軍隊陣容，還是純粹地升級村莊，我們都希望你能樂在其中。

感謝大家讓《部落衝突》變得更好！

- 《部落衝突》團隊